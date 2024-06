L’Europa, la pace, lo sviluppo secondo Enrico Berlinguer

Nella primavera del 1984 tutte le forze politiche sono mobilitate nella campagna elettorale in vista delle elezioni per il Parlamento europeo fissate per il 17 giugno. Berlinguer è impegnato con tutte le sue energie: le preoccupazioni per l’involuzione del quadro democratico e sociale del Paese, anche sotto la pressione del «decisionismo» craxiano e dell’attacco alla scala mobile, alla Cgil e al Pci, si aggiungono al timore che pure sul piano europeo, di fronte alla crisi della Cee, prevalga un processo involutivo, col ritorno all’«Europa delle patrie».

L’intervista concessa ad Aldo Zanardo, pubblicata su «Critica marxista» in aprile, è dunque largamente incentrata sui destini della Comunità economica europea. Per Berlinguer «non è pensabile che la via d’uscita dalla crisi […] possa consistere nel ripiegamento di ogni singolo Stato sulla sua peculiare identità, nel rinchiudersi nelle particolarità dei propri interessi», anche perché «viviamo ormai un’età in cui questa crescita esige l’associazione e la cooperazione tra le nazioni lungo un processo che conduca alla loro integrazione». L’interdipendenza è dunque per il segretario del Pci una realtà, su scala globale come sul piano europeo, per cui egli contesta l’idea di una Cee scissa tra Paesi più avanzati, legati all’economia statunitense, e Paesi arretrati abbandonati a sé stessi; quella che si chiamerà poi l’Europa «a due velocità». Occorre però – aggiunge – «ristrutturare le istituzioni della Comunità ridefinendo i poteri degli Stati nazionali «in forme che assegnino facoltà e potestà non formali al Parlamento comunitario».

Il leader comunista torna anche sul problema del rapporto Nord-Sud del mondo e sul nodo del sottosviluppo di larga parte del pianeta, che «è l’altra faccia dello sviluppo del Nord». Dinanzi a tale problema globale, Berlinguer auspica «un’Europa politicamente unita e indipendente, economicamente avanzata, che voglia e sappia cooperare […] per lo sviluppo». Né egli trascura la crisi economica e politica ormai evidente nell’Est europeo, ribadendo che «il continente in cui viviamo è uno solo», per cui, «senza un contributo positivo nostro, del movimento operaio occidentale, agli irrisolti problemi dell’Est non vi sarà sicurezza e sviluppo dell’Occidente europeo». Bisogna, tuttavia – aggiunge –, essere consapevoli che «la strada della dilatazione all’infinito dei consumi individuali […] come volano dello sviluppo non può più essere ritrovata e ripercorsa», e utilizzare lo sviluppo tecnologico in atto non per accrescere la disoccupazione, ma a fini di benessere sociale; rafforzare e ampliare l’«interscambio a livello comunitario», lavorare per la costruzione di «centri sovranazionali di direzione e di programmazione» economica di tipo democratico.

Infine, egli torna sul tema della pace, giudicando assurda e irresponsabile l’idea di «guerre limitate» sul territorio europeo. «Non solo una guerra totale, come è ovvio, ma anche una guerra locale, […] fra le due massime potenze, avrebbe per l’Europa conseguenze di annichilimento». Per questo, il disarmo è «l’unica risposta sicura alla ricerca della sicurezza». «Le forze operaie e socialiste – conclude – devono prendere nelle loro mani la causa dell’unità e dell’autonomia dell’Europa. […] Così a un’Europa conservatrice, e quindi debole, può succedere un’Europa forte, progressiva e democratica, con un ruolo attivo nella promozione dello sviluppo e della pace».



Aldo Zanardo: Oggi, alla vigilia del rinnovo del Parlamento europeo si potrebbe essere indotti a un radicale pessimismo non solo circa il consolidamento e il progresso, ma circa le stesse possibilità di sopravvivenza di una costruzione come la Comunità europea, che pure per quasi tre decenni ha visto in Europa l’impegno di forze politiche e culturali, di governi, di estesi strati sociali, specialmente degli strati più moderni, e che ha visto, fuori dell’Europa, un interesse notevole, specialmente dei paesi del Terzo mondo. Si deve dunque concludere che le speranze riposte nella elezione del Parlamento europeo siano da considerarsi fallite o vane?

