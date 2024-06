Le responsabilità della sinistra europea nel successo delle destre fascistoidi

La sinistra europea e l’Unione Europea hanno una vita in comune quasi simbiotica: il destino dell’una è legato a quella dell’altra. Non a caso sia la sinistra europeista che la UE sono in declino, se non in agonia. Ambedue non sanno più dove stanno andando, sono in crisi e si stanno apparentemente suicidando. È ormai evidente che l’Unione Europea non ha mantenuto le sue promesse di progresso economico, sociale e civile, di sviluppo della democrazia e di pace[1]. E quindi appare anche sempre più evidente che l’europeismo cieco e dogmatico della sinistra europea è stato ed è tuttora la maggiore causa del declino della sinistra stessa. È praticamente impossibile che con la crescita della destra nazionalistica l’Unione migliori: ne consegue che se la sinistra europea non prende nettamente le distanze da questa Ue corre il rischio di scomparire definitivamente. Le forze socialiste sono già agonizzanti in Europa. Il socialismo francese è morto al tempo dell’inutile François Hollande proprio perché l’ex presidente socialista non ha saputo o voluto modificare di una virgola la politica di dura e controproducente austerità diretta dalla cancelliera Angela Merkel; la ex potentissima Spd tedesca, guidata oggi dall’invisibile Olaf Scholz, sta morendo perché il suo governo non ha saputo affrontare la doppia crisi, quella dell’Ucraina e quella della Ue; e il Pd italiano di Elly Schlein riesce a sopravvivere, e forse anche rimontare un pochino dalla fossa in cui era caduto, solo perché è all’opposizione del governo Meloni, e perché quindi può essere critico verso la UE e il nuovo “patto europeo di stabilità”, che non è altro che un nuovo programma pluriennale di stupida austerità (aumento delle tasse e riduzione della spesa pubblica, e quindi dell’occupazione). Non esiste nessun concreto piano espansivo dell’economia nella Ue e non c’è nessuna strategia verso la guerra in Ucraina e il Medio Oriente che non sia quella americana.

La crisi della Ue ha portato all’avanzata delle destre e estreme destre europee. Il risultato delle recenti elezioni per il Parlamento Europeo era perfino scontato: le forze di sinistra europeiste hanno in generale perso e quelle nazionaliste e scioviniste di centro, di destra e di estrema destra hanno vinto. La destra populista e fascistoide sta risorgendo prepotentemente nel cuore stesso dell’Europa, nei due paesi alla guida dell’Unione Europea, in Germania e in Francia, e l’antidemocrazia sta avanzando un po’ ovunque, in Italia, Olanda, Belgio, Austria, Portogallo e altrove. Il centro, ovvero il Partito Popolare Europeo e i liberali, che insieme ai socialisti storicamente governano la Ue, si sposteranno sempre di più verso destra per recuperare consenso e voti, e quindi tutta l’Unione Europea si sposterà ancora di più a destra. Il futuro dell’Europa si annuncia dunque ancora più buio e pericoloso: ma la colpa di questa minacciosa avanzata della destra populista è sopratutto della sinistra europea! Questa infatti, abbagliata dall’utopia spinelliana degli Stati Uniti d’Europa, ha da sempre promosso e esaltato le politiche ultra-liberiste della Ue, politiche che hanno impoverito i più poveri, colpito il ceto medio e il welfare, diviso le nazioni e arricchito la grande finanza e il grande capitale – che sono i veri dominatori dell’Unione -. Se la sinistra non saprà staccarsi nettamente dalle politiche liberiste e belliciste europee, se non le contrasterà, se non saprà indicare un nuovo modello di società e di progresso, di convivenza e di pace, è destinata a morire, e con essa con molta probabilità la democrazia in Europa.

