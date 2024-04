Ben venga il francobollo per Silvio

l’annullo del suo valore facciale, ancestrale

tum tum tapum

da spedire agli antipodi del pensiero che soffre

quel sistema di percosse allo Stato, alle donne,

al futuro di chi non lo credeva possibile,

ben venga il francobollo per Silvio,

rarità per collezionisti di incubi, troll

e santini mai spodestati vetrificati

tum tum tapum

corrispondenza speciale, sensazionale

un timbro e via

rarefatto disinnesco

il senso della volpe per i gigli

la trama della tela in filigrana

nella flagranza dell’imbarazzo

sotto un velo scosso

nel pieno del vuoto pneumatico

sull’altare della filatelia, dell’albagìa

tum tum tapum

salvo il danno emergente, permanente

arrecato dal colluso e dai suoi derivati

che fanno più che mai di tutta l’erba un Fascio,

imbucando l’Uomo Ragno e il bunga-bunga

nella serie con Marconi, Matteotti, san Tommaso d’Aquino

Libero Grassi, la Duse e il compensativo

Giuseppe Tatarella, il Pinuccio della porta accanto,

stesso peso, grasso che cola, forza Italia

avanti Fratelli, boia chi sLega,

ben venga il francobollo per Silvio

in volo extracorporeo come un grillo,

l’immunità a molle del caudillo

tum tum tapum.

