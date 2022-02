Pubblichiamo il video trasmesso in diretta sul canale #Instagram di MicroMega. Con Valerio Nicolosi in collegamento da Kiev e Sofia Torlontano di Change the Future da Roma.

Centinaia di persone sono scese in piazza a Roma contro la guerra in Ucraina. Per il cessate il fuoco. In due parole, “per la pace”. Una manifestazione nata quasi in maniera spontanea non appena è arrivata la notizia dell’attacco russo. Una manifestazione che, come ha ricordato Valerio Nicolosi, ci riporta indietro di anni, ai conflitti in Iraq e in Afghanistan.

