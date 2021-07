Migranti, la rotta balcanica e “Il lungo viaggio di Cip e Tigre”

Un libro illustrato per bambini racconta il fenomeno delle migrazioni e quel viaggio della speranza percorso da migliaia di profughi con un solo obiettivo: arrivare in Europa.

Il lungo viaggio di Cip e Tigre (Carthusia edizioni) è il titolo del libro per bambini scritto da Fabrizio Tonello e illustrato da Aurélia Higuet che tratta il fenomeno delle migrazioni ispirandosi alle storie che tutti i giorni attraversano la rotta balcanica. Storie di migliaia di profughi che cercano in ogni modo di arrivare in Europa.

In questa intervista Fabrizio Tonello, sfogliando le pagine del libro, racconta perché, oggi, è importante raccontare ai nostri figli cosa sta accadendo alle porte dell’Italia.

“La gattina Cip e la grande Tigre s’incontrano e decidono di mettersi in cammino insieme. Sulla strada incappano in tutti gli ostacoli di un viaggio oltre le frontiere, alla ricerca di un futuro migliore. La loro avventura avrà un buon esito, ma per gli altri viaggiatori con cui hanno condiviso un pezzo di strada è ancora tutto da scoprire…”.

