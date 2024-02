Inizia il Milazzo Film Festival 2024 Attorstudio

La presentazione dei direttori artistici Mario Sesti e Caterina Taricone

Apre i battenti domani giovedì 29 marzo la decina edizione del Milazzo Film

Festival. La kermesse si svolgerà al teatro Trifiletti e si avvale della collaborazione del

Festival di Giffoni che curerà le mattinate con gli studenti delle scuole cittadine.

La manifestazione è stata presentata oggi in una conferenza stampa a palazzo d’Amico a

cui ha preso parte anche il sindaco Pippo Midili. Il Comune di Milazzo ha, infatti,

patrocinato l’iniziativa.

“Esprimo il mio plauso agli organizzatori – ha detto il primo cittadino – evidenziando come

una manifestazione giunta al decimo anno di vita meriti grande attenzione non solo da

parte delle istituzioni, ma anche della intera città”.

Il Festival quest’anno porta la firma di Caterina Taricano e Mario Sesti. I due direttori

artistici hanno messo in piedi un palinsesto con spettacoli, conversazioni dal vivo,

proiezioni di film inediti e premiazioni. E con protagonisti d’eccellenza. Grande attesa c’è

per la presenza di Fabrizio Bentivoglio, che porterà al “Milazzo Film Festival” una “prima”

dal titolo “Piccolo Almanacco dell’attore”, monologo dedicato agli attori. Ospite attesissimo

sarà Lino Banfi che sabato insieme a Michele Riondino salirà sul palco per la

premiazione.

Domenica protagoniste della giornata saranno la giornalista di La7 Alessandra Sardoni e

Caterina De Angelis (attrice e figlia di Margherita Buy).

Ecco il programma di giovedì 29 Febbraio che partirà con le mattinate

dedicate agli studenti:

8.30: Giffoni in a day – format “I love my planet” – riservato studenti scuole medie

10.30: “Nuovi strumenti per documentare il patrimonio sommerso”, a cura di Riccardo

Cingillo

11: Giffoni in a day – format “I love my planet” – riservato studenti scuole superiori

16: Apertura mostra “milazzoèfattaascale” a cura di Italia Nostra

16.30: Apertura mostra “Spoliazione. Un racconto per immagini” a cura di Fabio Itri

17: Apertura mostra ed esposizione installazioni a cura di Area Marina Protetta Capo

Milazzo

17.30: Concorso internazionale di cortometraggi – proiezione delle opere selezionate

(sezione Sea Protection):

48 gradi / 118 °F (Italia) di Andrea Di Iorio – 8’

S'ozzastru (Italia) di Carolina Melis – 8’32”

Antarctica 2020 (Bulgaria) di Jivko Konstantinov – 15’

Salting (Portogallo) di Pedro Vinícius – 14’06”

Blue (Iran) di Reza Zareh Javan – 1’40”

The noble pen shell (Slovenia) di Ciril Mlinar – 5’

Axinos (Grecia) di Anna Maria Kakona – 5’

The Tide (Iran) di Manizhe Sheykh – 3’02”

18.30: Incontro, a cura di AMP, con Edoardo Morabito

19: Proiezione del film “L’avamposto” (Brasile – 2023 – 85’) di E. Morabito

20.30: Interventi di Italia Nostra e Fabio Itri

21: “Non riattaccare” di Manfredi Lucibello (Italia – 2023 – 92’). Sarà presente il regista

Al concorso dei cortometraggi hanno partecipato 153 corti provenienti da trenta Paesi.

L’ingresso è gratuito fino ad esaurimento posti

Venerdì 1 Marzo – Teatro Trifiletti

Ore 08.30: Giffoni in a day – format “I love my planet” – riservato studenti scuole medie

Ore 10.30: “Nuovi strumenti per documentare il patrimonio sommerso”, a cura di Riccardo

Cingillo

Ore 11.00: Giffoni in a day – format “I love my planet” – riservato studenti scuole superiori

Ore 16.00: Concorso internazionale di cortometraggi – proiezione delle opere selezionate:

Assunta (Italia) di Luana Rondinelli – 9’

The Sea That Moves Things (Italia) di Lorenzo Marinelli – 15’

Supertramp (United Kingdom) di Fabrizio Gammardella – 06’39”

Future Memories (Italia) di Donatella Altieri – 12’

The Steak (Iran) di Kiarash Dadgar Mohe – 8’13”

Luca, out of sync (Italia) di Alessandro Marinaro – 14’40”

Body Seller (Francia) di Alireza Shakeri – 14’57”

D'amuri (Italia) di Santi Catanesi – 2’

The Body of the World (Italia) di Simone Massi – 4’

Ore 17.30: “Lascia perdere Johnny”, di Fabrizio Bentivoglio (Italia – 2007 – 104’). Sarà

presente il regista

Ore 19.30 Fabrizio Bentivoglio nel monologo “Piccolo almanacco dell’attore”

Ore 20.30: Incontro con Fabrizio Bentivoglio. A seguire consegna dell’“Excellence acting

award”

Ore 20.45 “Il racconto, la sua voce” – speciale podcast: incontro con Matteo Caccia.