Enrico Berlinguer: Nel 1979, alla vigilia della prima elezione diretta e a suffragio universale del Parlamento europeo, le speranze erano molte. Si diceva, e dicevamo anche noi, che un parlamento, il quale riceveva finalmente la sua autorità direttamente dagli elettori, avrebbe posseduto il prestigio e la forza di guidare i paesi della Comunità fuori dalla crisi, fuori dai limiti che anche allora li segnavano: quelli conseguenti a uno sviluppo economico non altissimo, con una incidenza e una funzione mondiali assai ridotte; quelli dipendenti dal non superato divario fra il Nord e il Sud della Comunità; infine, i limiti più generali conseguenti alla collocazione non chiara, talora subalterna e talora emarginata, che ha l’insieme dei paesi comunitari in un mondo diviso tra i due grandi blocchi politici, militari ed economici, in un mondo diviso fra i paesi sviluppati e i paesi che sono in via di sviluppo o che non hanno ancora conosciuto sviluppo alcuno.

Oggi stanno davanti a tutti gli insuccessi clamorosi delle riunioni del Consiglio europeo del dicembre 1983 ad Atene e del marzo 1984 a Bruxelles. Si parla ormai di fallimento della Comunità. C’è chi raccomanda di tornare indietro, all’«Europa delle patrie».

Ora, lo spirito nazionale, il senso della nazionalità è certamente, rispetto a quello internazionale e internazionalista, una realtà più corposa e radicata di quanto Marx e la stessa tradizione socialista abbiano ritenuto. Ma non è pensabile che la via d’uscita dalla crisi della Comunità europea possa consistere nel ripiegamento di ogni singolo Stato sulla sua peculiare identità, nel rinchiudersi nelle particolarità dei propri interessi. Ciò può rispondere a taluni vantaggi immediati, a vantaggi, si noti, non soltanto delle borghesie nazionali, ma anche di strati del lavoro dipendente e dunque di strati di movimento operaio e socialista. Ma non ha senso per chi abbia un minimo di lungimiranza e sappia guardare non solo ai tempi brevi ma anche a quelli medi e lunghi.

Una frammentazione dell’Europa in Stati nazionali costituisce, contrariamente a quanto avvenne nel secolo scorso, un freno allo sviluppo, alla crescita della civiltà in Europa, e anche alla crescita della civiltà su tutto il pianeta. Viviamo ormai un’età in cui questa crescita esige l’associazione e la cooperazione tra le nazioni lungo un processo che conduca alla loro integrazione.

Non è un caso che i due paesi più potenti della Terra siano due grandi confederazioni di popoli, di razze, di nazionalità, di Stati. A nessuno apparirebbe verosimile una via allo sviluppo che sia della sola California rispetto all’America del Nord o della sola Ucraina rispetto all’Europa orientale.

Oggi si impone, a livello europeo, quel tipo di logica che, nella seconda metà dell’Ottocento, portò al superamento della divisione in tanti staterelli della Germania e dell’Italia, e dette luogo al formarsi e all’erigersi di esse in Stati unitari. Già, ma oggi siamo ben lontani dall’avvio di un simile processo se si guarda al fallimento delle politiche dei governi dei singoli paesi della Comunità, ai contrasti che paralizzano l’azione della stessa Comunità in quanto tale, alla impotenza del Parlamento eletto nel 1979.