Fin dall’inizio, fin dagli anni 90 del secolo scorso, la sinistra liberale e socialista si è legata mani e piedi a questa Unione fondata sul Trattato di Maastricht, ovvero sulla libera circolazione di beni, servizi, capitali e persone, cioè sulla più completa libertà dei capitali e sulla deregolamentazione della merce-lavoro. Non stupisce che oggi questa Unione corra irresponsabilmente come un ubriaco folle e incosciente verso la guerra contro la prima potenza atomica mondiale, la Russia, sotto il comando degli Stati Uniti, lontani migliaia di miglia dal vecchio continente[2]. Di fronte all’aggressione russa dell’Ucraina Ursula von der Leyen è più serva che alleata degli Stati Uniti interventisti di Joe Biden. La sua riconferma alla presidenza della Commissione Ue dovrebbe essere fermamente scongiurata da chi si dice socialista.

Le forze (e gli intellettuali) di centro e soprattutto quelle progressiste e di sinistra hanno compiuto un errore storico colossale: hanno abbracciato senza riserve questa Unione Europea fondata sulla base di elevati principi e di nobilissime aspirazioni ideali, come la pace e la solidarietà tra i popoli europei, ma basata anche sul “pensiero unico” liberista. Alla fine la costituzione economica e materiale ha prevalso su quella ideale. Questa Ue ha fatto gli interessi della finanza non quello dei popoli europei. Non era difficilissimo prevederlo. Il Trattato di Maastricht era ed è chiarissimo. Anche un bambino può capire che questa Europa, al di là delle belle e condivisibili dichiarazioni di principio, non è edificata sulla cooperazione tra i popoli ma sulla libertà dei mercati commerciali e finanziari, sulla competizione, sui rapporti di debito e credito, sul soffocamento dello Stato e dell’intervento pubblico, sul pareggio di bilancio che impedisce ai governi di investire sul futuro. La contraddizione tra i principi di democrazia e di giustizia sociale e la costituzione materiale dell’Unione è palese. La costituzione materiale della Ue impedisce la giustizia sociale e la cooperazione tra gli Stati e i popoli europei.

Siamo di fronte alla fine di una grande illusione. Il problema è che questa UE funziona al contrario di quello che tutti speravamo: l’Europa che ci hanno venduto è l’Europa della modernità, l’Europa delle libertà, della democrazia e della giustizia sociale, della pace, del welfare, l’Europa dell’emancipazione femminile, dei diritti civili, politici e sociali, della lotta al cambiamento climatico, della solidarietà tra le nazioni e dei popoli e del superamento delle frontiere. Molti hanno sperato in una Europa giusta e portatrice di pace. Ma le promesse sono state tradite e non è sempre vero che l’unione faccia la forza. L’Europa è ferma ormai da troppi anni mentre USA, Cina e paesi emergenti corrono. È impoverita e diseguale, invecchia, non cresce più e non inventa più nulla. L’austerità, la compressione della spesa pubblica e dei redditi dei lavoratori hanno depresso l’economia europea. Non si può correre con il freno a mano tirato. La Ue dell’euro è sempre in pericolo di precipitare in una nuova crisi.

Il successo delle destre europee mette a nudo la schizofrenia della Ue: brama la pace ma fa la guerra, vuole lo sviluppo economico ma impone l’austerità, è per la democrazia ma non è democratica, punta al Green New Deal ma spende per armarsi, mira all’autonomia strategica ma insegue l’America, vuole l’integrazione ma respinge gli immigrati. Ci sono quindi due Europa: l’Europa ideale, propagandata dai mass media, e quella reale, ben più triste e deludente. L’Europa dell’euro dopo 30 anni dalla firma dell’infausto Trattato di Maastricht non ha portato benessere, anzi ha portato debito e crisi, non ha procurato più democrazia ma più pericoli autoritari, ha prodotto crescenti diseguaglianze e crepe tra le nazioni europee. Gli immigrati muoiono a migliaia alle frontiere della “libera” Europa senza che questa Ue voglia affrontare il problema strutturale dell’emigrazione di milioni di persone, emigrazione causata tra l’altro dalle guerre che la Ue ha sostenuto e promosso in Libia, in Siria e altrove. L’immigrazione di massa non regolamentata viene usata per abbassare i salari e come strumento di ricatto e di crumiraggio verso i lavoratori europei meno qualificati.

