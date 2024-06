Mappe del nuovo mondo: Thomas Pynchon e Jennifer Egan

Con questa macropuntata semestrale arriviamo finalmente a toccare il tanto spesso solo accennato argomento del (famigeratissimo) postmodernismo. Se ne abbiamo parlato apertamente nello scorso episodio di maggio, vi avevamo già fatto riferimento a marzo e – più o meno direttamente – in altre e varie occasioni (ad esempio qui con Guido Oldani, su cui in futuro torneremo). Si parte da uno psichedelico tomo di un migliaio di pagine e si approda a una delle scrittrici più intelligenti di tutto il panorama statunitense, passando per divagazioni filosofiche, politiche e sociali. Insomma: ci sarà da divertirsi!

Thomas Pynchon, L’arcobaleno della gravità, trad. it. G. Natale, RCS Libri, 1999

Proviamo a mettere un po’ d’ordine (esiste una frase più necessaria e inopportuna di questa per parlare del colossale L’arcobaleno della gravità, del leggendario Thomas Pynchon?) suddividendo l’analisi in tre tronconi: significato letterale; significato simbolico e allegorico; il personaggio Pynchon.

1) Circa il significato letterale di L’arcobaleno della gravità abbiamo caro un certo passaggio in cui si descrive, nell’estate del 1945, una convulsa colluttazione, a bordo d’una nave, fra soldati dell’Armata Rossa e scimpanzé ubriachi, dopo avere forzato le casse di vodka. Se i primi sparano, i secondi saltano e mordono e buttano vomito. Spaventate, le ragazze del coro della signora Gnahb (il cui nome è al contrario quello di una bevanda allucinogena indiana – il bhang, appunto – a base di cannabis, miele e spezie) cominciano a correre in ogni direzione, a questo punto inseguite dai soldati sbavanti, e come loro i musicisti, lungo la passerella, mentre la stessa Frau Gnahb, al timone, suona la sirena. Pynchon conclude il paragrafo annotando: È difficile capire che cosa cazzo sta succedendo. Episodio e commento crediamo siano esemplificativi per il testo tutto, lungo le sue oltre mille pagine. Nella scorsa puntata abbiamo avuto modo di affermare che tutto il Postmoderno gravita attorno allo spettro della catastrofe. L’incipit di L’arcobaleno della gravità, appunto, recita: Un grido s’avvicina, attraversando il cielo. È già successo prima, però niente di paragonabile ad adesso. Ormai è troppo tardi. L’Evacuazione prosegue, ma è tutta scena. Si fa riferimento qui all’imminente distruzione d’un palazzo, nel mirino d’un missile V2, elemento centrale (almeno all’apparenza) di tutto il racconto (e di cui Pynchon aveva già trattato in V., Einaudi). È con i V2 che la Germania nazista tiene sotto tiro Londra e la bombarda dalle coste olandesi. Il capitano statunitense Tyrone Slothorp sembra riuscire a prevederne l’arrivo attraverso un riflesso pavloviano: è osservato che i luoghi in cui il capitano ha un’erezione sono i prossimi bersagli, e così viene inserito in uno speciale programma di ricerca. Nel frattempo – siamo ormai agli sgoccioli della guerra – l’agente segreto Katje Borgesius giunge da infiltrata in Olanda, dove tuttavia è vittima dei giochi sadomasochistici del capitano della Wehrmacht Blicero, ciò insieme a un soldato herero (anche di loro si era già parlato nel precedente V.) che l’ufficiale porta sempre con sé. Successivamente l’azione si muove tra la Francia meridionale, la cosiddetta Zona (i territori che i nazisti stanno perdendo, a vantaggio degli statunitensi e presto dei sovietici), e poi sottomarini, le Mauritius del XVII secolo, archivi cinematografici abbandonati e mille altri scenari che per il lettore restano misteriosi, riempiti di personaggi che in molti casi non ha la benché minima idea di chi siano, fino all’inintelligibile finale, che improvvisamente sbalza in avanti fino a un cinema dell’era Nixon. I personaggi, così come le vicende, sono tanto insondabili da risultare presto al lettore intercambiabili: non ci si affeziona a nessuno e a nessuna in special modo, e si ha l’impressione che saltare qualche pagina non cambierebbe infine nulla all’esperienza, e che il romanzo potrebbe benissimo proseguire ancora 800 pagine o concludersi in un paio e tutto sommato sarebbe lo stesso. È probabilmente per questo che, all’infuori di specifiche tribù di cultori, la letteratura postmoderna dura e pura è andata smorzandosi, finendo per interessare molto più gli studiosi che le lettrici e i lettori.

