Julian Assange: tutti gli approfondimenti sul caso del fondatore di WikiLeaks

La corte di Londra ha detto sì all’estradizione negli Usa. Spetta ora alla ministra degli Interni, Priti Patel, dare il via libera finale al trasferimento dell’attivista australiano negli Stati Uniti. Assange è rinchiuso da tre anni nel carcere londinese di Belmarsh.



Tutti gli approfondimenti sul caso Assange pubblicati su MicroMega.

Assange, il volto intimo e familiare nel docufilm “Ithaka” | di ROSSELLA GUADAGNINI

Il documentario dell’Abc è stato girato da Gabriel, fratello del giornalista in attesa dell’ordine di estradizione negli Usa previsto per il 20 aprile.

Noury: “Le battaglie per Regeni, Zaki e Assange e il nostro futuro” | di DANIELE NALBONE

La nona intervista del ciclo “La politica che (non) c’è” è a Riccardo Noury, portavoce di Amnesty International. Al centro, l’attivismo, le mobilitazioni della società civile, la crisi della rappresentanza e la voglia di partecipazione dei giovani, a partire dalla questione ambientale.

Il caso Assange, il potere dei governi e il potere dei senza potere | di CINZIA SCIUTO

La vicenda del fondatore di WikiLeaks mostra in maniera lampante la natura intrinsecamente antidemocratica del potere. Ma non è vero che la società civile è impotente e lo dimostra il fatto che i governi spendono molti soldi ed energie per orientare l’opinione pubblica.

Diritti, informazione e democrazia. Il caso Assange | di REDAZIONE

Video della conferenza sul caso del fondatore di WikiLeaks, organizzato da Fondazione Basso, in collaborazione con MicroMega, Filosofia in movimento e Centro per la riforma dello Stato. Partecipa John Shipton, padre di Julian Assange.

WikiLeaks e i segreti della guerra in Afghanistan | di STEFANIA MAURIZI

Negli “Afghan War Logs” rivelati dall’organizzazione di Julian Assange uno squarcio di verità senza precedenti sul conflitto afgano. Un estratto dal libro “Il potere segreto. Perché vogliono distruggere Julian Assange e Wikileaks” di Stefania Maurizi.

Julian Assange, al Senato l’appello del padre: “Liberatelo” | di VALERIO NICOLOSI

Ospite al convegno “Il diritto alla conoscenza. I Whistleblowers. I casi Ellsberg, Assange, Snowden”, John Shipton ha lanciato un appello per la scarcerazione del figlio giornalista, fondatore di Wikileaks.

