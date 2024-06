Il test di Alan Turing e l’intelligenza delle macchine

Il 7 giugno del 1954 Alan Turing fu trovato senza vita nel proprio letto. L’indagine della polizia, peraltro piuttosto sbrigativa, concluse che si era suicidato mangiando una mela contenente cianuro di potassio. La causa probabile di quel gesto estremo furono le persecuzioni da parte del governo britannico che, sotto la minaccia dell’incarcerazione, lo aveva obbligato a una cura ormonale per “guarire” dalla sua omosessualità. Turing non aveva ancora compiuto 42 anni, ma quel breve tempo gli fu sufficiente per essere considerato uno dei maggiori geni del ventesimo secolo: e ciò grazie ai contributi fondamentali che offrì alla teoria della computazione, alla logica, alla crittografia e all’allora nascente disciplina dell’intelligenza artificiale (di cui, insieme a John McCarthy, può essere considerato uno dei fondatori).

Al grande pubblico, Turing è noto soprattutto come coordinatore del gruppo di scienziati che decrittò il codice Enigma dei nazisti, offrendo così un contributo decisivo alla vittoria degli alleati nella Seconda guerra mondiale. Oggi, però, di lui si parla molto anche a proposito di un test – detto, appunto, “test di Turing” o anche “Imitation game” – con cui propose di valutare l’intelligenza di una macchina, ossia la possibilità stessa dell’intelligenza artificiale. Questo test è tornato di grande attualità da quando i Large language models (Llm) , e in particolare ChatGPT, hanno conquistato l’attenzione generale, tanto per le risposte estremamente articolate che offrono alle domande più varie quanto per gli spettacolari svarioni in cui talora incorrono. La domanda che ci si pone oggi è dunque se il test di Turing possa aiutarci a determinare se ChatGPT e gli altri Llm comprendono realmente le cose che scrivono o, se un lo potranno fare un giorno.

L’idea del test di Turing è la seguente. Ci troviamo di fronte a due stanze chiuse e sappiamo che in una delle due c’è un computer, nell’altra un essere umano. Nostro compito è scoprire, ponendo domande a entrambi, qual è la stanza in cui si trova il computer. Secondo Turing, nel caso in cui, dopo aver posto un congruo numero di domande, non fossimo in grado di determinare dove si trova il computer, dovremmo concludere che questi abbia manifestato un comportamento intelligente. Dovremmo cioè considerarlo un esempio di intelligenza artificiale realizzata. Questo test ha il grande pregio della semplicità; tuttavia, la sua effettiva capacità di valutare l’intelligenza di una macchina è stata, ed è ancora oggi, oggetto di enormi dibattiti.

Il ragionamento di Turing si fonda su una premessa fondamentale, ossia che la comprensione del linguaggio sia condizione sufficiente dell’intelligenza (dal che segue che se una macchina arrivasse a comprendere ciò che scrive, dovrebbe essere considerata intelligente). Questa premessa è stata però contestata con vari argomenti, il più noto dei quali è stato presentato dal filosofo americano John Searle.

Secondo Searle per qualunque macchina è in linea di principio impossibile comprendere alcunché, in quanto le macchine si limitano a manipolare simboli (nel caso dei computer attuali, stringhe di 0 e 1), ma non possono, né mai potranno, comprendere il significato di quei simboli; ovvero, detta in breve, le macchine sono incapaci di passare dal livello puramente sintattico a quello semantico. Per illustrare questa idea, Searle ha utilizzato il celebre “argomento della stanza cinese”. Vediamo di cosa si tratta.

Searle – che non ha nessuna conoscenza della lingua cinese – immagina di trovarsi chiuso in una stanza, pronto a svolgere un compito che gli è stato assegnato. Da una fessura gli vengono inviati messaggi contenenti simboli cinesi: il suo compito è di rispondere per iscritto a quei messaggi, usando un manuale, scritto in inglese, che permette di accoppiare correttamente simboli cinesi con altri simboli cinesi. A insaputa di Searle, i messaggi che gli vengono inviati contengono domande mentre quelli che egli, consultando il manuale, posta all’esterno contengono le risposte corrette a quelle domande. La cosa si ripete molte volte, finché le persone che fuori dalla stanza leggono i messaggi inviati da Searle si convincono che egli comprenda il cinese. Questa conclusione, però, è ovviamente erronea perché, come detto, di cinese Searle non sa nemmeno una parola.

Ora, osserva Searle, la stessa cosa capita capita con i computer. Anche i computer – o meglio, i loro processori centrali (le Cpu) – si limitano a manipolare simboli senza capirli, esattamente come fa Searle quando si trova nella stanza cinese. In entrambi i casi, insomma, si rimane sempre al livello sintattico, quello della mera manipolazione di simboli, senza mai accedere al livello semantico, ossia al livello dei significati e della comprensione. A prima vista, questa argomentazione sembrerebbe mettere la parola fine alle discussioni sulla possibilità che le macchine capiscano ciò che fanno: esse, infatti, si limitano esattamente a manipolare simboli senza alcuna possibilità di comprenderli. E allora, se questo ragionamento è corretto, non solo ChatGPT non comprende ciò che scrive oggi, ma non lo comprenderà mai.