Certo, ma ad essere oggi in questione, a nostro avviso, non è l’idea di un’Europa unita, ma il modo in cui si è supposto di realizzare questa idea. Ad essere messo in questione non è il Parlamento europeo, ma un Parlamento europeo ancora privato della possibilità di prendere decisioni politiche effettive e operative. Dalla crisi grave della Comunità non emerge il bisogno di ciascuna nazione di ritirarsi in sé stessa, ma il bisogno di un’Europa realmente unita dal punto di vista politico, realmente indipendente sul piano internazionale, finalmente autonoma nell’iniziativa; emerge, in altri termini, la necessità di ristrutturare le istituzioni della Comunità ridefinendo i poteri degli Stati nazionali in forme che assegnino facoltà e potestà non formali al Parlamento comunitario. Senza di ciò le decisioni sovranazionali rimarranno quasi esclusivamente nelle mani del Consiglio dei ministri della Cee. Occorre cioè riformare il quadro istituzionale della Comunità in modo che la spinta all’attuazione di una nuova Europa possa incanalarsi convenientemente.

Sappiamo, come ricordavo, che ciò può costare dei prezzi. Ma non ci sentiamo di sottrarci a questa evenienza. In verità quella che nei due vertici di Atene e di Bruxelles ha celebrato il suo fallimento e dichiarato la sua vocazione a morire non è l’Europa; è una Comunità europea particolare, è, più precisamente, il modello liberal-conservatore dell’unità europea1.

A. Z.: È difficile però separare la Comunità europea dal suo atto di nascita e dalle caratteristiche che ha avuto sino ad ora. La Comunità è nata nell’idea che la caduta delle barriere doganali e una politica agricola comune bastassero per raggiungere il fine europeistico. L’economia europea era alla vigilia di una fase di espansione, e la scommessa fu sul valore universale della liberalizzazione degli scambi…

E. B.: C’era anche altro. Persistevano resistenze particolaristiche e forti e diffuse ritrosie a che non si allargasse la nozione e la forma dell’Europa. La Comunità nasceva da accordi di governo, alcuni dei quali di forte impronta restauratrice o conservatrice; spesso non era pure nascosto il progetto di usare la sovranazionalità come strumento per far arretrare il movimento operaio dei paesi nei quali, come in Italia, esso era più avanzato o appariva troppo avanzato. Inoltre, la Comunità nasceva con una scarsa partecipazione dei parlamentari nazionali e senza alcuna investitura popolare diretta.

Ma soprattutto pesavano su di essa il condizionamento politico esercitato sui governi europei dagli Stati Uniti e il clima internazionale della guerra fredda. Non meraviglia, dunque, che il Parlamento europeo oggi abbia ancora i tratti impressigli da tale sua origine, che hanno portato la Comunità a divenire da economica a quasi soltanto commerciale e il Parlamento a essere un’assemblea meramente consultiva. Esso promana, sì, dal suffragio popolare diretto, ma non ha l’impronta e la legittimazione di rivolgimenti sociali e politici simili a quelli dai quali sono nati, in genere, i parlamenti nazionali europei. Ecco per quali ragioni – e non solo per rendere un anacronistico ossequio ai principi del liberalismo economico – la Comunità ha finito con il ridursi a garantire alcuni elementi di libera circolazione delle merci e degli uomini e alcuni elementi di una stentata (e distorta) politica agricola sovranazionale. E tuttavia, per quanto inadeguate, le strutture della Comunità non hanno ostacolato e probabilmente hanno alimentato nei popoli europei, nelle forze sociali, culturali e politiche più avvertite, la consapevolezza dell’oggettivo bisogno di Europa.

La forma in cui nacque la Comunità è rimasta per troppi anni insufficiente e imperfetta. Questa forma è entrata in crisi. Bisogna dare ai paesi europei una forma comunitaria, una costruzione politica che sia rispondente alle esigenze di crescita dell’Europa e alle esigenze di una presenza forte e progressiva dell’Europa nel mondo.

A. Z.: Se è vero che ogni grande problema di fronte al quale si trova oggi il nostro continente porta a rendere indispensabile la edificazione di una Comunità europea profondamente diversa, più unita e più indipendente internazionalmente, è ben difficile vedere come sia possibile oggi una risposta comune ai problemi dello sviluppo resi quanto mai acuti e impellenti dalla crisi economica che attualmente attraversa l’Europa.

