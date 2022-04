Attraverso gli occhi di Mustafa, giovane ragazzo afghano, ripercorriamo la storia di Lesbo a partire dal suo arrivo nell’isola e la sua permanenza in quello che era il più grande hotspot d’Europa: Moria. La sua testimonianza ci conduce nel luogo in cui hanno transitato decine di migliaia di migranti, ricordato da chi ci ha soggiornato come l’inferno.

Un approfondimento in tre puntate con repertori registrati dal vivo su una delle isole simbolo del fenomeno migratorio e sulle nuove politiche d’accoglienza.

Mustafa ci narra di come sia vissuta l’attesa, la disperazione e la speranza. È uno dei tanti volti dell’isola, uno dei tanti sguardi segnati dal conflitto da cui è fuggito, uno dei tanti giovanissimi di cui sarà composta la futura generazione europea, la nuova Europa, che da quell’isola dell’Egeo sembra così vicina, ma così lontana.

PUNTATA 1 | L’ARRIVO

Un ragazzo afghano di vent’anni, la notte della Vigilia di Natale, viene trasportato dai trafficanti fino alla costa turca, dove sale con altri migranti su un gommone. Deve raggiungere una delle porte dell’Europa: l’isola di Lesbo. Una volta arrivato, dopo l’iter per la registrazione della sua persona, viene accompagnato al campo profughi di Moria. Qui non gli viene assegnato nessun posto per dormire, se la deve cavare da solo.

