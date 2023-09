Su MicroMega+ di questa settimana parliamo di:

DONNA, VITA, LIBERTÀ – Iran, un anno di rivoluzione di Sara Hejazi

È passato un anno dallo scoppio della rivoluzione in Iran per la morte della giovanissima Mahsa Jina Amini, arrestata dalla polizia morale perché “malvelata”. Quel velo che ancora oggi è per il governo il pilastro della Repubblica islamica. Un simbolo che ormai è diventato il catalizzatore di una lotta locale nell’alveo di un contesto globale, in una fase di interregno gramsciano.

L’INCHIESTA – Ustica e le verità sulla “guerra mediterranea” di Giovanni Fasanella

L’intervista rilasciata dall’ex Presidente del Consiglio Giuliano Amato ha riacceso il dibattito su Ustica chiamando in causa la Francia. Ma i fatti di Ustica, avvenuti nel cuore del nostro mare, sono parte di una “guerra mediterranea” combattuta su vasta scala dall’Italia da una parte e da Francia e Inghilterra dall’altra, di cui Gheddafi costituiva una pedina importante. A collegare i fatti ci aveva già pensato il giudice Rosario Priore e i risultati delle sue inchieste erano confluiti nel libro del 2010 “Intrigo internazionale. Perché la guerra in Italia. Le verità che non si sono mai potute dire”, scritto con il giornalista Giovanni Fasanella, che alla ricostruzione della “guerra mediterranea” ha dedicato diversi altri libri. In questo articolo esclusivo per MicroMega+, rimette insieme alcuni fatti.

PENSIERO UNICO – Dacci la nostra Pravda quotidiana di Marco d’Eramo

Mentre simpatizzo e nel mio possibile appoggio tutti i cittadini russi che mettono a repentaglio libertà e vita per opporsi a Putin, non mi pare invece straordinario il coraggio con cui i leader d’opinione occidentali deprecano la crudeltà del satrapo orientale. Anche per lo sgradevole retrogusto di viltà in quel continuo “Armiamovi e partite” che viene martellato senza sosta da un anno e mezzo: è facile fare gli eroi con la vita degli altri.

SCUOLA – Scrittrici e antologie scolastiche, l’intollerabile omissione di Daniela Tani

Se scorgiamo anche velocemente le antologie scolastiche, a cui spetta il compito di delineare il canone letterario, ci accorgiamo con facilità di quanto le autrici femminili ne risultino assenti. Eppure per delle giovani menti in formazione è fondamentale, in una prospettiva sia storica sia contemporanea, usufruire di esempi letterari forniti da più punti di vista. La strada da fare è ancora lunga ma per fortuna il vento inizia piano piano a cambiare.

L’ANNIVERSARIO – Ribellione ed irrequietezza di un mito: i quarant’anni di Amy Winehouse di Giovanni Carbone

Il 14 settembre di quest’anno Amy Winehouse avrebbe compiuto quarant’anni. Cantante di assoluto talento, segnata da un’inquietudine che l’avrebbe accompagnata per tutta la vita, l’artista londinese ci ha lasciato davvero troppo presto. Un libro di recente uscita ne condivide gli aspetti più intimi e ci offre lo spunto per ripercorrerne l’esistenza e la carriera.

POLITICA ED ECONOMIA – BRICS e Italia, una partnership che conviene di Enrico Grazzini

Nonostante l’alternativa politica che propongono sia deprecabile, quella che i BRICS propongono a livello economico funziona eccome. E attualmente funziona più di quella dei Paesi occidentali, nonostante continuiamo a non accorgercene per via dei parametri che usiamo per misurare il benessere delle varie economie. Nel quadro multipolare che quindi si delinea sempre più, l’Italia – pur continuando a difendere libertà e democrazia – dovrà adottare un approccio laico e sfaccettato, al fine di difendere i propri interessi nazionali senza lasciarsi stritolare dagli Stati Uniti da una parte e dalla stagnante eurozona dall’altra.