E. B.: Non c’è possibilità di risposta comune se non ci si convince e non si tiene conto dell’unitarietà del quadro che ci sta dinanzi. È costatazione ovvia che il massimo del sottosviluppo si ha nelle zone del Sud del pianeta, di un Sud che sale ben oltre l’equatore, dove l’arretratezza economica e sociale è pesantissima. Gli squilibri rispetto al Nord, rispetto al modo e al tenore di vita che sono nostri, sono drammatici. Miliardi di esseri umani vivono ancora nella mancanza di ciò che è più elementare, e dunque bisogna ancora fare i conti con la fame, con la povertà, con malattie endemiche, con tassi altissimi di mortalità prematura, con l’analfabetismo.

Ma questa realtà non nasce da sola: essa è l’altra faccia dello sviluppo del Nord, essa deriva dal fatto che l’umanità del Nord, e specialmente l’umanità occidentale, ha impostato per secoli il suo rapporto con l’altra umanità in termini di interesse puramente immediato, di colonizzazione o dominazione, di rapina delle risorse, addirittura di schiavizzazione, e non in termini di uguaglianza e di promozione. Marx ricorda spesso che la borghesia ha distrutto il localismo medievale e ha coinvolto tutti i popoli nel mercato mondiale, svolgendo un’opera di unificazione dell’umanità.

Noi, dopo un secolo e più dall’analisi di Marx, vediamo le disuguaglianze che non sono state colmate da questa opera di unificazione tentata dal capitalismo; vediamo le contraddizioni nuove che sono nate; vediamo la gravità delle arretratezze che rimangono. Questa gravità non sta solo nella penuria e nell’indigenza che l’arretratezza genera direttamente: sta anche nel fatto che essa ostacola i paesi del sottosviluppo sulla via della conquista o dell’ampliamento della indipendenza politica, della democrazia; sta nel fatto che essa provoca tensioni fra questi paesi e di questi nei confronti di tanti altri paesi del pianeta: tensioni che spingono a una politica di armamento, a conflitti, a una politica di guerra.

Il Sud del mondo non è lontano dall’Europa, segnatamente dall’Europa mediterranea e, quindi, dal nostro paese: l’Africa e l’Asia si affacciano sui nostri mari. Ora, il mondo sterminato che si prolunga dentro questi due continenti non può uscire dal sottosviluppo agevolmente e automaticamente, ossia fuori da neocolonialismi e da dipendenze, senza l’Europa. Ma un’Europa politicamente unita e indipendente, economicamente avanzata, che voglia e sappia cooperare (e cooperare pariteticamente) per lo sviluppo. È vero, però, anche l’inverso, e cioè che l’Europa non sarà capace di svolgere questo ruolo e di avviare uno sviluppo nuovo della sua stessa economia fino a quando non si deciderà ad affrontare il tema del sottosviluppo del Terzo e Quarto mondo e, anche, dei suoi rapporti con l’Est.

A. Z.: Converrà fermarsi un attimo su questo tema. In che senso accenni alla questione dell’Est europeo?

E. B.: La crisi economica non è solo del Sud del mondo. Essa investe anche il Nord e anche l’Est del Nord, anche il «Secondo mondo». Da un tempo non breve ci troviamo a costatare nei paesi dell’Est ritmi di crescita economica, e anche tecnologica e scientifica, piuttosto contenuti. È vero che, di questi paesi, si sottolineano prevalentemente le insufficienze della vita politica e sociale, la non crescita o la crescita non significativa della democrazia politica.

Ma vi sono anche difficoltà economiche serie. Sappiamo di una consapevolezza diffusa, in questi paesi, dei costi rappresentati dall’impegno di molte risorse negli armamenti. Ma la crisi economica che c’è nei paesi dell’Est non deriva unicamente dall’imperativo della sicurezza, dalla instabilità dei rapporti internazionali. Quella crisi deriva anche, e ampiamente, da insufficienze intrinseche alle strutture istituzionali di quei paesi. Pertanto, apprezziamo molto i ripensamenti critici, le rettifiche, che abbiamo notizia essere lì in corso, dei limiti di convenienza, di dinamismo, di efficienza, di produttività che presentano le economie interamente statalizzate o socializzate, specialmente nell’agricoltura e nei servizi.

