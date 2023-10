Lettera aperta degli intellettuali israeliani contro l’insensibilità morale della sinistra globale

Versione originale della lettera aperta degli intellettuali israeliani

Noi, accademici, leader di pensiero e attivisti progressisti con sede in Israele e impegnati per la pace, l’uguaglianza, la giustizia e i diritti umani, siamo profondamente rattristati e scioccati dai recenti eventi nella nostra regione. Siamo anche profondamente preoccupati per la risposta inappropriata di alcuni progressisti americani ed europei riguardo agli attacchi contro i civili israeliani da parte di Hamas, una risposta che riflette una tendenza preoccupante nella cultura politica della sinistra globale.

Il 7 ottobre Hamas ha lanciato un attacco senza precedenti che prevedeva l’omicidio di massa di civili innocenti nelle loro case, violenza indiscriminata contro donne, anziani e bambini e rapimenti di massa di cittadini israeliani. In questa carneficina intere famiglie furono annientate, cadaveri mutilati, bambini massacrati e intere comunità ridotte in cenere. È impossibile esagerare il danno causato da questi eventi, sia a livello personale che collettivo. Gli eventi traumatici di quel sabato di ottobre lasceranno un segno indelebile nei nostri cuori e nei nostri ricordi.

Non sorprende che, in risposta alle azioni di Hamas, lo Stato di Israele abbia lanciato una massiccia operazione militare a Gaza. Non possiamo ancora stimare il bilancio delle vittime di questi attacchi, ma è probabilmente più alto di qualsiasi cosa abbiamo visto finora. Questo ciclo di aggressioni mina seriamente la nostra lunga lotta contro l’oppressione e la violenza e il perseguimento di pieni diritti e uguaglianza per tutti i residenti di Israele-Palestina. In questo momento, più che mai, abbiamo bisogno del sostegno e della solidarietà della sinistra globale, sotto forma di un appello inequivocabile contro la violenza indiscriminata contro i civili da entrambe le parti.

Molte delle nostre controparti nel mondo hanno espresso la loro forte opposizione all’attacco di Hamas e hanno offerto un sostegno inequivocabile alle sue vittime. Voci di spicco del mondo arabo hanno inoltre chiarito che non esiste alcuna giustificazione per il sadico omicidio di persone innocenti. Tuttavia, con nostro sgomento, alcuni esponenti della sinistra globale, individui che fino ad ora erano nostri partner politici, hanno reagito con indifferenza a questi eventi orribili e talvolta hanno persino giustificato le azioni di Hamas. Alcuni si sono rifiutati di condannare la violenza, sostenendo che gli stranieri non hanno il diritto di giudicare le azioni degli oppressi. Altri hanno minimizzato la sofferenza e il trauma, sostenendo che è stata la società israeliana a causare questa tragedia. Molti si sono protetti dai disordini morali attraverso la razionalizzazione e i confronti storici. Ci sono anche alcuni – non pochi – per i quali il giorno più buio della storia della nostra società è stato motivo di celebrazione.

Questa varietà di risposte ci ha sorpreso. Non avremmo mai immaginato che le persone di sinistra, difensori dell’uguaglianza, della libertà, della giustizia e del benessere sociale, avrebbero mostrato un’insensibilità morale e un’incoscienza politica così estreme. Cerchiamo di essere chiari: Hamas è un’organizzazione teocratica e repressiva che si oppone con veemenza al tentativo di promuovere la pace e l’uguaglianza in Medio Oriente. I suoi impegni fondamentali sono incompatibili con i principi progressisti, quindi la predisposizione di alcuni esponenti della sinistra a reagire positivamente alle sue azioni è completamente assurda. Inoltre, non c’è nulla che giustifichi l’uccisione di civili nelle loro case. Non c’è nulla che razionalizzi l’omicidio dei bambini davanti ai loro genitori; nulla che normalizzi la persecuzione e l’esecuzione dei giovani che escono a far festa.

Legittimare o scusare questi atti equivale a tradire i principi fondamentali della politica di sinistra.

Insistiamo: non c’è contraddizione tra l’opporsi fermamente alla sottomissione e all’occupazione dei palestinesi da parte di Israele e la condanna inequivocabile dei brutali atti di violenza contro civili innocenti. In effetti, qualsiasi uomo di sinistra coerente deve mantenere entrambe le posizioni contemporaneamente.

Il 7 ottobre è un giorno buio nella storia di Israele-Palestina e nella vita delle persone di questa regione. Coloro che si rifiutano di condannare le azioni di Hamas provocano un danno immenso alla prospettiva che la pace diventi un’opzione politica praticabile e rilevante. Indeboliscono la capacità della sinistra di offrire un orizzonte sociale e politico positivo, trasformandola in una forza politica estrema, ottusa e alienante. Esortiamo le nostre controparti di sinistra a tornare a una politica basata su principi umanistici e universali, ad assumere una posizione chiara contro ogni tipo di abuso dei diritti umani e ad aiutarci nella lotta per spezzare il ciclo di violenza e distruzione.