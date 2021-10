Mimmo Lucano: “Riace ha dimostrato che l’umanità è l’unica soluzione”

MicroMega intervista l’ex sindaco di Riace dopo la condanna a 13 anni e 2 mesi per presunti illeciti nella gestione dei migranti: “La cosa che mi amareggia di più è che la gente possa avere il minimo dubbio su tutto quello che ho fatto. Riace è stata una realtà che ha dato speranza alle persone che sono arrivate e ho avuto sempre la sensazione di essere utile come sindaco. Come amministrazione comunale e come comunità abbiamo dimostrato che rispetto a quello che è uno dei principali problemi globali, la convivenza e la multiculturalità, l’umanità è l’unica soluzione percorribile, non la discriminazione, non l’odio, non sequestrare gli esseri umani”.