Comunque, non è su questo che voglio richiamare l’attenzione, ma su ciò che rilevavo prima a proposito dell’arretratezza del Sud del nostro pianeta.

Se il «Secondo mondo» non reca alla crescita della civiltà umana tutto il contributo che era sperabile che arrecasse, ciò dipende dal fatto che l’Europa non assolve ancora il suo ruolo di Comunità, di potenza economica e politica unita e indipendente, animata da una politica di cooperazione e di pace.

L’umanità europeo-occidentale dovrebbe sentire la responsabilità di affermare una coesistenza e una cooperazione con l’Europa dell’Est. Ciò risponde agli interessi più duraturi e profondi dell’intero continente ed è una condizione essenziale per il Terzo mondo.

È da irresponsabili non intendere che il continente in cui viviamo è uno solo e che non vi può essere nulla di positivo nel procedere in una esasperazione di tensioni o nell’evitare di vedere che senza un contributo positivo nostro, del movimento operaio occidentale, agli irrisolti problemi dell’Est non vi sarà sicurezza e sviluppo dell’Occidente europeo, né si svilupperà una larga cooperazione internazionale per il sollevamento delle aree depresse.

[…]

A. Z.: La questione dello sviluppo economico e di una sua nuova concezione viene di solito anche da noi presentata con una congiunzione rispetto alla pace. Sviluppo e pace: questi gli obiettivi anche nostri. Ma non sarebbe più giusto dire: sviluppo per la pace; oppure: niente pace senza sviluppo? Insomma: non è più corretto connettere i due obiettivi?

E. B.: Sì; la pace è però anche problema a sé ed è, in quanto tale (lo diciamo da tempo) il problema principale e più urgente, sia perché essa è in pericolo, sia perché non possiamo rinviare il vivere in pace a quando vivremo nel pieno sviluppo, o addirittura nel socialismo, o – come altri preferiscono pensare – nel benessere generalizzato.

La pace peraltro, se ha nello sviluppo un suo fattore, è anch’essa fattore di sviluppo. Nella pace i popoli possono usare la ricchezza per soddisfare le proprie necessità di vita e di crescita, per produrre altre ricchezze utili, per migliorare ed elevare la propria cultura, i propri modi di vivere e di consumare, e non per produrre strumenti di distruzione e formare soldati. Il miliardo di dollari al giorno che gli uomini spendono per gli armamenti se usato a fini pacifici potrebbe contribuire a mutare il destino dell’umanità intera.

La necessità di una Europa unita e più autonoma al fine della costruzione di una pace meno fragile è del tutto evidente. Perciò occorre invertire nettamente la tendenza in atto alla disintegrazione e alla dipendenza. Bisogna rifondare la Comunità anche e proprio al fine di garantire la presenza sullo scenario internazionale di un grande soggetto operante per la pace oltre che, insieme, per lo sviluppo.

Attraversiamo una fase oscura della vita internazionale. Vi predomina non la logica del dialogo e del negoziato, ma quella della sfida, della minaccia di guerra, e delle guerre guerreggiate. C’è in generale, ma specialmente tra le due maggiori potenze, tra i due blocchi, una corsa agli armamenti che diano, rispetto agli avversari, una maggiore capacità di annientamento. Sviluppo tecnologico e scientifico e sviluppo industriale solo apparentemente percorrono cammini loro; i cammini dell’uno e dell’altro sono condizionati in verità dall’assillo di trovare la sicurezza nelle armi.

Le contraddizioni logiche sono arrivate ad un livello massimo: la distensione è largamente combattuta, ma essa appare sempre più indispensabile; si cerca la supremazia militare giacché in ogni modo una guerra nucleare sarebbe la rovina totale.