Nonostante i fallimenti dell’Ue, le forze politiche (e gli intellettuali) di centro e soprattutto quelle progressiste e di sinistra hanno fin dall’inizio promosso a pieni voti questa Unione ispirate all’ideale utopico e anti-fascista di Altiero Spinelli degli Stati Uniti d’Europa, di una Europa federata e sovranazionale, democratica e socialista. Ma la storia è proceduta in direzione diametralmente opposta a quella desiderata.

Il problema basilare di questa Unione è politico: non c’è infatti nessuna democrazia nella Ue. Non esiste nel sistema istituzionale dell’Unione neppure la classica divisione tra il potere legislativo, esecutivo e giudiziario che rappresenta la caratteristica basilare delle democrazie liberali. Il Consiglio Europeo, l’organismo che riunisce i capi di Stato e di governo della Ue, e che ha di gran lunga il maggiore potere decisionale in Europa, non è eletto dagli europei e non rappresenta il popolo europeo (ammesso che esista). La Commissione Ue non è eletta, è nominata dai governi e esegue le direttive del Consiglio Europeo. L’elezione del Parlamento Europeo, che avviene su base nazionale e che ha poteri molto limitati, non garantisce certamente la democrazia nella Ue. Il Parlamento Ue può solo ratificare o respingere le proposte del Consiglio e della Commissione. Certamente non ci si sbaglia affermando che i singoli Stati aderenti alla Ue sono bene o male Stati democratici, ma che al contrario l’Unione Europea non è per niente democratica. L’Ue sembra piuttosto il Gabinetto d’affari del grande capitale europeo e occidentale: è certamente più influenzata dalle lobby affaristiche e politiche che dai popoli d’Europa. Irragionevolmente le democrazie europee si sono sottoposte al comando di organi europei intergovernativi non democratici e non rappresentativi, dove in realtà comandano solo Berlino e Parigi. Paradossalmente il diritto della Ue non democratica prevale addirittura sulle Costituzioni e sulle leggi degli Stati democratici europei[3].

Le classi dirigenti europee dopo la caduta del muro di Berlino hanno ingannato i sudditi europei illudendoli di volere e potere costruire gli Stati Uniti d’Europa grazie alla centralizzazione delle politiche europee. L’obiettivo di Maastricht era di formare una sorta di super-Stato federale sul modello degli Stati Uniti d’America. Ma L’Europa non è un continente vergine da conquistare, colonizzare e unificare, come era il continente americano nel settecento. L’Europa è composta da decine di Stati storicamente consolidati, molto diversi tra loro per memoria condivisa, lingua, struttura economica, istituzioni politiche e interessi strategici. Ovviamente gli Stati nazionali, sia quelli più grandi che quelli più piccoli, non si faranno mai dettare legge da un super-Stato federato. Al di là delle retoriche idealiste su Ventotene, in realtà l’europeismo, dopo che è caduta l’Unione Sovietica, è stata la chiave di volta delle sinistre europee, liberali, socialiste e comuniste, per entrare nelle stanze del potere e omologarsi all’establishment, soprattutto finanziario. Con la Ue la sinistra tradizionale è diventata uno dei “poteri forti”. Al contrario le destre nazionaliste sono rimaste a margine. E quindi hanno potuto opporsi all’austerità e all’euro, che hanno rovinato l’economia europea e che hanno anche pesato soprattutto sulle classi popolari, sui giovani e sulle donne.

