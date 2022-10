Cari Russi, noi vi amiamo.

Non crederete mica che vogliamo distruggervi?

E come, perché, quando mai

chi siamo noi per non volervi al mondo?

Che mondo! Ci fosse ovunque Putin

saremmo tutti uguali

e invece siamo sani e bipedi, chi più chi meno.

Più o meno come voi.

Cari Russi, noi vi amiamo.

Non fu la Nato a prosciugare l’Unione.

Anche prima del crollo del Muro

gli Stati dell’Unione, uno dopo l’altro,

volevano tirarsi fuori,

succhiarsi via, in autonomia,

a partire da Vilnius e dagli altri sul Baltico

venduti da Hitler a Stalin con un patto segreto

che permetteva a Hitler di invadere l’Ucraina di turno,

la Polonia desnuda di allora.

Cari Russi, noi vi amiamo.

Neanche un petardo è caduto

nel vostro emiciclo, oltre la riga gialla

in cucina, sulle scuole

nelle stanze ossessionanti del potere.

Non avete villaggi alti una spanna come in Ucraina.

I bambini hanno iniziato a piangere

la mattina del 24 febbraio e ancora non la smettono,

sono cresciuti di colpo, senza volere,

tappandosi occhi e orecchie.

I vostri no, sono rimasti bambini senza urti e urla,

per fortuna vostra e nostra.

Cari Russi, noi vi amiamo.

Dividerci in orientali e occidentali

è razzismo bello e buono,

siamo tutti orientabili e socchiusi,

curiosi di vedere, volare e assegnare

la fascia di Miss Universo a ogni donna del reame.

A chi è venuto in mente di rompere i rapporti

a colpi di idiozie?

Vladivostock, provincia di Forlì.

San Pietroburgo, stesso cap di Canazei.

A Bergamo e a Mosca domani pioverà.

Mosca e New York fanno bene il gelato.

La steppa non stroppia.

Rimini e Nizza vi aspettano in spiaggia.

Cari Russi, noi vi amiano.

La vostra poesia fa rima con Puškin,

storie dense, sensi di colpa

sono nostri e di Dostoevskij.

Il fatto indigesto

è che le guerre si fanno coi morti.

Non si fanno coi missili, le catapulte, le fionde,

neanche con le atomiche tattiche.

Le guerre si fanno coi morti.

Battaglioni e battaglioni di gente

che prima di morire aveva un domani

la testa sul cuscino

la sveglia sul comodino.

Gli ultimi libri di Ennio Cavalli sono la raccolta di poesie “Amore manifesto” (La nave di Teseo 2022) e il romanzo “Parabola di un filo d’erba” (Castelvecchi 2022).

(Credit Image: © Rick Mave/SOPA Images via ZUMA Press Wire)

MicroMega non è più in edicola: la puoi acquistare nelle librerie e su SHOP.MICROMEGA.NET, anche in versione digitale, con la possibilità di scegliere tra vantaggiosi pacchetti di abbonamento.