2) Per quanto riguarda il significato simbolico, esso esalta gli appassionati di tutto il mondo, e su internet è possibile trovare un’infinità di diverse interpretazioni circa questo o quel passaggio, nessuna abbastanza incredibile per non essere plausibile. Certamente l’opera è intessuta di complessi rimandi numerologici, a partire dal conto dei capitoli (73) in relazione all’anno di pubblicazione (1973). Un qualche significato sembra di scorgerlo anche nella primissima semi-apparizione del supposto protagonista Slothorp: dopo molte pagine occupate da un personaggio poi del tutto secondario (Pirata, qui impegnato nel cucinare una luculliana colazione interamente a base di banana) appare la sua scrivania disordinatissima e vuota, con una mappa di Londra fitta di spaghi e puntine. Simboleggia la scomparsa non più soltanto dell’autore, ma ormai anche dei personaggi stessi? Anche qui, come in tantissimi altri casi, le letture sono molteplici, così che non sembra possibile stabilirne una unitaria. Più utile allora sarà forse provare a cogliere il significato complessivo di queste molte (generalmente controverse) simbologie in una visione allegorica globale. Ciò che più interessa, dell’Arcobaleno ma in generale del postmodernismo tutto, è la sua capacità di riportare in inchiostro – il più possibile senza mediazioni – la contemporaneità. Di fondo ci pare essa abbia interiorizzato il superamento dell’aristotelico principio di non contraddizione che aveva fondato il cardine della logica classica, cioè della forma mentis occidentale, da allora fino quasi a oggi. Quello affermava, semplicemente, che A non può al tempo stesso essere non-A. Ma ora tutto può essere insieme vero e falso. La cifra del postmoderno è il complotto. Il complotto per uccidere Kennedy (Pynchon ne parla in L’incanto del lotto ‘49, in Italia per Einaudi), o Martin Luther King o Lennon o Elvis o Marylin Monroe, quelli contro Castro, quello dello sbarco sulla luna, degli alieni, dei servizi segreti, quello contro papa Luciani, quello fra la malavita e il governo, quello della massoneria, dell’11 settembre, dei vaccini, del Covid, del Grande Reset, della Terra tonda, della sostituzione etnica, del gender, dei microchip nel cervello, dei Savi di Sion, dei terroristi islamici, per tacere quelli finanziari, quelli bancari, quello del cambiamento climatico, della Nato, dei russi e dei cinesi, quello dei brogli alle elezioni statunitensi del 2020 (Donald Trump – tanto al di là del vero e del falso, ma anche dall’immagine così cartoonesca – è probabilmente l’uomo postmoderno par excellence): e pazienza se alcune di queste teorie sono state provate come oggettivamente false (l’ultima, ad esempio, oppure quella dei vaccini o dei Savi di Sion), mentre altre non reggerebbero al benché minimo sforzo di logica (quella del Covid come piano preordinato, per esempio), perché termini quali oggettivo e logico non possiedono più un significato certo. Il confine tra fondato approfondimento d’inchiesta (che ha riprovato ad esempio come autentiche numerose macchinazioni di servizi segreti) e illazione è svanito, e in pochi ormai metterebbero la mano sul fuoco a difesa d’una qualche verità. Si consideri ad esempio il caso degli attentati nell’ambito dei conflitti contemporanei: per ogni episodio, insieme al presunto e più all’apparenza chiaro colpevole sono sempre sollevati dubbi anche sulla vittima stessa, che potrebbe essersi colpita da sola per gettare discredito sul nemico. I giornali a lungo rimasticano l’una e l’altra ipotesi, e il tutto poi è superato senza neanche l’ambizione di ristabilire una realtà oggettiva: essa invece è sempre “a più versioni”, non di rado contrarie. Privo di una sintesi possibile, il postmoderno è il succedersi incomprensibile di immagini irrelate fra loro, rumorose e subito sostituite da altre (il suo specchio è TikTok). Ora, se per il complottismo – che Pynchon pratica abbondantemente, ad esempio nella ricorrente menzione di Loro come oscuri nemici da combattere, e che sempre tramano a danno dei protagonisti e dell’umanità in generale – rimandiamo a Umberto Eco (almeno a Il pendolo di Focault e a Il cimitero di Praga, entrambi per Bompiani), per l’uomo postmoderno il riferimento è Zygmunt Bauman (specie Il disagio della postmodernità, Laterza). Egli lo descrive come sofferente perché abbandonato alle sue forze, condannato all’autosufficienza e schiacciato dal peso del rischio che pervade la vita libera, col suo continuo e tormentoso sospetto di essere inadeguato, meno capace di altri di scorgere le buone occasioni e di afferrarle al momento opportuno. Il mondo postmoderno è del resto quello del tardo capitalismo, dell’incontrastato neoliberismo (in proposito si rinvia a filosofi quali Mark Fisher, Rorty, Žižek, Harvey, Chomsky, Byung-chul Han o Vattimo, ma anche alla qui già presentata Dubravka Ugrešić). A caratterizzare l’uomo è l’angoscia, che Heidegger – forse il vero patriarca postmoderno – distingueva dalla paura in quanto questa ha bisogno di una causa, mentre la prima è esistenziale, ha a che fare con la mortalità dell’individuo e la condizione sua di ritrovarsi gettato nell’esistenza. Ecco dunque il meglio di Pynchon: la rivista d’una realtà sempre mutante, senza più nessun significato neanche intrinseco, che scorre innanzi a personaggi a loro volta vuoti – gli uomini vuoti di Eliot – bidimensionali e apertamente fittizi (si vedano le canzoni che spesso senza ragione intonano) come l’ambiente in cui si muovono. La stessa tecnica dell’elencazione straniante la troviamo ad esempio ad incipit di Una cosa divertente che non farò mai più (Minimum Fax), di quello che a nostro avviso è l’altro grande postmoderno (più di Auster o Delillo): David Foster Wallace.

