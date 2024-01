Il generale e il carabiniere

Del generale abbiamo sentito dibattere fin troppo: sul folklore del personaggio, sul fenomeno editoriale e sulle prospettive politiche aperte dalla Lega a Vannacci, sulla giusta – ma preoccupante – considerazione che il suo nome sembra destinato a portare una piccola valanga di voti.

A questo fenomeno si aggiunge ora l’episodio della signora novantaquattrenne Franca Caffa, comunista, in prima fila a Milano a un presidio pro Palestina. L’anziana signora con la kefia rossa sulle spalle, fronteggiando il maresciallo capo dei carabinieri G.M. in assetto antisommossa, gli ha domandato: “Cos’ha detto il Presidente Mattarella ?” (riferendosi all’invito del Presidente, rivolto a Israele, a non negare il diritto dei Palestinesi ad avere un proprio Stato).

“Con tutto il rispetto, signora, Mattarella non è il mio presidente, io non l’ho votato, non l’ho scelto io, non lo riconosco”.

Questa la cortese ma inequivoca risposta del carabiniere, che – sfortunatamente per lui, ma fortunatamente per noi – veniva ripresa divenendo subito virale sui social media.

Un carabiniere in servizio di ordine pubblico che dichiara di non riconoscere il presidente della Repubblica, la figura che rappresenta e impersona l’ordine costituzionale vigente, sino a oggi, nel nostro Paese.

Dobbiamo a questo punto guardarci dalla tentazione, rassicurante ma assai pericolosa, di considerare sia l’euforico Vannacci che il povero carabiniere come protagonisti di episodi certamente gravi ma isolati, legati a una personalità particolare o a circostanze del tutto eccezionali.

Occorrerebbe piuttosto ‘devannaccizzare Vannacci’ e, oggi, evitare di considerare lo scambio tra l’anziana signora e il carabiniere in pieno assetto antisommossa come un semplice episodio ‘grave ma non rilevante’.

Fu Flaiano a dire che in Italia la situazione è sempre grave ma mai presa sul serio, oppure seria, ma non considerata grave.

È allora forse il caso di proiettare i due casi su uno scenario più ampio, cominciando a interrogarci su quello che accade – o continua ad accadere – all’interno delle nostre forze armate e di quelle preposte alla nostra sicurezza. Quanto è largo e condiviso il punto di vista reazionario di Vannacci, e quanto lo è l’idea espressa candidamente e con la massima tranquillità dal carabiniere, convinto forse di manifestare – nell’esercizio di una importante funzione di ordine pubblico – un’opinione condivisa all’interno dell’Arma?

Ci si accorge allora che l’uomo comune sa assai poco di quel mondo misterioso e inquietante, segnato dalla scritta minacciosa ‘Zona militare – limite invalicabile’ che contraddistingue anche la più piccola delle Stazioni dei Carabinieri.

Limite davvero invalicabile. Pochi annoverano qualche militare tra le proprie conoscenze, e mezzi d’informazione sono avari di inchieste sulle Forze Armate. Sembrano davvero remoti i tempi eroici del Movimento dei militari democratici.

Che ne è stato, ci si chiede, dell’esercito democratico, nato dalla Resistenza, consegnato al popolo dalla Costituzione antifascista? Chi ne fa parte, quali correnti, quali ideologie, quali passioni politiche lo percorrono oggi? Cosa spinge i giovani ad arruolarsi da dopo l’abolizione della leva obbligatoria? E quali indottrinamenti ricevono, al di là di una formazione tecnologica spesso priva di valori adeguati? Come votano, i militari? E quanti si tolgono la vita? Che idea di patria domina all’interno delle nostre Forze Armate?

Sono queste, e molte altre credo, le domande che dovrebbero nascere dal grottesco ‘caso Vannacci’, come dal dialogo tra una novantaquattrenne militante di sinistra e un carabiniere in servizio d’ordine.

Che il generale-scrittore e quell’incauto maresciallo siano altrettanti panni sporchi pare evidente. Che non li si debba lavare ‘in casa’ è altrettanto evidente, posto che i tempi calamitosi e minacciosi in cui viviamo richiedono la maggior franchezza possibile nello speciale rapporto tra un popolo e il suo esercito.

