La finestra di Bergotte: Storie, opere e segni dell’arte – “Giove, Nettuno e Plutone”

In questa serie di podcast sulle opere d’arte custodite in Italia incontreremo oggetti molto diversi, molto lontani tra loro. In ciascuno di essi cercheremo uno spunto di riflessione per provare a raccogliere quei segni che l’arte inaspettatamente ci regala. Nella seconda puntata parliamo del dipinto murale a olio nel Casino Ludovisi a Roma, “Giove, Nettuno e Plutone” di Caravaggio.