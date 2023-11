I giornalisti devono avere libero accesso a Gaza

Nella Striscia di Gaza, dal 7 ottobre a oggi, sono stati uccisi 60 giornalisti sotto i continui bombardamenti. In sole sei settimane di guerra si è raggiunto il numero più alto dal 1992, secondo quanto afferma il Comitato Internazionale per la protezione dei giornalisti (CPJ).

Amnesty International Italia, Assopace Palestina, Fnsi, Odg, Usigrai Articolo 21, Rete NoBavaglio, Un Ponte per, Free Assange Italia, Gv Press e Lettera 22 sostengono una petizione, firmata da giornalisti italiani e internazionali che chiedono l’accesso a Gaza per coprire una guerra di vitale importanza per i nostri Paesi e il nostro futuro.

“Questa non è solo una richiesta per giornalisti -sostengono- ma un appello per difendere i principi fondamentali su cui si fonda ogni società libera e democratica. La copertura giornalistica indipendente è fondamentale specialmente in periodo di guerra.

La richiesta è resa ancora più urgente dai continui blackout mediatici che isolano completamente la Striscia di Gaza, rendendo impossibile anche la comunicazione su social network.

Venerdì 24 nella sala di Stampa Romana di piazza della Torretta 36 a Roma si terrà un incontro per discuterne: interverranno – tra gli altri – Alessandra Costante, Vittorio Di Trapani, Beppe Giulietti, Lucia Goracci, Riccardo Iacona, Luisa Morgantini, Tina Marinari, Alberto Negri, Nello Scavo e i colleghi che hanno portato avanti petizioni analoghe in Francia e Spagna.

CREDITI FOTO: EPA/FAZRY ISMAIL

