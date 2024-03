Julian Assange, l’ultimo ricorso contro l’estradizione negli Usa

Assange, 52 anni, sta combattendo una lunghissima e complessa battaglia legale con il governo britannico per evitare di essere estradato negli Stati Uniti e affrontare lì un processo per aver pubblicato, a partire dal 2010, circa 700mila documenti militari e dispacci diplomatici riservati di Washington. Sulla testa del giornalista in America pendono 18 capi di imputazione e una possibile condanna a 175 anni di carcere per aver divulgato migliaia di file riservati, denunciando anche abusi commessi dalle forze armate statunitensi nel corso dei conflitti in Iraq e Afghanistan, oltre che nella prigione di massima sicurezza di Guantanamo. L’editore di WikiLeaks è accusato di aver violato attraverso il suo sito il National Espionage Act, la legge sullo spionaggio americana, risalente al 1917, che è stata già rispolverata in occasione del caso di Chelsea Manning.

Il 21 febbraio scorso, nella precedente udienza londinese di due giorni, gli avvocati James Lewis e Claire Dobbin, che rappresentano nel processo gli Stati Uniti, hanno affermato che il giornalista australiano aveva ”messo a rischio delle vite” diffondendo documenti statunitensi riservati e per questo motivo dovrebbe essere estradato “per affrontare la giustizia americana”. Ma prove certe di tutto questo finora non sono mai state mostrate, né acclarate.

“Speravo che a Julian fosse concesso stavolta il permesso di ricorrere in appello”, ha scritto Gabriel Shipton, suo fratello, in una lettera indirizzata ai sostenitori della campagna australiana in difesa di Assange. “Nella peggiore delle ipotesi, temevo che sarebbe stato estradato immediatamente. Invece il suo purgatorio continua, ma ciò significa anche che abbiamo un’altra finestra per aumentare la pressione sulle persone che possono intraprendere azioni decisive per fare davvero la differenza. Nel momento attuale, questo è il governo australiano. La decisione è appena arrivata ed è importante: non era quella che speravamo. Nelle prossime settimane – ha concluso – tornerò a Washington per continuare a rafforzare il sostegno a Julian nel luogo in cui vengono prese le risoluzioni”.

“Sono sollevato che non ci sia stato rigetto dell’istanza – spiega Patrick Boylan, docente universitario americano del Comitato (italiano e internazionale) Free Assange, che ne ha seguito sempre da vicino la vicenda giudiziaria e umana, scrivendo articoli e libri sul suo caso paragonabile per molti aspetti a quello di Dreyfus di oltre un secolo fa. Nel 1894 Alfred Dreyfus, capitano ebreo dell’esercito francese, venne falsamente accusato di tradimento e condannato all’ergastolo sull’Isola del Diavolo. “Assange non è adesso su uno dei due aerei della Cia, fermi in attesa su una pista di Londra, che hanno dovuto differire il viaggio oltreoceano”, commenta Boylan.