In questa serie di podcast sulle opere d'arte custodite in Italia incontreremo oggetti molto diversi, molto lontani tra loro. In ciascuno di essi cercheremo uno spunto di riflessione per provare a raccogliere quei segni che l'arte inaspettatamente ci regala. In questa puntata una riflessione laica sul destino dell’uomo, sul suo rapporto con la morte e con la sofferenza.