I venti di secessione della Repubblica Serba di Bosnia e i tentacoli di Putin nei Balcani

Esiste già un motto: Rs-exit, che fa il verso alla Brexit, ma che sta per Republika Srpska (Repubblica Serba di Bosnia). E l’obiettivo è la secessione dell’entità serba nata dagli Accordi di Dayton che, nel 1995, posero fine alla guerra nella Bosnia-Erzegovina, creando una federazione tra appunto la repubblica dei serbi e la federazione croato-musulmana.

Da allora, dopo trent’anni, il funzionamento amministrativo dello Stato nato dalla dissoluzione della ex-Jugoslavia è stata sempre molto complessa: la percentuale tripartita (serbi, croati e musulmani) che deve essere nelle istituzioni paralizza un paese logorato da emigrazione di massa e corruzione. La presenza di un Alto Rappresentante internazionale non ha facilitato le cose, anzi, come è accaduto negli ultimi mesi. Ma l’annuncio segue anche altre logiche.

Va subito chiarito che non è la prima volta che l’eterno leader dei serbi di Bosnia, Milorad Dodik, paventa venti di secessione e talvolta addirittura di un ritorno alle armi.

Questa volta, però, colpisce lo scenario scelto per l’ennesimo annuncio di un referendum per staccarsi dalla Bosnia-Erzegovina e unirsi alla Serbia.

Dodik, infatti, ha parlato il 7 giugno scorso a San Pietroburgo, davanti al sorriso compiaciuto di Vladimir Putin, che nella sua città ha guidato il Forum economico internazionale (Spief).

“C’è la decisione sulla separazione, ma non è stata ancora decisa una data concreta. È necessario analizzare bene il tutto”, ha dichiarato Dodik. “Noi lo vorremmo fare già ora, ma oltre a noi ci sono altre due parti in tale processo, e per questo naturalmente serve tempo.

L’appoggio della Russia ai serbi, anche in chiave anti-Nato, è storico ed è molto attivo negli ultimi tempi sia in Republika Srpska che in Kosovo. Ma il presidente serbo, Alexander Vucic, ha sempre mantenuto un profilo indipendente rispetto alle pressioni di Putin, così indipendente da spingere – secondo molti osservatori internazionali – il presidente russo a tessere relazioni direttamente con le minoranze serbe insoddisfatte in Kosovo e in Bosnia-Erzegovina, mettendo allo stesso tempo pressione su Vucic per spingerlo a prendere posizioni più filo-russe. Già in occasione dell’anniversario della proclamazione della repubblica autonoma dei serbi di Bosnia, il 9 gennaio 1992, Putin si era recato personalmente a Banja Luka per sostenere Dodik, e lo aveva poi rivisto in occasioni di vertici internazionali a Kazan e Mosca. Una vicinanza interessata, anche perché Dodik non è un importante statista internazionale ed è anche sotto processo per mancato rispetto delle delibere dell’Alto Rappresentante internazionale in Bosnia-Erzegovina Christian Schmidt. Con lui viene processato con la medesima accusa anche Milos Lukic, direttore della Gazzetta ufficiale della Republika Srpska, accusato di non rendere esecutive le decisioni mediate dal rappresentante della comunità internazionale.

Dodik negli anni, come detto, ha più volte giocato la carta dell’instabilità regionale per interessi personali o per portare a casa risultati che, anche questa volta, potrebbero guardare all’opinione pubblica interna. Ma le dichiarazioni di San Pietroburgo rientrano in un momento di forte tensione internazionale, dopo l’approvazione da parte dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite di una risoluzione che – come raccontato da MicroMega – stabilisce l’11 luglio come Giornata internazionale di riflessione e commemorazione sul genocidio di Srebrenica.

Cosa significa questo? Che per la prima volta il governo serbo, sempre sordo al di là delle dichiarazioni retoriche di facciata a pulsioni secessioniste della repubblica serba di Bosnia e tanto meno interessata a unificazioni, si trova in una posizione scomoda.

Vucic ha tuonato, come non faceva da anni, contro la comunità internazionale per quanto accaduto all’Assemblea Onu e le dichiarazioni di Dodik sono apparse come un’attesa risposta a quanto deciso dalle Nazioni Unite, con il silenzioso Putin che benedice la situazione avendo tutto l’interesse nel creare grattacapi alla Nato nei Balcani. Come andrà a finire? Potrebbe essere la solita dichiarazione roboante di Dodik, ma lo scenario internazionale è mutato e questa volta il processo politico in atto in Bosnia-Erzegovina va seguito con grande attenzione.

CREDITI FOTO: All Serbian Summit in Belgrade, 8 giu 2024, ANSA /MARKO DJOKOVIC

