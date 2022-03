Leopoli è il primo punto di arrivo nella fuga dalla guerra. Qui si arriva da tutto il Paese per provare ad andarsene. L’obiettivo di tutti si chiama Przemysl, prima città oltre il confine polacco e punto di snodo verso Cracovia e Varsavia. Qui si sta in fila per ore alla biglietteria, incuranti del suono delle sirene che anticipano un possibile bombardamento. Qui si incontrano persone provenienti da tutte le oblast’, come si chiamano le regioni dell’Ucraina. E queste sono le voci di alcuni di loro.

