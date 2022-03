Guerra in Ucraina, l’intervento di Zelensky alla Camera dei deputati

Guerra in Ucraina, alla Camera l’intervento del presidente Volodymyr Zelensky in videocollegamento con deputati e senatori. “Il nostro popolo è diventato l’esercito. Immaginate Mariupol come una città completamente bruciata. Il prezzo della guerra? 117 bambini uccisi”. Queste le prime parole di Zelensky. In Aula anche il premier Mario Draghi.

Guerra in Ucraina, il discorso di Zelensky alla Camera

“Ho visto il male che porta il nemico, quanta devastazione lascia a quanto spargimento di sangue”. Nel suo intervento, Zelensky ha sottolineato come “l’obiettivo dei russi è l’Europa, influenzare le vostre vite, avere il controllo sulla vostra politica e la distruzione dei vostri valori”. Per il presidente, quindi, “l’Ucraina è la porta di ingresso per l’esercito russo per entrare in Europa”.

Zelensky ha quindi ricordato la manifestazione di Firenze di una settimana fa: “Ho chiesto a tutti gli italiani di ricordare il numero 79, che era il numero di bambini uccisi, ora sono ora 117”. Ci sono “migliaia di feriti, centinaia di migliaia di vite distrutte, di case abbandonate, i morti nelle fosse comuni e nei parchi”.

Zelensky e i rapporti tra Ucraina e Italia

“Gli ucraini sono stati vicini a voi durante la pandemia, noi abbiamo inviato medici e gli italiani ci hanno aiutati durante l’alluvione”.

Guerra in Ucraina, l’intervento di Mario Draghi

Dopo Zelensky è stato il turno del premier Mario Draghi. “Oggi l’Ucraina difende la nostra pace, la nostra libertà e la nostra sicurezza. L’Italia è al fianco dell’Ucraina. L’Italia vuole l’Ucraina nell’Unione europea”.

“Vogliamo disegnare un percorso di maggiore vicinanza dell’Ucraina all’Europa: è un processo lungo fatto di riforme necessarie. L’Italia è a fianco dell’Ucraina in questo processo”.

Guerra in Ucraina, le sanzioni alla Russia

Sulle sanzioni, Draghi ha spiegato che “in Italia abbiamo congelato beni per oltre 800 milioni di euro agli oligarchi russi vicini a Putin”.

Guerra in Ucraina, l’accoglienza

“Quando l’orrore e la violenza sembrano avere il sopravvento proprio allora dobbiamo difendere i diritti umani e civili, i valori democratici; a chi scappa dalla guerra dobbiamo offrire accoglienza. Di fronte ai massacri dobbiamo rispondere con gli aiuti, anche militari, alla resistenza”.