Così paradossalmente il gioco delle parti si è rovesciato: la destra combatte demagogicamente l’austerità mentre la sinistra la giustifica per traguardare l’obiettivo fantasmagorico degli Stati Uniti d’Europa; la destra denuncia la grande finanza e la sinistra collude con le banche; la destra contrasta l’euro e la Banca Centrale Europea – che ha sempre salvato le banche e la grande finanza senza però salvare l’economia produttiva e il lavoro – mentre la sinistra al contrario difende i grandi banchieri e i tecnocrati come Mario Draghi e Enrico Letta; la destra difende gli interessi nazionali e la sinistra invece difende l’Europa sovranazionale e tace sul globalismo speculativo e parassitario della grande finanza. La destra difende lo Stato nazionale e l’intervento pubblico nell’economia mentre la sinistra combatte “il nazionalismo economico”. La destra, spesso condizionata dal dittatore russo, vuole i negoziati e “una pace possibile” in Ucraina mentre la sinistra, d’accordo con Washington, vota al contrario le armi e l’escalation.

Diventa allora evidente perché la destra avanza in tutta Europa: la destra più o meno fascistoide appare incredibilmente come il difensore della pace e dei popoli oppressi dalla “dittatura” di Bruxelles, mentre la sinistra è manifestamente collusa con l’establishment politico e la grande tecnocrazia d’Europa. Non ci si può stupire che la destra abbia conquistato voti e consenso popolare, mentre le sinistra non sa più dove vuole veramente andare. Anche la sinistra più radicale in Europa ha stentato a capire la natura regressiva e profondamente anti-democratica di questa Unione Europea che tenta di abolire le democrazie nazionali bollando la resistenza e le proteste delle forze sociali e politiche contro il potere oligarchico sovranazionale come “sovranismo populista”. Il problema è che questo sovranismo avanza e inciderà sempre di più sulla politica europea.

Dal momento che la destra estrema, in Francia come in Germania e in altri Paesi, condizionerà sempre di più l’Ue, diventerà sempre più chiaro che l’Unione è una istituzione che mira a soddisfare gli interessi del grande capitale. Sul fronte della guerra l’Europa avrà probabilmente ancora più difficoltà a tentare di affrontare la Russia solo con la politica della fornitura delle armi all’Ucraina. Meloni per ora segue Joe Biden ma marine Le Pen e la AFD tedesca sono molto distanti dalla politica interventista di Washington. L’Ue dovrà comunque scegliere tra il burro e i cannoni, tra finanziare la transizione energetica o le spese militari, e sta scegliendo decisamente la seconda opzione. Se la sinistra segue questa via muore definitivamente.

L’Europa della cooperazione e della pace è un’Europa senza Maastricht.

