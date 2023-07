In ricordo di Martin Walser

Pasqua un bel fogliettone di sangue e fiori è te che festeggiamo! Invece del Golgota, di Verdun e di Auschwitz, questa volta mettiamo che venga avanti Hué per dirla lapidariamente e di nessuno qui da noi andiamo dicendo che insiste ad approvare questa guerra non andiamo dicendo dell’Spd che approva tenacemente questa guerra piuttosto celebriamo solennemente anziché il Golgota, Verdun e Auschwitz stavolta invece Hué rovine in controluce… gli Annamiti la passione… Tu che sei stato bombardato per noi… Da qualche parte continua pur sempre a fiorire in qualche modo un ciuffo di palma… Chi è la che afferra la prima pietra per scagliarla? Pasqua! Un bel fogliettone di sangue e fiori se ben centrifugato ne viene certo fuori del miele per i tedeschi.*

QUANDO VERRÀ L’INVERNO

Le voci benevole estinte

sul secco terreno della pineta

la lingua non si tende verso l’acqua.

Ci siamo chiariti adesso? E sai tu

che cosa devi fare perché la tua testa

non venga colpita dall’autobus pieno?

Quanto mi pagherete se io…

così non si può parlare neanche per finta

perché non c’è nessuno che ascolta, per cui

di’ pure: continuerò a lottare.

Sono a tal punto circondato che non so

se sono ancora io che mi muovo

o se è solo la terra che continua a girare

e io ne sono semplicemente portato via.

Accucciato sulla soglia, mandando

saluti oltre il fiume, io prendo parte

la pioggia non mi tocca io

sono perlopiù oltre le date.

Com’è dolce, ridicolo e arduo

essere stroncato da uno stronzo

tutto ho già provato, e per mio piacere

per burlarmi di voi ora faccio poesie.

Oggi ne conto cinquanta.

Che cosa mi serve:

denaro, salute, pace, donne, cambiamento, popolarità, adorazione, un po’ di gloria, un po’ più di gloria, tutta la gloria, un paio di calzoni nuovi per l’estate.

Signori miei, issate la bandiera

io mi inginocchio

sulla mia nuca cresce il papavero

e voi potete fotografarlo.

Dev’esser bello

aver ragione, essere buoni

tanto buoni ed apprezzati

il nucleo caldo al centro del partito.

Se viene ancora tanto freddo

mi compro dei guanti

o entro nell’Spd

un inverno così

non lo affronto ancora una volta da solo.

Ragazzo, stai fuori dalla mia luce

non mi piace quel muso.

Tu sei tanto buono ed apprezzato

sei il vanto della patria

tu hai due mani destre.

Avere ragione, può semplicemente non interessarmi avere ragione. Terribile per un altro, se ha ragione lui.

Questo prepotente che vuole ragione contro di me. Sono anch’io un prepotente che vuole aver ragione contro qualcun altro? Non gli lascio neanche un po’ d’aria per respirare? E lui dovrà ottenere con l’imbroglio la possibilità di vivere, anche contro di me? Stai lontano da me! Non hai la mia approvazione! È così che fanno i prepotenti, quelli che hanno ragione. Quelli sono talmente poco d’accordo con me che dovrei suicidarmi. Di trasformarmi non se ne parla neanche. Tutto ciò che dovrei cambiare di me non si può cambiarlo in un uomo. Allora tanto varrebbe ammazzarlo. Ma no, non arriveremo a questo punto. Gli facciamo semplicemente vedere (senza propriamente volerlo) che non siamo niente affatto d’accordo con lui. Può continuare a vivere, se può farlo senza il nostro consenso. Se però dipende dall’approvazione dei suoi amici (gli unici esseri umani con i quali egli ancora si trova), allora si renderà conto di non poter raggiungere tale approvazione fintanto

che sarà così com’è. E allora ne tirerà le conseguenze, o forse saranno le conseguenze a tirare lui.

Addio.

A un socialdemocratico carino.

Il giovanotto grasso che viene dalla villa

ha un debole per la politica

e ha poi una dolce fidanzata

che se lo mangia tutto e non ingrassa.

Quando verrà l’inverno

e tu sarai ancora

sarai sempre così carino

mi metterò con te.

Il giovanotto grasso che viene dalla villa –

e questo in lui mi sembra particolarmente grazioso –

si preoccupa degli impiegati

Sebbene non ne abbia bisogno.

Quando verrà l’inverno

e tu sarai ancora

sarai sempre così carino

mi metterò con te.

Le mie orecchie sono investite

da minacce

non ho in programma niente

io non so

sono contro

sono anche a favore

non agirò

lascerò andare

vivrò solennemente

inutilmente

e con solennità

mi pronuncerò

le mie confessioni

sono credibili

e senza importanza

ingoio

la saliva

le mie orecchie restano

investite.**