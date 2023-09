L’impegno continua!

Alle ore 12.52 di martedì 26 settembre abbiamo superato i 2500 impegni ad abbonarsi o a fare una donazione. In meno di quattro giorni siamo a metà dell’obiettivo. Dunque possiamo farcela. È necessario però che l’appello (che potete trovare qui sotto) vada fatto circolare a tutti gli indirizzari, i contatti, i social di cui ciascuno di voi dispone, altrimenti il flusso si andrà esaurendo.

Ciascuno di voi, su scala più o meno piccola, più o meno grande, è un “opinion maker”, avete una cerchia di persone che vi stimano e vi ascoltano. Mobilitatevi per mobilitarle.

5 mila impegni ad abbonarsi sono tassativi perché MicroMega continui ad esistere, diversamente le difficoltà di natura economica che abbiamo già spiegato nel nostro appello si ripresenterebbero dopo appena pochi mesi. E se, come speriamo, saranno di più, potremo allargare l’offerta di prodotti in digitale, essenziali per conquistare le generazioni più giovani al progetto di una sinistra illuminista.

A tutti un grazie e, come gridavano nel Sessantotto, “ce n’est q’un début…”.

Paolo Flores d’Arcais