Consegna del premio “Il racconto della voce”

Ore 21.30: “Martedì e venerdì”, di Fabrizio Moro e Alessio De Leonardis (Italia – 2024 –

100’).

Sabato 2 Marzo – Teatro Trifiletti

Ore 10.00: Workshop “Cinema e sviluppo (in)sostenibile” a cura del Cospecs

(Dipartimento di Scienze cognitive, psicologiche, pedagogiche e degli Studi culturali)

dell’Università degli Studi di Messina – proiezione del corto (fuori concorso) “Radio

Riders” (Italia – 2020 – 13’53”) di Paola Piscitelli e Fabio Corbellini

Ore 16.00: Concorso internazionale di cortometraggi – proiezione delle opere selezionate:

Note (Italia) di Jean Carlos Gonzalez – 14’54”

The Mesaure of a man (Italia) di Alessandro Panza – 4’40”

ARcTICHOKE – A mermaid not a punk (Italia) di Salvatore Rocco – 14’

Happy Song (Italia) di Yuri Santurri – 12’

Notti d’estate / Summer nights (Italia) di Riccardo Cannella – 14’

Libero – the rhythm of my life (Italia) di Maurizio Rigatti – 15’

Pasta and Test Score (Taiwan) di Stanley Xu – 6’

OSAS (Italia) di Gabriele Gravagna – 15’

Hi grandpa (Polonia) di Aleksander Pakulski – 12’31”

Ore 18.00: “L’allenatore nel pallone”, di Sergio Martino (Italia – 1984 – 98’). Sarà presente

Lino Banfi

Ore 19.45 “Porca puttena: Che grande attore! “- Incontro con Lino Banfi. A seguire

consegna dell’“Excellence acting award”

Ore 20.30: “Il ragazzo del mondo” – Incontro con Michele Riondino. A seguire consegna

dell’“Acting award”

Ore 21.00 “Palazzina LAF”, di Michele Riondino (Italia – 2023 – 99’). Sarà presente il

regista

Domenica 3 Marzo – Teatro Trifiletti

Ore 10.00: Presentazione dei libri: Sergio Citti – La poesia scellerata del cinema di

Caterina Taricano e Matteo Pollone e Le 250 serie TV da non perdere di Mario Sesti.

Conversazione con gli autori a cura di Marco Vitale e Antonio Nunzio Isgrò

A seguire, proiezione del film “L’oliveto delle monache” (Italia – 2023 – 90’) di Luciangela

Gatto, a cura dell’ITET Leonardo da Vinci di Milazzo

Ore 17.00: MFF OFF – proiezione di opere fuori concorso

"Milazzo, la bellezza nel tempo" (Italia – 2023) di Nunzio Floramo – 4’37”, a cura di

Siciliantica

“Anima” (Italia – 2022) di Adriano Spadaro – 12’35”, sarà presente il regista

“L’incontro” (Italia – 2023) di Antonio Carnemolla – 6’, a cura dell’Associazione Città

Invisibili

“Visioni CAPOvolte” (Italia – 2023) di Giuseppe La Spada – 18, a cura dell’Istituto

Comprensivo Terzo di Milazzo

Ore 18.30: “Castelrotto”, di Damiano Giacomelli (Italia – 2023 – 105’). Sarà presente il

regista

Ore 20.30: Cinema in musica, a cura di Onde Sonike

Ore 20.45: Premiazioni del concorso internazionale di cortometraggi

Ore 21.30: “Lo Scarabeo d’Argento – culture & media” e “A star is born”: conversazione

con Alessandra Sardoni e Caterina De Angelis e consegna dei premi. A seguire proiezione

del film “Volare”, di Margherita Buy (Italia – 2023 -100’)

Incontri e conversazioni a cura di Mario Sesti e Caterina Taricano

n.b. l’ingresso a tutti gli eventi del Milazzo Film Festival