3) In merito al personaggio Pynchon non aggiungiamo molto, contandolo come tema più noto ai lettori. La fama di autore inafferrabile, di cui si ignora il volto e il domicilio, e che di tanto in tanto riemerge soltanto con l’opera sua inconfondibile (l’ultima pubblicazione è del 2014, La cresta dell’onda, per Einaudi) lo accompagna e distingue. Nel suo recente romanzo Questa bruma insensata (Feltrinelli) il catalano Enrique Vila-Matas traccia l’immagine di uno scrittore molto affine a Pynchon, il quale è più volte citato direttamente. Nel tempo, la sua presenza-assenza ha dato adito alle più svariate teorie (ed ecco che torniamo all’argomento di sopra): da quella secondo cui non esisterebbe, ma sarebbe un insieme di autori pagati a commissione, ad altre per cui invece si aggirerebbe in incognito per set cinematografici. Vila-Matas contribuisce offrendo una versione multipla di Pynchon, riferendo la storia del professor Peter Messent, il quale dopo lunga insistenza era riuscito infine ad avere, in vista della sua tesi di laurea, un’intervista di ben due ore con l’autore. Passarono gli anni, e quando ormai Messent era diventato il prestigioso professor Messent, fu invitato a Los Angeles a un incontro di amici tra cui c’era Pynchon. Per sua grande sorpresa, il Pynchon di Los Angeles non era affatto la stessa persona con cui aveva avuto l’incontro anni prima a New York, ma, così come l’altro, anche questo conosceva alla perfezione pure i dettagli più insignificanti della sua opera. Era stato strano. E, finito l’incontro, Messent aveva osato esporre il suo problema o dilemma riguardante l’esistenza di due Pynchon. E Pynchon, o chiunque fosse la persona che stava davanti a lui, senza scomporsi di un millimetro, aveva detto: “Allora lei dovrà decidere qual è quello vero”.

