L’eredità di Massimo Troisi, a trent’anni dalla morte

A trent’anni dalla scomparsa di Massimo Troisi, lo stato delle cose nel mondo dello spettacolo e della cultura italiana si registra un fossato profondo. Nessun attore comico del cinema italiano ha visto crescere in tale misura l’amore popolare, che sfiora la venerazione, almeno dai tempi di Totò ma lo spessore e l’articolazione del sapere, nella forma critica, saggistica, storica, intorno alla sua figura, rimangono, genericamente, mediocri e convenzionali. Per certi versi sono più stimolanti diversi documentari che gli sono stati dedicati (soprattutto Massimo – Il mio cinema secondo me, 2013, di Raffaele Verzillo e Laggiù qualcuno mi ama, 2023, di Mario Martone) la cui visione può aprire un cantiere di analisi, riflessione, esplorazione in grado di colmarlo. Quali sono i temi e gli aspetti fondamentali che potremmo conoscere meglio per amarlo ancora di più?

Innanzitutto la forza incantevole, e per certi versi radicale, con la quale Troisi ha completamente innovato gli stereotipi della mascolinità del nostro immaginario e dei suoi rilevanti effetti sul costume. Diventando, secondo le parole di quello che è stato forse il critico e lo studioso più creativo e avanzato del cinema della commedia in Italia tra gli anni ’50 e gli anni ’80, ovvero Maurizio Grande, l’eroe della “timidezza glorificata” (insieme ad autori/attori compagni di strada come Carlo Verdone).

Troisi ha completamente rovesciato nel rifiuto dell’ambizione, del raggiro, della ricerca ossessiva del benessere e dell’appagamento sessuale lo stereotipo che soprattutto Sordi-Gassman avevano reso un brillante prisma di identificazione sociale nella commedia all’italiana. Da questo punto di vista appare ancor più interessante e cruciale il confronto con Mastroianni, portatore di una idea maschile tradizionale più complessa, sfumata, più potente e fragile allo stesso tempo negli schemi del desiderio, che Ettore Scola mette in scena nel film Che ora è, rendendo singolatmente trasparente anche la storicità del rapporto tra due generazioni, una delle quali fa fatica a riconoscersi figlia, senza prendere le distanze, da quella del dopoguerra. Questa revisione dello stile comico, e psichico, dei personaggi di Alberto Sordi, Nino Manfredi, Vittorio Gassman, si basa su uno spostamento dolce ma risoluto e sorprendente su una griglia di tratti che assistono a commutazioni inedite: l’aggressività diventa bonarietà indifesa, l’impulsività è sostituita dalla pigrizia, l’intraprendenza è scomparsa e al suo posto c’è solo arrendevolezza.

La commedia nel cinema italiano è stato il più potente pantografo della violenta trasformazione di un paese da millenni rurale e contadino a potenza industriale con una pressione su costumi, saperi e valori senza precedenti. Il problema atavico della miseria e della fame vengono sostituiti dalle dinamiche dell’ascensione sociale, della conquista del benessere, della rapacità materiale e sessuale. È un sistema antropologico e morale che, dalla distanza che ci separa da entrambi, appare oggetto, nei film di Troisi autore/attore, di un sovvertimento ancor più flagrante di quanto apparisse allora. Sono opere in cui la commedia, dal piccolo realismo minore e sociologico dei primi film (Ricomincio da tre, Scusate il ritardo) trascolora nelle avventure di un romanticismo esistenziale venato di scetticismo e nostalgia, intimo e crepuscolare in cui la noia e una sorta di “oblomovismo” partenopeo nascondono un rifiuto della vita: così come è, non vale proprio la pena di affaticarsi.

L’unica obiezione a tutto ciò è l’abbandono ai sentimenti, il quale, però, si pone proprio come problema dei problemi: come è possibile concedere ai sentimenti quello che non ha senso concedere alle ambizioni, al potere, alla ricchezza, al benessere? Non è che i sentimenti siano meno inaffidabili e rischiosi di tutto il resto – eppure se c’è una fede che il mondo di Troisi passa allo spettatore è proprio questa inconfessabile curiosità e passione per ciò che accade tra gli uomini e le donne, l’unica cosa che sembra prendere davvero sul serio sono le pene d’amore (come una sorta di poeta medioevale, di stilnovista clandestino).

È per questo, come dice ancora Grande, lo vediamo di film in film “sbocconcellare la vita” ma costruendo set di raffinata irrealtà sulla quale investire un cinema senza padri o genealogie, che non siano deliziosamente incongrue o ellittiche: l’ineffabile quartiere “truffautiano” all’ombra di Castel dell’Ovo di Pensavo fosse amore…invece era un calesse , la ricostruzione del ventennio fascista di Le vie del signore sono finite la cui funzione è di essere lo scenario per scavare dentro un caso di isteria d’amore psicosomatica, ennesimo progetto di tenere il mondo al di fuori della propria vita, ad ogni costo, con il risultato di piena sovrapposizione del sintomo freudiano e della malattia d’amore.

All’apparente sprezzatura della messa in scena della sua regia si oppone il virtuosismo senza pari della sua recitazione. Troisi ha portato a fusione le due più grandi scuole di recitazione napoletana: il naturalismo mimetico del corpo, la capacità di far parlare mani, occhi, braccia con una provvista infinita di dettagli “naturalistici” (la scuola di Eduardo), da una parte, dall’altra l’amore per le parole, il linguaggio e i suoi inesauribili giochi, i qui pro quo, l’infinita perifrasi per giustificare comportamenti imbarazzanti o informazioni pregiudizievoli o una ostinata reticenza, la pura divagazione paradossale (la scuola di Totò), dall’altra. Sia sul palcoscenico che in tv, nei propri film o in quelli degli altri, dal piccolo teatro del cabaret alla semplicità scarna e anonima dei set degli esordi, dalla satira lunare e pauperistica degli sketch alla ricostruzione di costume, dallo smarrimento melodrammatico dei suoi film al gioco puro di maschere e personaggi nei film di Scola (Capitan Fracassa, Splendor, Che ora è), alla tentazione del fantastico (come nel duetto con Benigni in Non ci resta che piangere) o della pura finzione romanzesca (Il postino, Hotel Colonial), Troisi ha potuto contare su un potere del lavoro sulle parole e sui gesti. Su una vulnerabilità flessuosa del corpo ed una curvatura grottesca del volto dominate da un metronomo impeccabile: capaci di tendere all’infinito l’elasticità delle pause, di dotare postura, mani e sopracciglia di ogni melina dell’imbarazzo, di colorare ogni impassibilità di lampi di panico.

La critica cinematografica che dagli anni ’50 a oggi ha generato volumi di sapere e conoscenza notevoli intorno a creatività, tecnica, arte della messa in scena dell’autore come regista, non ha approntato strumenti analoghi per gli autori attori. Da questo punto di vista Massimo Troisi è ancora oggi una sfida tutta da affrontare.

