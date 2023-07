MicroMega+, 14 luglio 2023

Su MicroMega+ di questa settimana parliamo di:

Srebrenica, reportage dal luogo del massacro; nel Ventunesimo secolo, la sinistra e la solidarietà fra i popoli; le violenze della polizia e le proteste, in tutto il mondo; un’idea per sbloccare l’impasse della democrazia; come mai l’aspartame è stato dichiarato possibilmente cancerogeno; 50 anni fa, il primo album dei Queen.

VIOLENZE E POLIZIA – Volgo riottoso di Marco d’Eramo

Dopo ogni disordine che coinvolge i giovani ai quattro angoli del mondo migliaia di pensosi parlatori si chinano compunti a studiare i profondi motivi sociali che suscitato le “violenze”. Non risulta che una simile attenzione venga rivolta a quelle commesse dalla polizia, lo strumento principale a disposizione dei poteri per “disciplinare” la propria popolazione. E in effetti c’è da chiedersi perché mai i regimi dovrebbero analizzare o tanto più modificare un dispositivo disciplinante che funziona così bene, visto che in nessun Paese, nessuna di queste sommosse, agitazioni, rivolte ha mai ottenuto alcunché né mai ha cambiato qualcosa.

IL REPORTAGE – Srebrenica, come si guarda il dolore? di Cristiano Denanni

Tra il 10 e il 12 luglio di 28 anni fa a Srebrenica, in Bosnia, fu compiuto il peggior massacro dai tempi della Seconda guerra mondiale in Europa. Ritornarci oggi significa interrogarsi sull’essenza stessa del dolore e su come restituirla attraverso le immagini. Il reportage che pubblichiamo cerca di fornire una risposta a questa domanda trovandola in quel punto di intersezione tra passato e presente, storia e memoria, esperienza personale e appartenenza collettiva.

La sinistra nel Ventunesimo secolo: ancora una volta, prendere le mosse dai popoli di Marco Noris

In uno scenario imperialista che ricorda assetti prenovecenteschi, l’esistenza della sinistra può riacquistare un senso solo se chi si sente ancora parte di questo mondo prende le mosse dalla solidarietà fra i popoli. E non si fa ingabbiare in paradigmi interpretativi appiattiti sul campismo e su una visione del mondo spazzata via dal Ventunesimo secolo. Questo saggio costituisce la seconda parte delle riflessioni pubblicate sul numero precedente di “MicroMega+”.

Sbloccare la democrazia: una proposta per guardare al futuro di Biagio Bossone

Un viaggio in Cambogia porta al confronto tra l’efficienza dei Paesi dirigisti e il blocco delle democrazie. Queste ultime, ossessionate dal consenso immediato, non riescono a guardare al futuro delle generazioni che verranno. Come sciogliere questo nodo se si è guidati da sincere convinzioni democratiche? Apportando i giusti correttivi, come la riforma del ruolo del senatore a vita nel contesto italiano.

Aspartame possibilmente cancerogeno, come si arriva alla decisione di Andrea Bedon

L’aspartame è stato dichiarato possibile sostanza cancerogena dall’OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità) e più in particolare dalla IARC (Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro). Ma qual è il procedimento scientifico che porta una sostanza a essere considerata tale? Diventa importante capirlo per evitare sia allarmismi sia sottovalutazioni, comprendendo la complessità di simili processi per affidarsi alla comunità scientifica rifuggendo le tentazioni di giudicare in prima persona.

L’ANNIVERSARIO – Queen, 50 anni fa il primo album della band di Freddie Mercury di Francesco Sgrò

Il 13 luglio 1973 i Queen pubblicavano il loro primo, omonimo album. La sua genesi fu piuttosto travagliata ma evidentemente la band inglese era destinata a una carriera regale quanto il nome scelto dal suo cantante e frontman. Qui ne ripercorriamo la storia artistica e produttiva.

