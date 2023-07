Il Senato approva un decreto contro gli attivisti per il clima

Roma, 12 luglio 2023. È stato approvato in Senato ieri, con 85 voti favorevoli, 53 contrari e 5 astenuti, il ddl di iniziativa governativa n. 693 Parlamento Italiano – Disegno di legge S. 693 – 19ª Legislatura e connessi recanti “Disposizioni sanzionatorie in materia di distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici e modifiche agli articoli 635 e 639 del codice penale”, come modificato dalla Commissione Giustizia.

Si tratta del testo presentato dal ministro Sangiuliano lo scorso 11 maggio, al quale l’esame in Commissione aveva aggiunto l’inasprimento delle pene per l’imbrattamento di “teche, custodie e altre strutture adibite all’esposizione, protezione e conservazione di beni culturali”, attraverso una modifica all’art. 639 del codice penale: a queste ipotesi si applicherà la pena della reclusione da uno a sei mesi o della multa da 300 a 1.000 euro (attualmente è prevista una multa di 103 euro).

Il provvedimento passa ora all’esame della Camera, dopo una discussione in tempi record, come è auspicabile quando ci si trova di fronte a emergenze sociali che riguardano un Paese, che prevede nuove sanzioni amministrative da 10.000 a 40.000 euro per chi “deturpa o imbratta” beni culturali. Peccato che esista una differenza sostanziale, un abisso incolmabile tra quello che si è consumato ieri nel Senato della Repubblica italiana e porta la firma di 85 persone elette dal popolo italiano e le azioni di Ultima Generazione. Da un lato, la criminale volontà di portare avanti gli interessi delle élite del fossile; la pervicace ostinazione nel rendere l’Italia un hub del gas; la consapevolezza di condannare così a una vita indegna e alla morte molti dei propri concittadini, primi fra tutti anziani e bambini, e con essi i propri amici e i propri familiari. E il malcelato piacere di punire in maniera esemplare chiunque osi dissentire. Dall’altro, il terrore del collasso climatico, che diventa ogni giorno più concreto e reale; l’urgenza di richiamare l’attenzione sul problema dei problemi, ormai non più eludibile; la necessità di chiedere un intervento a chi, solo, detiene il potere di invertire la rotta. Ma soprattutto la tristezza e la rassegnazione di doverlo fare ricorrendo a metodi che non piacciono a nessuno, prima di tutto a coloro che li mettono in pratica, pur mantenendosi nell’alveo della nonviolenza.

Nel mezzo ci sono le vittime dell’inazione politica

Ci sono le 18.000 persone che lo scorso anno in Italia hanno perso la vita a causa delle ondate di calore. Ci sono i danni legati all’alluvione dell’Emilia Romagna, che hanno coinvolto le province in cui, secondo l’Ismea, si concentrano il 64% della superficie regionale investita a frutta fresca (quasi l’8% del totale Italia), il 65% delle superfici regionali a piante da tubero (6% del totale), oltre la metà della superficie investita a vite da vino regionale (4,5% della superficie a vite nazionale) e l’80% dei capi della regione, che rappresentano ben il 13% dei capi nazionali. Piantagioni che non torneranno alla situazione originaria se non fra qualche anno. Nel frattempo andremo incontro a una minore disponibilità di beni alimentari e a un aumento dei prezzi di quelli disponibili.

C’è il calo generalizzato della resa del grano, che comporterà un nuovo rincaro dei cereali. Conti alla mano, secondo Confagricoltura l’Emila-Romagna sconta la perdita totale del raccolto su 13.000 ettari di grano e orzo, sommersi dall’alluvione. La produzione di grano duro avrà rese inferiori fino al 40/50%. In Puglia, in Capitanata, per la raccolta del grano duro si stima un calo delle rese di circa il 20%. In Sicilia, le rese inferiori del frumento hanno punte di oltre il 30%. Ci sono i 122 eventi climatici estremi verificatisi tra gennaio a maggio di quest’anno, contro i 52 degli stessi mesi del 2022. Ci sono i fumi di 9,334 milioni di ettari di boschi bruciati in Canada che, dopo aver creato una cappa irrespirabile su New York, hanno raggiunto la parte Centro Settentrionale della Sardegna.

E il vuoto pneumatico di una classe politica che si affanna grottescamente a soffocare il grido di allarme dei propri concittadini, piuttosto che prodigarsi per porre un argine al surriscaldamento globale, eliminando miliardi di euro in sussidi pubblici ai combustibili fossili e riducendone al minimo l’uso, così come viene richiesto dalle più alte istituzioni mondiali. Non per fare contento chi protesta, ma per sforzarsi a salvare quante più vite possibile nell’estate ormai iniziata, per salvaguardare quante più colture nella prossima stagione, per continuare a garantire la convivenza civile che deriva dalla disponibilità di cibo e benessere per tutti.