Jennifer Egan, Il tempo è un bastardo, trad. it. M. Colombo, Minimum Fax, 2011

Il tempo è un bastardo non è opera realmente postmoderna, perché uno dei suoi temi centrali è il tempo e il suo scorrere, mentre nel postmodernismo il tempo non esiste – si veda ad esempio l’inspiegabile balzo temporale in avanti nelle pagine finali di L’arcobaleno della gravità. In effetti, se quest’ultimo è il postmoderno, il romanzo della statunitense Jennifer Egan rappresenta il postmoderno, e tra essere e rappresentare scorre la differenza che sta fra autentico e inautentico, per tornare a una terminologia heidegerriana. Ciò non significa assolutamente che il testo di Egan sia per così dire meno bello di quello di Pynchon, anzi è più probabile il contrario. Si potrebbe dire che L’arcobaleno della gravità sta a Guernica il giorno 26 aprile del 1937 così come Il tempo è un bastardo sta a Guernica dipinta da Picasso. Quasi tutti sarebbero e sono contenti di fruire di questa seconda, ma ben pochi vorrebbero fare esperienza della prima. Nel suo voler rendere fruibile la realtà, Jennifer Egan la analizza e sistematizza, le attribuisce cioè un significato (anche se probabilmente intende comunicare che il significato non c’è o non è alla nostra portata), ma abbiamo visto che il postmodernismo è proprio nell’assenza del significato a partire dall’impossibilità, dall’insensatezza di qualunque sua ricerca. Detto ciò, Il tempo è un bastardo è lavoro di certo valore, con una scrittura che, sicuramente sbilanciata più verso la narrazione che verso la letteratura, impressiona per rapidità, versatilità, espressività. Si tratta di un complesso di tredici racconti autonomi ma interconnessi, con personaggi secondari di alcuni che ascendono al ruolo di protagonisti in altri, spostando costantemente avanti e indietro le lancette della narrazione. Particolare attenzione è concentrata sul tema della giovinezza, con tutta la sua intensità mentre è in corso (ad esempio in Sai che m’importa o in Addio, amore mio), con tutta la sua carica di nostalgia quando è perduta (ad esempio in Voi). Trovano spazio autentici personaggi iconici, come la rockstar moritura di Da A a B o il sanguinario generale di Vendere il generale, coi grotteschi piani che ruotano loro dattorno (il primo vuole passare alla storia vendendo un tour in cui si sa che, causa le sue precarie condizioni di salute, prima o poi morirà davanti a tutti sul palco, mentre il secondo viene visto attraverso lo sguardo della sua curatrice d’immagine, che cerca di venderlo come familiare o affabile al pubblico occidentale). In Linguaggio puro troviamo la lingua criptata degli sms (è presente nell’opera, ma non troppo calcata, la tematica delle nuove tecnologie, al cui riguardo rimandiamo alla frase di Enzensberger già citata nella puntata di marzo). Perla di equilibrio è l’africano Safari, che contraddice un’altra regola non scritta del postmodernismo, il quale è di ambientazione quasi esclusivamente urbana. Particolarmente – questo sì – postmoderno è poi il racconto Le grandi pause del rock, narrato solo attraverso diagrammi (postmoderno è infatti anche l’intervento grafico sulla pagina: ad esempio nella novella Commentatore, di Foster Wallace, in Considera l’aragosta, Einaudi). Ancora topos postmoderno presente (molto ben rappresentato in Pynchon, peraltro) è quello delle droghe e del loro utilizzo. Successivamente, Jennifer Egan ha virato verso forme di narrazione più convenzionali (con inizio-sviluppo-fine: ciò che Robert Musil sprezzante definiva “la narrativa delle bambinaie”), ad esempio col romanzo Manhattan beach (Mondadori), ambientato fra gli anni Trenta e Quaranta.

Cogliamo l’occasione per indicare un’altra caratteristica generale del postmodernismo: la presenza, più o meno centralmente, del rimando al nazismo e specificamente ad Hitler. Questi pare essere penetrato nell’inconscio postmoderno, sorta di freudiano rimosso che talvolta riemerge. È nominato in L’arcobaleno della gravità (ambientato in quegli anni), ad esempio, ma anche in V. In Rumore bianco, di Don Delillo, il protagonista è docente di studi hitleriani. Nel già citato Una cosa divertente che non farò mai più sono numerosi gli ironici (?) riferimenti al lessico per così dire nazista (e ciascuno lo riconosce al volo: parole come campo, concentramento, soluzione finale, deportato, treno piombato, smistamento), per esempio quando paragona i passeggeri della nave pronti a entrarvi a coloro i quali attendevano, appena giunti ai lager, il lugubre primo controllo di ingresso. I casi più evidenti, infine, sono certo La letteratura nazista in America e Il Terzo Reich, entrambi di Roberto Bolaño (ma per venire alle nostre latitudini, tra l’altro con forte influenza bolañana, come non citare il recente, clamoroso Ferrovie del Messico, di Gian Marco Griffi?). Oltre un certo numero di occorrenze è difficile credere che si tratti di una coincidenza, e questo ci fa pensare anche alla cosiddetta legge di Godwin, secondo cui tanto più una conversazione su internet si allunga, quanto la probabilità che vengano citati Hitler o il nazismo tende a uno.

Jennifer Egan è di recente tornata su Il tempo è un bastardo, pubblicando una sorta di seguito – La casa di marzapane (Mondadori) – di nuovo con risultati davvero notevoli, ma al tempo stesso acuendo quella sensazione di commerciale che già il primo testo suggeriva, come davanti a un prodotto troppo lucido, tirato e perfetto per non sembrare artefatto (ma forse questa è solo una nostra malevola impressione). Magari questa davvero talentuosa autrice può rappresentare per la nostra lettrice, per il nostro lettore una privilegiata via d’accesso alla letteratura postmoderna, prima di tuffarsi ad esempio nel cangiante, caotico, spaventoso, ronzante fragore di L’arcobaleno della gravità.

Ti è piaciuto questo articolo?

Per continuare a offrirti contenuti di qualità MicroMega ha bisogno del tuo sostegno: DONA ORA.