A livello geopolitico e militare dopo l’aggressione russa all’Ucraina l’Ue è diventata il braccio disarmato della Nato. L’Ue si è dimostrata finora assolutamente incapace di autonome iniziative diplomatiche di pace e si sta preparando irresponsabilmente alla guerra e all’escalation con la Russia; ma così mette in pericolo la vita di milioni di persone, anche perché non è minimamente preparata a combattere il conflitto iniziato con l’aggressione all’Ucraina da parte di Vladimir Putin. La Ue si è messa alle dipendenze della politica espansionistica della Nato a guida statunitense. La Nato, dopo le sconfitte americane in Siria, Iraq e Afghanistan, ha deciso di bussare alle porte della Russia senza badare alle conseguenze disastrose che la sua politica di espansione a est avrebbe avuto per l’Ucraina e per tutto il continente. È un fatto oggettivo che l’allargamento a est della Nato – che non è un’organizzazione di beneficenza ma una potente e minacciosa macchina bellica – non ha portato la pace e la libertà in Europa ma la guerra. La richiesta dell’Ucraina di Volodymyr Zelensky di entrare al più presto nella Nato, e quindi di sbilanciare i due blocchi militari e imperialistici contrapposti, quello russo e quello americano, non ha portato sicurezza al popolo ucraino ma rovina, distruzione e morte. Il meno che si possa dire è che la politica di abbandono della neutralità ucraina da parte di Zelensky è stata imprudente. Questo naturalmente non giustifica minimamente l’aggressione russa dell’Ucraina. Ma è nell’abc della politica che quando un paese è soggetto all’egemonia storica e secolare di un altro paese molto più forte deve essere molto prudente a allontanarsi dal dominatore, altrimenti corre il rischio di essere schiacciato invece di trovare la libertà. Palmiro Togliatti dopo la seconda guerra mondiale – e dopo il massacro dei comunisti greci che lottarono per aderire al campo socialista ma che vennero schiacciati dalle forze di occupazione anglo-americane – ebbe un’intelligenza politica di gran lunga superiore: l’Italia sarebbe annegata in un mare di sangue se il capo comunista, ignorando la logica dei blocchi imperialistici, avesse preteso che l’Italia, grazie alla forza dei comunisti nella lotta armata partigiana, entrasse nell’orbita sovietica invece di quella americana. Togliatti fu un politico realista e anche grazie alla sua prudenza strategica e al fatto che accettò l’occupazione anglo-americana, l’Italia acquistò la libertà, pur in un contesto di sovranità limitata. È ora di riconoscere che l’avventurismo di Zelensky nella sua corsa sfrenata verso la Nato sottovalutando la reazione del potente vicino russo ha invece contribuito a portare l’Ucraina al disastro. La richiesta di ingresso nella Nato e di abbandono della neutralità militare da parte del governo ucraino sono stati tanto più avventati e irresponsabili dal momento che la Nato aveva esplicitamente preavvertito che non sarebbe mai intervenuta per difendere Kiev per non entrare in un conflitto diretto con la Russia. La Nato, assai più prudente, realista e astuta del governo Zelensky, ha lasciato che gli ucraini fossero soli a combattere contro il gigante russo. Se ci fossero stati più prudenza da parte di Zelensky e anche più impegno da parte dell’Ue, la guerra avrebbe potuto essere evitata. L’Unione Europea ha assistito indifferente al tracollo dell’Ucraina mentre poteva contribuire a evitare il conflitto, per esempio impegnandosi a fare rispettare gli accordi di Minsk e a costringere americani e russi a trovare un accordo sulle atomiche in Europa. Quando Putin ha deciso l’aggressione il popolo ucraino si è difeso con coraggio, ma la guerra è presto diventata un conflitto per procura tra le grandi potenze imperialiste, un conflitto combattuto da uomini ucraini votati alla morte. Ora che l’Ucraina è stata invasa l’Unione Europea dovrebbe contribuire almeno a arginare le devastanti conseguenze. Nessuno può realisticamente vincere questa guerra e bisogna giungere a un compromesso prima che la situazioni peggiori ulteriormente con conseguenze potenzialmente catastrofiche per l’Europa e per il mondo intero.

È ormai evidente che questa Unione Europea è impotente e inefficiente e, per aggiustarla, i grandi politici e tecnici europei propongono montagne di belle riforme. I maggiori riformatori europei, come il presidente francese Emmanuel Macron, Mario Draghi e Enrico Letta, propongono una fiscalità comune, la mutualizzazione dei debiti, un mercato finanziario unico e fondi di centinaia di miliardi per realizzare i “beni comuni europei”[4]. La verità è che la Ue non riesce neppure a eliminare i paradisi fiscali che ha al suo interno; e con questi paradisi fiscali una politica fiscale europea è un sogno a occhi aperti. Gli Stati più ricchi non vogliono e non vorranno mai finanziare quelli più poveri (a meno di non sottometterli alla loro economia). La Germania ha il terrore di dovere finanziare il mezzogiorno italiano. Nessun Stato ricco acconsentirà mai a mettere in comune finanze e debiti, ovvero a rischiare di pagare i debiti altrui. Le litanie sulla solidarietà finanziaria e politica rimarranno inutili. La sinistra europea si illude di potere riformare l’Ue di Maastricht: ma questa Ue è irriformabile. Occorre uscire da Maastricht.