A. Z.: Appare, però, sempre più la teorizzazione della possibilità di guerre non totalmente distruttive, anche per l’Europa.

E. B.: Non si tratta solo di teorie. Si apprestano anche gli strumenti e le armi.

Si provvede alla miniaturizzazione dell’armamento nucleare, a una tecnologia e strategia militari che permetterebbero un uso limitato della deterrenza nucleare, pur continuando a tenere sullo sfondo, negli arsenali o sulle rampe, le armi totali, che si costruiscono – si dice – non per l’uso, ma per dissuadere e per mostrare la decisione con cui si porrebbe mano alle armi parziali. Ma ciò che è impossibile è proprio questo distinguere fra il totale e il parziale, tra il controllabile e l’incontrollabile. La natura stessa delle armi, la rapidità con cui possono raggiungere i bersagli, il crescente affidamento a meccanismi automatici – escludendo l’uomo dalle decisioni ultime – rende pazzesco tutto questo gioco. Il disarmo appare manifestamente l’unica risposta sicura alla ricerca della sicurezza.

I movimenti della pace, le masse di giovani, di donne, di comunisti, di socialisti, di cristiani, che in Europa vediamo entrare in questi movimenti lo hanno capito. Bisogna cominciare dal blocco degli armamenti, e poi, via via, procedere alla loro riduzione controllata e bilanciata, alla fissazione di fasce sempre più estese di non presenza di armamenti nucleari e di non presenza di armamenti convenzionali, alla eliminazione totale delle armi nucleari e chimiche; bisogna procedere insomma ad un disarmo generale progressivo, bilanciato, controllato e controllabile.

L’Europa, unita e autonoma, potrebbe essere decisiva. Ogni Stato europeo è in grado di promuovere, anche da solo, iniziative per la distensione e il disarmo; ma nessuno Stato europeo, da solo, ha una facoltà di incidere pari a quella che avrebbe la Comunità nel suo insieme. E nessun singolo Stato europeo può, al pari della Comunità, influire sugli Stati Uniti e contribuire a mantenere l’alleanza atlantica in un ambito di compiti strettamente difensivi.

Nessun singolo paese infine ha, verso l’Est e verso il Sud del mondo, una affidabilità pari a quella che avrebbe una Comunità europea capace di una sua propria funzione di pace.

A. Z.: Tu insisti sulla autonomia: ma è ben difficile pensarla inerme. Il famoso vaso di coccio tra i vasi di ferro…

E. B.: Le forze politiche le quali sostengono che la difesa dell’Europa va cercata nella formazione di un terzo blocco militare si mettono in una posizione senza via di uscita. E non solo perché l’Europa, in questo modo, non eserciterebbe quella funzione di equilibrio e di moderazione che può e deve avere e che le è richiesta dal mondo progressivo extraeuropeo. Essa rinuncerebbe anche ad essere soggetto che coopera al superamento del sottosviluppo. I paesi della Comunità, del resto, non hanno alcuna realistica possibilità di sostenere l’onere dell’armamento nucleare e degli altri armamenti che oggi integrano quello nucleare. L’Europa è come costretta, per sue intrinseche ragioni non solo economiche, a una politica di pace. A costringerla c’è il fatto che l’Europa è, tra Ovest ed Est, territorio di confine e di incrocio. Non solo una guerra totale, come è ovvio, ma anche una guerra locale, di «prova» o di «esibizione» fra le due massime potenze, avrebbe per l’Europa conseguenze di annichilimento. Non è un caso se oggi l’Europa è il luogo del mondo in cui si ha la maggiore concentrazione di strumenti di sterminio. Il nostro continente è fra i continenti quello a densità demografica maggiore della stessa Asia e cinque o sei volte maggiore dell’Africa e delle Americhe. Da quasi tremila anni grandi esperienze di civiltà sono fiorite su questa nostra terra, e noi viviamo in mezzo a ciò che è rimasto, eredi ma anche testimoni, custodi e interpreti attuali della più grande costruzione umana che sia dato conoscere. Senza questo passato dell’Europa, senza il lascito della specie umana vissuta sulla nostra Terra, l’umanità sarebbe priva di un suo punto di riferimento costitutivo. Anche una guerra locale in Europa, ammesso che sia possibile, metterebbe fine a molta vita vivente e a questa grande vita divenuta testimonianza storica. La vita vivente conta certo più di quella trascorsa; ma anche questa umanità già vissuta conta in modo determinante.

