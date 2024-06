“I Dannati” di Roberto Minervini: un virile Essere per la morte

The Damned, in Italia I Dannati, è un film del regista Roberto Minervini cui un premio a Cannes ha regalato di recente una piccola eco sulla stampa e in rete. La pellicola era presente nelle sale italiane già qualche giorno prima della sua consacrazione. Lì era capitato di incrociarla in anticipo a chi detta questa breve nota, per tale ragione ancora più tardiva. Ma ponderare quanto c’è da dire in proposito non è forse stato inutile. È infatti un film che merita una meditazione.

In una glaciale semioscurità silvestre, I Dannati si apre con una cruda scena di natura: un branco di lupi si ciba di una vittima (un cervo o una bestia simile), strappando a morsi le carni dell’animale morto. Fino a questo film Minervini si è d’altra parte presentato come singolare documentarista.

Con brusca soluzione di continuità e virando subitamente verso l’umano, la pellicola mette a disposizione di spettatori e spettatrici un paio di coordinate piuttosto generali, se non generiche, e in modo strettamente indiziario. L’azione si svolge in un momento non meglio precisato della Guerra civile americana e in un luogo non meglio precisato di un West non ancora colonizzato.

Con tali presupposti, il film comincia a seguire e ad accompagnare verso un loro imprecisato destino un drappello di uomini di età variabile (adolescenti, adulti, anziani), in stazzonate uniformi da Nordisti e in armi leggere.

Quando qui si dice uomini (lo si intenda bene, perché si tratta di un tratto narrativo e concettuale pertinente), ci si riferisce precisamente a esseri umani di sesso maschile: Männer e non genericamente Menschen. Non una sola donna compare in effetti sullo schermo né la pellicola dedica spazio o attenzione a chi, secondo la nota formula, sostiene l’altra metà del cielo.

Questi uomini vanno allora ad accamparsi in una pianura inospitale. E, piantate le tende, in un’atmosfera di sospensione che a qualcuno ha ricordato (ma qui si ritiene impropriamente) un noto tema buzzatiano, si impegnano tutti nelle cure quotidiane dell’accampamento: la pulizia delle armi, la preparazione del rancio, qualche passatempo, qualche attività sportiva, l’evocazione di una possibile e futura corsa all’oro. È il loro Dasein, il loro Esserci, colto dalla regia nei suoi dettagli, con molti primi e primissimi piani.

Gli atti sono intervallati o accompagnati da dialoghi essenziali, sopra temi elementari: religione, rapporti famigliari, accenni a passate esperienze che motivano, per qualcuno, la presenza nel miserevole drappello. Ma non mancano i silenzi, come quelli che vigono in solitari turni di guardia. Fin quando, di botto, quando si è già alla metà del film, si apre con fragore un conflitto a fuoco.

In una luce incerta e con solo bagliore delle armi, non si vede mai chi, da un campo evidentemente avverso e tra la boscaglia, esplode dei colpi. Di questi, alcuni vanno a segno. I proiettili sparati di rimando, invece, paiono non raggiungere mai i bersagli. Si perdono semplicemente nella semioscurità. E senza che resti un segno di chi ha attaccato, mentre c’è qualche vittima, qualche ferito tra coloro che si sono difesi, l’episodio si conclude senza una ratio, senza una spiegazione.

La ragione labile, se non pretestuosa del successivo invio di quattro uomini in esplorazione segmenta a quel punto il gruppo. I quattro sono spediti verso monti che, nella prospettiva dell’accampamento, paiono immaginari. Come immaginario è, sopra tali monti, il passo cui si consacra la loro ricerca: aperto sopra cosa?

L’intervento della stagione più rigida e della neve rende la ricognizione dei quattro sempre più impervia, così che la separata pattuglia si scinde ulteriormente. Due restano fermi a presidio (ma di cosa?), due proseguono. Il film può a quel punto, da un lato, mostrare, dall’altro, prefigurare o alludere alle tre diverse varianti del suo esito.

Sul campo base, grazie a un flash, si vede giungere infatti una piccola e inopinata orda di cavalieri che non incontra resistenza. La ripresa non indugia e sfuma sui connotati dei cavalieri: sul capo, hanno però riconoscibilmente degli Stetson. Confederati? La pellicola sorvola, come sorvola sopra quanto ne segue.

Frattanto, al più giovane dei due rimasti a inutile presidio nella foresta montana, fermi tra la neve e privi di mezzi di sussistenza, il freddo comincia a congelare gli arti. E certamente inutili risulteranno le approssimative cure che può prestargli il più anziano e amorevole commilitone.

Ai due che continuano invece a salire verso il passo, cresta dopo cresta, questo risulta irraggiungibile. Forse perché non c’è, semplicemente. La neve imbianca le spalle, i cappelli, le barbe degli esploratori. Lo sguardo rivolto al cielo, uno di loro dichiara a quel punto la sublime bellezza di ciò che vede, di ciò che sta vivendo e di lui e del suo compagno nulla viene più detto.

La pellicola torna in conclusione sul primitivo accampamento, per mostrare compendiosamente come, forse al passaggio di quei misteriosi cavalieri, nessuno degli accampati è sopravvissuto. Mentre un vento freddo fa sventolare i resti delle tende sui corpi inerti di chi vi ha abitato, in vita resta solo un cavallo sopra un paesaggio desolato. Nitrendo, l’animale tenta inutilmente di liberarsi dalla corda alla quale sono legate le sue briglie.

Vita e morte animale per necessità biologica e metastorica in incipit, dunque, e vita animale destinata forse alla morte per l’accidente di una vicenda umana in explicit: come apertura e chiusura di parentesi.

Tra le parentesi, quindi per ἐποχή, gli uomini, come s’è detto, e la narrazione che li riguarda. Dannati, sin dal principio, si comprende in chiusura del film e a chiarimento del suo titolo, per via di un Sein zum Tode, un Essere per la morte inscindibilmente correlato al loro autentico Dasein, al loro Esserci, alla loro esperienza, tanto nell’irragionevole accampamento, quanto, in seguito, nella altrettanto, se non ancora più irragionevole ricerca del passo montano.

Più dei primi e dei primissimi piani, più delle panoramiche paesaggistiche, indubbiamente suggestive, le carrellate a seguire sono d’altra parte la vera e propria σφραγίς stilistica della regia. Con siffatto mezzo tecnico, la pellicola sembra solidalmente accodarsi ai suoi personaggi, tanto come gruppo, quanto come individui, invitando chi vi assiste a fare la medesima cosa.

I Dannati è un film asciutto e amorevolmente impietoso, insomma: nella trama e nella recitazione. Niente sbavature né ridondanze. Al contrario: sospensioni, ellissi, reticenze. Ed è gelido, nelle riprese e nella fotografia: tutti colori freddi.

Già solo per queste ragioni una pellicola che con la sua allegoria concede poco all’andazzo, perché, come in un documentario e con un pretesto narrativo, osserva e testimonia la condizione umana e il suo Essere per la morte senza sentimentalismi e con severa e virile semplicità. E invita a meditare sul tema.

Ti è piaciuto questo articolo?

Per continuare a offrirti contenuti di qualità MicroMega ha bisogno del tuo sostegno: DONA ORA.