Nelle scorse settimane si sono svolte a Gaza alcune delle operazioni militari con il più alto numero di vittime da quando è iniziata la guerra. Il 6 giugno scorso l’esercito israeliano ha colpito una scuola dell’Unrwa (l’Agenzia dell’Onu per i rifugiati palestinesi) nel campo profughi di Nuseirat, provocando la morte di 37 persone. Secondo l’Idf si è trattata di una operazione “mirata” contro un covo di miliziani; secondo le autorità della Striscia, le vittime sarebbero invece in gran parte civili; il 10 giugno scorso, di nuovo a Nuseirat, si è svolta l’operazione che ha portato alla liberazione di 4 ostaggi israeliani catturati da Hamas il 7 ottobre (sono ancora circa 120 gli ostaggi nelle mani di Hamas e della Jihad islamica) e che ha causato la morte di 274 palestinesi.

In particolare questa ultima operazione mostra in maniera esemplare il reciproco cinismo che caratterizza Hamas, da un lato, e il governo israeliano, dall’altro. Non si può infatti commentare la strage di Nuseirat senza inorridire di fronte al fatto che per l’esercito israeliano evidentemente il numero di morti “collaterali” è del tutto irrilevante; allo stesso tempo, non si può commentare la strage di Nuseirat senza inorridire di fronte al fatto che Hamas tenga gli ostaggi in mezzo ai civili con il consapevole e cinico scopo di provocare una strage dopo l’altra. Non erano necessarie le recenti rivelazioni del Wall Street Journal, secondo il quale il leader di Hamas Sinwar a proposito dei morti civili parla esplicitamente di “sacrificio necessario”, per rendersi conto di quale sia la agghiacciante strategia degli islamisti: essendo in schiacciante inferiorità militare, l’unica “arma” che hanno sono i civili. Più sono i civili morti più sale il “capitale” umano e politico che possono mettere sul tavolo.

Un calcolo barbaro e cinico, che Israele sta sistematicamente alimentando. In un articolo che pubblichiamo sul volume di MicroMega in libreria in queste settimane, il filosofo tedesco-israeliano Omri Bohem, nel riconoscere la legittimità di una reazione israeliana all’attacco del 7 ottobre, richiamandosi alla dottrina della guerra legittima di Avishai Margalit e Michael Walzer, invita l’esercito israeliano a utilizzare il seguente criterio per decidere quali operazioni sono accettabili e quali no: agisci come se i civili del campo avversario fossero tuoi concittadini. Assumere questa postura consentirebbe sempre di non perdere di vista l’umanità dell’altro. Immaginiamo che Hamas avesse nascosto gli ostaggi in Israele, a Tel Aviv poniamo. E immaginiamo addirittura che alcuni civili israeliani avessero collaborato attivamente con Hamas, per esempio accettando (più o meno “liberamente”) di tenere alcuni degli ostaggi: in uno scenario del genere, il governo israeliano avrebbe autorizzato una operazione analoga a quella che si è svolta a Nuseirat? Ossia in uno scenario in cui i „danni collaterali“ non fossero gli „altri“ ma propri concittadini, si sarebbe disposti a correre lo stesso rischio? Questa sorta di esperimento mentale è la cartina al tornasole da utilizzare secondo Boehm per capire se si sta facendo davvero di tutto per proteggere i civili oppure se proteggere i civili non è una priorità perché quei „civili“ in fondo sono meno meritevoli di rispetto, o addirittura sono tutti considerati colpevoli.

La tragica verità di questa guerra è che dei palestinesi non importa a nessuno, né a Netanyahu né tantomeno a Sinwar e agli altri leader di Hamas, signori della guerra che hanno un solo interesse: perpetuare il proprio potere. Mentre però la responsabilità di Israele e del suo governo negli ambienti propalestinesi è messa chiaramente a fuoco, molti meno sforzi si fanno in quegli stessi ambienti per mettere a fuoco quella di Hamas. Anzi ogni tentativo di farlo viene messo a tacere, perché – si sostiene – di fronte al massacro a cui assistiamo da 8 mesi non avrebbe senso discutere di Hamas, come se dopo il brutale exploit del 7 ottobre Hamas fosse un mero soggetto passivo alla mercè di Israele. Non è così. In questi mesi Hamas non è stata una vittima passiva del corso degli eventi, ma un soggetto attivo che ha influenzato il corso stesso degli eventi, innanzitutto scegliendo di non liberare unilateralmente gli ostaggi e anzi utilizzandoli biecamente, insieme alla popolazione palestinese, per la propria politica di martirio.

