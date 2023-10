Il nostro obiettivo non è ancora raggiunto.

Lo scorso mercoledì abbiamo avviato la seconda fase della campagna e in una sola settimana una promessa su due si è già avverata: abbiamo raggiunto 2.500 abbonamenti e donazioni effettive, un traguardo di per sé straordinario.

La grande generosità dei nostri lettori e lettrici ci ha permesso di rimettere in moto l’attività produttiva e di sospendere per il momento la procedura di liquidazione. Ma il nostro obiettivo non è ancora raggiunto: da 5mila promesse, realizzare 5mila abbonamenti effettivi.

È la soglia di sicurezza per salvare la rivista salvaguardandone anche la futura indipendenza, e per lanciarla verso quei progetti che la renderanno sempre più innovativa nei contenuti e nei formati.

La campagna prosegue: abbonati o regala un abbonamento per far vivere MicroMega.

Abbonati o dona

COME CONCRETIZZARE GLI ABBONAMENTI

Per sottoscrivere l’abbonamento, clicca sulla soluzione che hai scelto:

Rivista cartacea ORDINARIO (annuale, 6 numeri, spedizione in Italia) – 75 €

Rivista cartacea SOSTENITORE (annuale, 6 numeri, spedizione in Italia) – 100 €

NOVITÀ Rivista cartacea DIGITALE (sfogliabile sul sito e inviata in pdf via mail – annuale – 6 numeri) – 50€

Newsletter MicroMega+ ORDINARIO (annuale, 50 numeri) – 48 €

Newsletter MicroMega+ SOSTENITORE (annuale, 50 numeri) – 60 €

Rivista cartacea e newsletter MicroMega+ SOSTENITORE (annuale) – 200 €

Puoi anche scegliere di regalare la Newsletter MicroMega + (annuale, 50 numeri)

Clicca sull’offerta che hai scelto, inserisci i tuoi dati e completa il tuo acquisto.

Hai inserito i tuoi dati ma non vedi la pagina di check-out?

1. Clicca di nuovo sulla voce Acquista;

2. scegli il tuo prodotto;

3. completa l’acquisto. NOVITÀ Abbonamenti cartacei con spedizioni estere:

– spedizione in Europa disponibile

– nel resto del mondo (tranne Oceania) disponibile Abbonamenti cartacei con spedizioni estere:– spedizione in Europa disponibile qui – nel resto del mondo (tranne Oceania) disponibile qui Per altre informazioni scrivi a info@micromega.net

PER CONCRETIZZARE LE DONAZIONI

Per effettuare una donazione:

– tramite PayPal o carta di credito, segui questo link.

– tramite bonifico bancario, versa l’importo a:

BENEFICIARIO: Micromega Edizioni impresa sociale SRL

IBAN: IT18N0623003201000064268523

BIC/SWIFT CRPPIT2P595

CAUSALE: Donazione MicroMega

Per qualsiasi informazione, dubbio o delucidazione, scrivi a info@micromega.net

Grazie di cuore!

LEGGI L’APPELLO “MICROMEGA MUORE”