Aggiungo infine che se l’Europa prendesse la via di divenire un terzo blocco militare, la direzione della vita politica europea finirebbe per essere presa, prima o poi, da gruppi e caste reazionarie.

A. Z.: È forse retorico dire che l’ora è grave per la pace, per lo sviluppo, e per l’Europa? Eppure, anche in Italia, in talune forze politiche e sociali, si registra un giudizio nettamente ottimistico su questi problemi. La pace non sarebbe in pericolo; la gente potrebbe consegnare con fiducia la salvaguardia di essa nelle mani della diplomazia, e lasciar perdere i movimenti della pace. La ripresa economica sarebbe in atto, e sarebbe attendibile pienamente, a condizione di quella controriforma nelle retribuzioni del lavoro dipendente cui accennavi, alla drastica riduzione di ogni protezione sociale, alla rivincita del privatismo e dell’individualismo.

La Comunità europea sarebbe così – secondo taluni – sul punto di uscire dalla fase più acuta della sua crisi. Si tende a dire, insomma che chi vede nero è ottenebrato dai suoi incubi, personali o collettivi che siano…

E. B.: Ci guardiamo bene da ogni forma di catastrofismo. Abbiamo, credo, assimilato bene la lezione di Togliatti, uomo di partito e di Stato che fu grande anche per questo (come ricorderemo in quest’anno che è il ventesimo della sua morte). Ma non è catastrofismo ritenere che senza un impegno convinto e largo delle forze sociali e politiche più vitali e avanzate dei paesi della Comunità non si giungerà mai a creare quel soggetto, unito e autonomo, capace di evitare i pericoli, che sono realissimi e incombenti, e di promuovere iniziative efficaci per la pace e lo sviluppo.

Gli ostacoli da superare per battere il ristagno o il regresso del processo di unificazione della Comunità non sono pochi, né facili. Abbiamo anzitutto le pressioni degli Stati Uniti. Questo paese ha una consistenza politica, militare ed economica immensa e tende manifestamente, con il peso che gli proviene da questa sua forza, a impostare i rapporti con l’Occidente europeo in termini di subalternità. Gli Stati Uniti, per l’interesse al mantenimento della propria supremazia, temono sotto molti aspetti l’autonomia dell’Europa e anche un processo unitario che si traduca in maggiore autonomia. Ci sono poi i gruppi politici ed economici europei, ancora oggi dominati nel continente, i quali hanno dato vita alla Comunità; ma appaiono oggi, salvo qualche eccezione, sfiduciati, incapaci di una visione lungimirante della funzione dell’Europa e più presi dal tornaconto dei singoli Stati nazionali. Gli interessi immediati, veri o ritenuti tali, vengono anteposti agli interessi più duraturi e profondi.

Oggi in Europa i gruppi capitalistici nazionali risultano in genere polarizzati nella ricerca di un profitto che sia, classicamente, massimo e immediato: e i governi nazionali – salvo qualche eccezione – sono tesi per lo più ad assecondarli. Quotidianamente ci troviamo davanti a scelte economiche e politiche non europeistiche, ma particolaristiche o statunitensi. Sembra quasi scandaloso pensare al futuro e alla sua progettazione; si pratica e si raccomanda un tipo di sviluppo e un modo di vivere carichi di irrazionalità, di privilegi, di sprechi, cioè tali che consentono di accumulare ben poco e non permettono di impostare seriamente una politica di pace, di sviluppo e di unità e autonomia europea.

[…]



