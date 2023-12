Gli scorsi 8 e 9 dicembre difensori della laicità provenienti da tutto il mondo si sono riuniti per la prima volta in una conferenza presso il municipio di Parigi. La conferenza è stata co-organizzata dall’Associazione Laïques Sans Frontières (LSF) e dal Consiglio degli ex-musulmani di Gran Bretagna (CEMB), in collaborazione con il Comité Laïcité République (CLR) e l’Associazione EGALE (Equality Secularism Europe), in partnership con le riviste Charlie Hebdo e Marianne e le organizzazioni Freedom From Religion Foundation (USA), National Secular Society (Regno Unito) e Center for Inquiry (USA).

L’evento ha riunito più di 40 personalità laiche, provenienti dai quattro angoli del mondo, che hanno affrontato diversi temi, dall’importanza della laicità per i diritti delle donne, all’ateismo nel contesto islamico, passando per le sfide contemporanee legate alla laicità e il suo ruolo nel preservare la democrazia.

Al termine della Conferenza, è stato lanciato l’Appello di Parigi, al quale ha aderito anche MicroMega. Le organizzazioni possono aderire compilando questo modulo.

Ecco il testo:

LAICI DI TUTTI I PAESI, UNITEVI!

Poiché rifiutiamo che la religione detti le sue leggi alla Città (la ‘Polis’) e sosteniamo che la separazione tra religioni e Stato protegge i diritti di tutti, indipendentemente dalle loro convinzioni personali, siano essi atei, credenti o agnostici.

Poiché rifiutiamo ogni discriminazione e razzismo, in nome della nostra comune umanità.

Poiché combattiamo l’oscurantismo, il fondamentalismo e il comunitarismo.

Poiché riteniamo che il diritto di essere diversi non debba portare a una diversità di diritti.

Poiché condanniamo fermamente qualsiasi violenza o coercizione contro l’espressione del libero pensiero.

Poiché chiediamo l’accesso per tutti alla conoscenza e all’educazione razionale ed emancipatrice.

Poiché siamo profondamente legati ai valori di libertà, uguaglianza e giustizia.

Poiché siamo per un mondo di pace in cui la ragione abbia la precedenza sulle credenze e che riconosca i princìpi universalistici e umanistici.

Poiché la laicità non può essere confusa con la secolarizzazione delle società, rivendichiamo il diritto alla libertà di coscienza.

Noi, riuniti il 9 dicembre 2023, 75° anniversario della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani e anniversario della legge francese sulla separazione tra Chiesa e Stato, lanciamo “L’APPELLO DI PARIGI” chiedendo ai laici di tutti i Paesi di unirsi per:

1. La promozione della laicità come principio fondamentale della democrazia, del pluralismo, dei diritti e delle libertà universali in tutte le società.

2. La completa separazione tra religioni e Stato nelle strutture e nei sistemi politici, in particolare nella legge, nel sistema giudiziario, nell’istruzione, nella sanità e in tutti i servizi pubblici.

3. L’abolizione delle leggi religiose e culturali restrittive nei codici civili, penali e familiari. Rifiutiamo tutte le norme e le pratiche imposte alle donne che violano la loro dignità e negano il diritto di decidere sul proprio corpo.

4. Il diritto alla libertà di coscienza e di espressione, compreso il diritto di cambiare religione o di non averne alcuna e la soppressione dei reati di blasfemia e apostasia.

5. L’uguaglianza tra donne e uomini e diritti di cittadinanza per tutti.

6. La difesa dei dissidenti minacciati dallo Stato o dalla società per il loro credo o le loro convinzioni.

7. Il diritto di tutte e tutti di vivere e amare secondo la propria libera scelta.

Parigi, 9 dicembre 2023