Il nuovo progetto dei grandi leader europei è quello di una difesa comune. In linea di principio è un progetto doveroso. L’Europa dovrebbe riuscire a difendersi senza sottostare al comando di altri paesi. Ma una difesa comune richiede una strategia e degli interessi comuni, e costa molto. Per una difesa comune autonoma dalla Nato americana bisognerebbe spendere almeno il 3-4% del Pil europeo; tuttavia è difficile che i governi riescano a imporre nuovi ulteriori sacrifici ai cittadini europei per comprare armi e cannoni. Soprattutto per realizzare un esercito comune bisognerebbe avere una politica estera comune e stabilire un comando militare unico e centralizzato. È praticamente impossibile che ci sia un vero accordo in questo senso. I francesi che hanno già la bomba atomica vorrebbero imporre la loro egemonia ma la Germania vuole riarmarsi da sola. Bisognerebbe decidere chi per esempio avrà il controllo della valigetta con le bombe nucleari europee: un francese? Un tedesco? Un olandese? O qualcun altro?

L’Ue sembra una nave senza timone in un mare in tempesta; una sorta di vaso di coccio tra la Russia di Putin e l’America di Biden e, probabilmente nel prossimo futuro, di Trump. Donald Trump disprezza l’Ue e la reputa come un concorrente possibilmente da schiacciare; e considera la Nato come un esercito americano che deve essere pagato dagli europei. La situazione dell’Europa è densa di incognite drammatiche e di minacce. Difficile uscire dalla crisi.

La soluzione più realistica non può che essere politica e radicale. Alla fine l’Europa si potrà salvare solo se verranno strappati i vecchi trattati della Ue. Per uscire dalla crisi occorre rigettare la liberalizzazione finanziaria e ripudiare Maastricht e rivoluzionare dalle fondamenta il sistema europeo. Occorrerebbe cominciare a concepire un nuovo modello alternativo di cooperazione per uno sviluppo socialmente equo e ecologicamente sostenibile. La fine delle illusioni è essenziale per cambiare strada prima di precipitare. La sinistra dovrebbe smettere di illudere la gente sull’Europa unita e federata e dovrebbe finalmente comprendere che un superStato federale e centralizzato di 27 o 35 nazioni europee, una sorta di impero europeo democratico e plurinazionale, non esisterà mai, almeno nei decenni futuri, e se esistesse sarebbe un incubo antidemocratico. Bisognerebbe costruire una nuova Europa anti-fascista, una Confederazione che unisca per quanto possibile gli Stati europei su obiettivi comuni ma che non sovrasti i paesi europei e che, anzi, sia fondata sul rispetto delle democrazie nazionali.

Occorrono soluzioni radicalmente innovative: per esempio bisognerebbe cancellare i debiti in pancia alla Bce[5] e realizzare una moneta comune che sostituisca l’attuale moneta unica. Una moneta comune che si basi su una intesa tra gli Stati europei. La moneta comune rappresenterebbe la sintesi delle monete nazionali europee e si confronterebbe alla pari con il dollaro, lo yuan e le altre valute internazionali[6]. E soprattutto occorre arrivare quanto prima a bloccare l’escalation bellica in Ucraina. Bisogna arrivare al negoziato con il nemico senza pensare di potere ignorare stupidamente i rapporti di forza che si sono creati sul terreno. Chi vuole misconoscere la realtà dei fatti solo perché questa realtà non gli piace è destinato a subire eventi ancora più disastrosi. Le illusioni e i velleitarismi non sono giustificabili in un contesto di guerra.

L’articolo 11 della Costituzione italiana afferma che le controversie internazionali non devono essere risolte con la guerra ma con le negoziazioni e la diplomazia. L’Europa attualmente sembra correre verso la guerra senza essere in grado di affrontarla e senza neppure preparare le condizioni della pace. Un’Europa impotente che non cerca la pace e non si basa sulla democrazia non solo è inutile, è anche molto dannosa.