Né con Netanyahu né con Hamas dovrebbe dunque essere l’esplicito abc di una posizione semplicemente umana. Una posizione che significa stare con i civili palestinesi che da otto mesi stanno pagando un prezzo altissimo per l’azzardo criminale di Hamas e significa stare con gli ostaggi e i civili israeliani massacrati il 7 ottobre. Se il movimento globale che chiede il cessate il fuoco non sarà capace di tenere insieme questa complessità, sarà destinato alla lunga a perdere. E i segnali non sono incoraggianti, se abbiamo dovuto assistere di recente a manifestazioni di protesta davanti alla sede di un museo a New York dove si è inaugurata una mostra dedicata alle 364 vittime massacrate il 7 ottobre al Nova Festival. Manifestazioni che Alexandria Ocasio-Cortez (che non si può certo accusare di simpatie filoisraeliane) ha commentato così: “L’insensibilità, la disumanizzazione e la presa di mira degli ebrei mostrata durante la protesta davanti alla mostra del Nova Festival è una forma di atroce antisemitismo – chiaro e semplice. L’antisemitismo non ha posto nella nostra città né in alcun movimento più ampio che si concentri sulla dignità umana e sulla liberazione”.

Per il suo impegno contro il crescente antisemitismo negli Usa Ocasio-Cortez è stata presa di mira e accusata di essere al soldo dell’Aipac, l’American Israel Public Affairs Committee (un gruppo lobbystico pro-Israele molto potente in Usa), contro cui AOC ha sempre combattuto. Un’accusa respinta al mittente e giudicata “ridicola” dalla deputata statunitense: “Possiamo mobilitarci per porre fine alle atrocità di Gaza e allo stesso tempo combattere l’aumento dell’antisemitismo. Il fanatismo mette a rischio il lavoro di tutti. Io lavoro per porre fine alla guerra, proteggere TUTTI i miei elettori e combattere l’AIPAC. Che ci crediate o no, si possono fare tutte e tre le cose contemporaneamente”.

Già a pochi giorni dal 7 ottobre scrivevamo su queste pagine: “Oggi qualunque manifestazione di solidarietà con il popolo palestinese che voglia rimanere nel solco della democrazia, della laicità e del rispetto dei diritti umani non può prescindere da tre premesse irrinunciabili: la condanna totale e senza nessun distinguo delle atrocità commesse da Hamas il 7 ottobre scorso; il rifiuto della cornice religiosa fondamentalista nella quale Hamas ha inserito la lotta del popolo palestinese; la dichiarazione convinta che Israele ha diritto a esistere e vivere in sicurezza”. Una necessità ancora più urgente oggi, dopo una guerra che come conseguenza finora ha avuto solo il massacro di un intero popolo e la devastazione di una intera regione.

Il sogno, l’utopia forse, sarebbe che nelle manifestazioni per il cessate il fuoco si chiedesse a gran voce contemporaneamente anche la liberazione incondizionata (sì, incondizionata) degli ostaggi e che sfilassero insieme le bandiere israeliana e palestinese. Un’amica cara di recente mi ha fatto notare che è un pensiero un po’ naïf, visto che volenti o nolenti la bandiera israeliana è oggi la bandiera di uno Stato potente che sta conducendo una guerra abnorme con un costo di vittime civili sproporzionato (oltre che il simbolo di uno Stato occupante). Sarà anche naïf, ma fino a quando la presenza di una bandiera renderà impossibile quella dell’altra, anche la convivenza dei due popoli resterà una pia illusione.

CREDITI FOTO: October 1, 2022, Gaza city, Gaza Strip, Palestinian Territory: Yahya Sinwar, Hamas’ political chief in Gaza strip attends a festival in solidarity with al-Aqsa mosque at Palestine Stadium in Gaza City on October 1, 2022. (Credit Image: © Ashraf Amra/APA Images via ZUMA Press Wire) ANSA

08 June 2024, Israel, Ramat Gan: Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu holds a press conference at the Sheba Tel-HaShomer Medical Centre, in Ramat Gan. Photo: Jack Guez/AFP pool/dpa (ANSA)

