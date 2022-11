Mahsa, Hadis e le altre: per le donne iraniane in rivolta

Per strada, sui tram, nell’Iran

battuto dai guardiani a caccia di ciocche

color velo ribelle,

le ragazze aspettano che cambino la moda e le teste

per rinnovare il trucco

e rincollare i cocci.

C’è chi le dice votate al suicidio,

malate di nervi, di cuore

come Mahsa, Hadis e le altre già uccise.

Sull’altalena dell’infanzia,

urti morbidi con l’Altissimo.

L’anima in volo pulsava come adesso.

Non sanno che Mahsa, Hadis e le altre

mischiate e dannate in nome del Profeta

sono i nomi spettinati, rinsanguati

di tutte le sue mogli: Aisha, Hafsa e le altre.

Masha, Hadis, Aisha, Hafsa e le altre

con passo leggero, vive e morte,

per corridoi di lettere e calligrammi,

giungono al Calamo, al Libro, al cuore della tribù.

Sono migliaia e migliaia, non si fermano più.

Ogni donna è cara a Dio come un’oasi nel deserto

come la pioggia e le palme da dattero.

Guai a toccarle.

Parla in piazza in antico persiano

un poeta fuori rango, fuori orario.

Le donne sono sorgenti, dolcificano ogni dove.

I capelli, erba medica in combutta col sole.

Sotto il sole, menti nuove.

La mancanza di luce è l’alopecia dei tempi che corrono.

Mettete un fiore tra i capelli di mogli e figlie,

fatele uscire, lasciatele studiare, lavorare

inerpicarsi e correre.

Amano se stesse, la parte di mondo che manca.

Come Huri dagli occhi neri

saranno decisive e indeclinabili,

più belle e pure di momento in momento,

comunque si chiamino o si acconcino.

Ma si sa che non è questione di chiome.

È questione di prendere il potere

per i capelli, il popolo per i fondelli,

tenerli in pugno il più possibile, potere e popolo,

con leggi subalterne sempiterne.

Il codice di Dio non può essere banale, penale o civile.

Il codice di Dio è talmente superiore

da permetterci di credere o di girare i tacchi.

Che fede sarà mai, inculcata come granturco

nel gozzo delle oche?

Il fegato si ammala, la testa dei fedeli va in cirrosi.

Però, sostiene il poeta persiano,

è così che si domina il campo

e anche la rabbia, la miseria e la lentezza

macro e microeconomia

i rapporti inguinali, internazionali.

Ma non sia il Libro rivelato,

il Libro mozzafiato che sprona al bene

a fare da leggio ai verbali dei guardiani.

Chi vede il demonio in un’acconciatura

condanna alla calvizie l’intera umanità.

Chi impone bendaggi a visi e corpi

è un guastatore mummificatore.

Nessuno è Maometto

nessuno è perfetto fino al punto

da risultare invisibile.

Ogni creatura costretta a tanto

è una bestemmia che cammina,

fa tremare le stelle fisse,

l’altra metà di cielo, il cielo intero.

Il poeta persiano è ancora in piazza,

i sandali nella polvere di quello che sarà,

polvere o spiritualità.

CREDITI FOTO: D’Alessio/MicroMega

I libri più recenti di Ennio Cavalli: le poesie di Amore manifesto (La nave di Teseo 2022) e il romanzo Parabola di un filo d’erba (Castelvecchi 2022).

MicroMega non è più in edicola: la puoi acquistare nelle librerie e su SHOP.MICROMEGA.NET, anche in versione digitale, con la possibilità di scegliere tra vantaggiosi pacchetti di abbonamento.