MicroMega+, 11 agosto 2023

MUSICA E DIRITTI CIVILI – 1963, la musica della rivolta nera di Giovanni Carbone

Sessant’anni fa si teneva la marcia per i diritti civili di Washington, nella quale Martin Luther King pronunciò il suo celebre discorso “I have a dream”. Una giornata resa memorabile non solo dalle parole del reverendo ma anche da tanta musica che l’accompagnò. A sfilare, alcuni fra gli artisti che più hanno segnato la storia della musica del Novecento.

ANNO DI GRAZIA 1973 – I grandi dischi del 1973 di Giovanni Carbone

Il 1973 fu un anno di immensa musica in cui uscirono dischi grandiosi, e dischi fra i più grandiosi dei dischi grandiosi. Ecco un elenco critico di 10 album, equamente ripartito: 5 grandi dischi internazionali, 5 grandi dischi italiani.

10 libri che compiono cinquant’anni di Giovanni Carbone

Saggi, romanzi e antologie di racconti, di autori italiani e internazionali, confluiscono in un elenco critico di 10 libri che quest’anno compiono mezzo secolo e che non hanno ancora finito di dirci cose importanti e farci vedere mondi diversi.

L’hip hop ha cinquant’anni ed è ancora eversivo di Giovanni Carbone

Per caso, in un festa tenutasi nel Bronx, cinquant’anni fa nacque l’hip hop. Un genere inizialmente dai principi etici e culturali saldi, successivamente fagocitato dall’industria. Un genere che ancora oggi, nonostante tutte le sue contraddizioni, riesce a mantenere la propria carica eversiva.

COMMISTIONI – Far suonare lo spazio: fra fantascienza e musica di Mauro Miglieruolo

Può sembrare sorprendente, ma il sottinteso implicito in tutta la fantascienza, almeno quella che si occupa delle stelle, delle galassie e degli Universi, è proprio la musica. La musica delle sfere. Il rumore di fondo dello spazio tempo. L’eco cosmico delle percussioni che derivano dagli scontri stellari, le implosioni delle nane bianche, le esplosioni della novae e delle supernovae.

L’INTERVISTA – Letteratura e viaggio, intervista a Marco Steiner di Giovanni Carbone

Marco Steiner, pseudonimo di Gianluigi Gasperini, ha iniziato a scrivere collaborando con il grande fumettista Hugo Pratt. Oltre a realizzare nuove storie con protagonista il più celebre personaggio di Pratt, Corto Maltese, nei suoi romanzi Steiner ha fuso gli elementi che ne caratterizzano l’universo narrativo: avventura, viaggio, esplorazione.

