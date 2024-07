I monaci che salvarono dall’Armata Rossa la mummia del grande monaco tibetano Tsongkhapa

In una fresca mattina di primavera del 1969, un gruppo di monaci tibetani abbandonò clandestinamente il monastero di Ganden, una delle tre grandi università monastiche del Tibet, che per secoli aveva formato, tra le nubi del monte Wanrigu, le figure di spicco del buddhismo tibetano, tra le quali lo stesso attuale Dalai Lama.

Il motivo di tanta segretezza consisteva nella delicata missione dei monaci: salvare dalla furia comunista il corpo imbalsamato di Tsonkhapa, il fondatore della scuola Geluk, nonché la figura più influente della storia del buddhismo tibetano.

L’episodio è ben raccontato in Lama Tsongkhapa, La vita di un Buddha nel Paese delle Nevi di Thupten Jinpa, docente alla McGill University di Montreal e principale interprete in inglese del XIV Dalai Lama.

Il corpo, venerato e protetto per oltre cinquecento anni in uno stūpa (monumento reliquario), fu portato a spalla in un luogo tranquillo, lontano dal monastero, e bruciato per evitare una profanazione pubblica a opera delle Guardie Rosse. Si trattava dei giovani comunisti che, su pressante richiesta di Mao e in nome della Rivoluzione Culturale, stavano distruggendo i quattro vecchiumi, ossia le vecchie idee, la vecchia cultura, i vecchi costumi e le vecchie abitudini. Si dice che uno dei monaci amputò una parte del corpo di Tsongkhapa e riuscì a conservarla per i posteri.

E di fatti, pochi giorni dopo questa segreta cremazione e per un periodo di circa due settimane e mezzo, una torma di Guardie Rosse demolì il monastero di Ganden a colpi di piccone, piedi di porco, pale, vanghe e pugnali. Come riferì Sam Howe Verhovek sul New York Times, «tonnellate di bottino furono portate via su dei camion. Poi il monastero fu fatto esplodere con della dinamite».

Oggi Ganden, in gran parte ricostruito insieme allo stūpa di Tsongkhapa, noto come Reliquario Aureo di Ganden, è raggiungibile con un autobus tutti i giorni, da piazza Jokhang (Lhasa), dalle 7.00 alle 7.30, al prezzo di pochi yuan, ma è privo della sua reliquia più importante, il corpo imbalsamato del fondatore del Geluk, anche noto come Scuola dei berretti gialli.

Ma chi era Lama Tsongkhapa? Thupten Jinpa lo ha definito «il Tommaso d’Aquino del buddhismo tibetano», colui che ha riunito in maniera sistematica il vasto e talvolta conflittuale patrimonio di testi, conoscenze e pratiche buddhiste indiane in una tradizione veramente integrata. La sua summa è il Lamrim chenmo, noto in occidente come Grande trattato sugli stadi del sentiero dell’illuminazione. Quando, nel marzo del 1950, il Dalai Lama fuggì da Lhasa fece di tutto per portare con sé, tra le pochissime cose, anche una copia del Grande Trattato, che ha confidato di leggere e rileggere continuamente: «trovo incredibile come sia riuscito ad analizzare e a confrontare criticamente le posizioni di ventuno trattati di maestri indiani prima di determinare la propria interpretazione».

Per rendersi conto dell’importanza di quest’opera monumentale del XIV secolo, racconteremo un piccolo aneddoto. Quando il gesuita Ippolito Desideri, nel 1716, raggiunse Lhasa, dopo mesi di viaggio, col proposito di indurre i tibetani al cattolicesimo, dovette rendersi presto conto di trovarsi dinanzi a un popolo «quantunque docile, nient’affatto corrivo e leggiero, interessato a sentire, ma anche a vedere, pensare e discutere tutto minutamente, con ragioni». Insomma, si trattava non di un popolo «da istruire» (i tibetani avevano un profondo senso di fiducia nella loro visione del mondo e possedevano già una cultura intellettuale avanzatissima, fatta di dialettica e indagine critica), ma da convincere con un’accurata disamina. Desideri, perciò, si vide costretto ad immergersi nello studio della lingua e della filosofia di quella gente, a intrecciare discussioni con i dotti di Drepung, quella che era allora la più grande università monastica della regione centrale: gli era infatti necessario acquisire, oltre la padronanza della lingua, anche il sistema di dibattito dialettico peculiare di quella tradizione. Capì anche che era necessario individuare il testo giusto, vale a dire una chiave per svelare il mistero dei tibetani e della loro sicurezza. Venne a conoscenza del Grande Trattato di Tsongkhapa e si ripromise di studiarlo molto attentamente per confutare i pilastri della loro visione del mondo. Prese molti appunti, ne copiò l’intero schema degli argomenti e lesse le fonti canoniche indiane citate nel testo. Lo definì: «un compendio copioso, ma ammirabile, elegante, sottile, ingegnoso e metodico di tutto ciò che si contiene in quella setta». Compose anche un’estesa confutazione dell’opera dal punto di vista cristiano, ma rimase poi invischiato nelle lotte di potere tra gli ordini rivali della Chiesa cattolica: nel 1732, il Santo Uffizio confermò la concessione della missione in Tibet ai cappuccini e proibì la pubblicazione di qualsiasi scritto relativo alla missione dei gesuiti. Le quattro opere di Desideri scritte in tibetano rimasero lettera morta, destinate a prendere polvere negli archivi della Compagnia di Gesù a Roma. Tornato in Europa, però, Desideri tradusse la grande opera di Tsongkhapa in italiano: fu il primo importante testo tibetano tradotto in una lingua europea, sebbene anche questo cadde nel silenzio per interi secoli.

Ti è piaciuto questo articolo?

Per continuare a offrirti contenuti di qualità MicroMega ha bisogno del tuo sostegno: DONA ORA.