Tuttavia la ricezione dell’argomento della stanza cinese è stata molto più variegata di quanto di primo acchito ci si potrebbe attendere: e per la maggior parte le reazioni sono state negative. Tre critiche, in particolare, sono degne di nota.

La prima critica considera il modo in cui ognuno di noi attribuisce capacità di comprensione a un altro essere umano. Semplicemente, noi guardiamo a come le persone usano le parole: se ci sembra che le usino correttamente, concludiamo che sono dotati di comprensione; se invece usano le parole in modo incoerente (come accade con le persone afflitte dalle più gravi patologie mentali), allora pensiamo che non comprendano. La domanda dunque è: perché nel caso dei computer dovremmo fare qualcosa di diverso? Detto in altro modo: se un computer usasse correttamente e con costanza il linguaggio, rispondendo in mondo giusto e con coerenza alle domande che gli vengono poste, ma noi ci rifiutassimo di concludere che comprende ciò che scrive, non staremmo forse stipulando aprioristicamente che il computer non è dotato di comprensione, mentre questo è proprio ciò che dovremmo provare? Si tratterebbe, insomma, di una petitio principii. Piuttosto, se un computer fosse in grado veramente di rispondere in cinese a tutte le domande postigli in cinese, allora – sulla base di quanto suggerito da Turing – dovremmo attribuirgli la capacità di comprendere il cinese, proprio come faremmo con un essere umano. E ciò mostra che macchine in grado di comprendere, ossia macchine intelligenti, possono esistere.

Un’altra obiezione contro l’idea che le macchine non potranno mai comprendere ed essere intelligenti si basa sulla premessa che, se è vero che Searle non capisce il cinese, è anche vero che la stanza cinese presa nel suo complesso (ossia includendo, oltre a Searle, anche il manuale da lui usato) il cinese lo capisce perfettamente. Applichiamo allora questa idea ai computer: è vero, in effetti, che la persona dentro la stanza è l’analogo della Cpu (il processore) del computer; e certo non si può dire che la Cpu capisca i simboli che manipola. Tuttavia, in linea di principio, il computer nel suo complesso – includendo anche il software – il cinese lo può comprendere.

Infine bisogna anche ricordare che i bambini non nascono con la conoscenza dei significati. È solo grazie alla interazione causale con il mondo esterno e con gli adulti che essi imparano ad attribuire significati ai simboli verbali (e dunque, per esempio, “mamma” è quella cosa lì che può far passare loro la fame). Perché ciò non dovrebbe essere possibile anche per robot che fossero in grado di esplorare l’ambiente circostante, interagendo al contempo con i parlanti umani? Non potrebbero questi robot apprendere i significati delle parole esattamente con le stesse modalità causali con cui lo fanno i bambini?

Un seguace di Searle potrebbe però rispondere che tutte queste argomentazioni dimenticano un fatto fondamentale: ossia che le macchine, al contrario degli esseri umani, non hanno coscienza; non possono provare, insomma, le esperienze che proviamo noi quando usiamo il linguaggio. E sono proprio quelle esperienze, potrebbe continuare il seguace di Searle, a produrre la comprensione.

Turing però potrebbe rispondere a questa argomentazione, rifacendosi all’insegnamento di Ludwig Wittgenstein, suo grande maestro quand’era studente a Cambridge. Secondo Wittgenstein, infatti, la comprensione non richiede affatto la coscienza. Illustriamo questa idea con un esempio. Immaginiamo di dover insegnare le moltiplicazioni a più cifre a due bambini. Alla fine della sessione di insegnamento, il primo bambino è molto sicuro di sé: “Ho capito perfettamente!”, proclama giulivo. Solamente che, quando prova a svolgere le moltiplicazioni, le sbaglia tutte: la sua coscienza di aver compreso, pertanto, era sbagliata. E ciò prova che la coscienza non è condizione sufficiente della comprensione. L’altro bambino, invece, è timido ed esitante. “Non ho capito!”, ci dice. Solo che quando si mette alla prova con le moltiplicazioni, le svolge tutte correttamente. Nel suo caso, la coscienza di non aver capito era sbagliata: e ciò prova che la coscienza non è nemmeno condizione necessaria della comprensione. Come diceva Wittgenstein, insomma, quando si guarda alla comprensione, “nulla è nascosto”: l’unico test valido è quello comportamentale. Coscienza e comprensione, allora, sono fenomeni indipendenti: che è proprio quanto Turing assume con la sua proposta per testare l’intelligenza delle macchine.

Il test di Turing dunque pare in grado di resistere alle obiezioni che gli sono state mosse: è dunque lecito utilizzarlo per valutare se le macchine sono in grado di comprendere. I primi segnali in questo senso, in effetti, ci sono anche se ancora non siamo arrivati al traguardo. Quando però i Large language models, o i loro discendenti, smetteranno di fare i marchiani errori fattuali che ancora fanno (perché impareranno ad andare a cercare le informazioni nei posti giusti), allora potremmo ragionevolmente attribuire a quelle macchine la capacità di comprendere. E, a quel punto, Alan Turing sarà vendicato.

CREDITI FOTO: Alan Turing (1912-1954) in 1936 at Princeton University, Wikimedia Commons

