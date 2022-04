La storia del Celeste

Che è successo al Celeste Formigoni?

Il memor domini molto ha sofferto

i pm lombardi curiosoni

che al lavoro ogni giorno hanno scoperto

viaggi alle Antille, splendide vacanze,

magnifici week end sull’Ad maiora

ove secondo le testimonianze

il motto rispettò Ora et labora

con tanto di tangenti e di rosario.

Hanno scoperto pur che l’uomo pio

con gran rassegnazion sali il Calvario

di imbandigion con ogni ben di Dio

pagate dagli amici generosi

che Roberto non ricambiò giammai.

A Cielle ha spiegato ai suoi tifosi

indossando il cilicio senza lai:

“Guardandomi negli occhi Benedetto

mi disse: “Frega pure tanti sghei

considerato che il Signor mi ha detto:

“Non ci saran condanne ma trofei

con il sistema che lo fa innocente:

a Roberto le ferie nelle Antille

e alla Chiesa una cifra equivalente

a mo’ di tropical otto per mille”.

Nel diciannove giunse la bufera:

per corruzione si beccò il bigotto

un lustro e dieci mesi di galera.

Da memor Domini a galeotto.

Nel ventidue vien già riabilitato

in quasi un’ora di documentario

che diventar lo fa da carcerato

un uom dabbene, quasi un missionario.

Qui scenette di vita quotidiana:

ecco il Celeste che si fa il caffè,

che col pettine i boccoli dipana,

che consulta i giornal sul canapè.

Là i testimoni della sua bontà:

Vittorio Feltri, tale Neva Sbrissa,

Sansonetti, Albertini, Ruth Shammah,

lui stesso che di lodi si subissa:

“Con valenza sociale ho governato,

attento alle famiglie numerose,

dei poveri mi sono preoccupato

e degli anzian cui mancan troppe cose”.

“Son stati tempi di grandi riforme

e grazie a quella della sanità

ottenni un risultato proprio enorme

che nei secoli lustro mi darà:

i poveri ho mandato per le cure

negli ospedal dei ricchi, un gran successo

che vera gloria meritava eppure

in grande povertà io vivo adesso

poiché ogni bene mi hanno pignorato!”

E il Celeste che era un galeotto

a un tratto un francescano è diventato.

Di Albertini conclude il pistolotto:

“Quando dei giudici più scrupolosi

correggeranno questo grave sbaglio

di lui sarete tutti voi orgogliosi!”

Un pistolotto? Eppure sembra un raglio.

(credit foto ANSA/ANGELO CARCONI)

