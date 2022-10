Governo Meloni, l’intervento di Scarpinato in Senato

“Il governo Meloni si regge sui voti di un partito il cui leader ha mantenuto rapporti pluriennali coi mafiosi”. Pubblichiamo il video integrale del duro intervento dell’ex procuratore generale di Palermo eletto al Senato con il Movimento 5 stelle, pronunciato durante il dibattito sulla fiducia al governo di centrodestra.

