MicroMega+ del 17 novembre: quale pace per la Palestina, Ucraina, Hans Magnus Enzensberger

Palestina, quale pace è possibile; diario fotografico di un viaggio solidale in Ucraina; Lorenzo Orsetti e il confederalismo democratico, intervista ad Alessandro Orsetti; la guerra alla fame non è mai cominciata; Hans Magnus Enzensberger, intervista sul ’68; Italo Calvino e gli Oulipien.



PALESTINA – La strage di Hamas e l’invasione di Netanyahu: quale pace è possibile? di Gad Lerner e Moni Ovadia

In esclusiva per i nostri abbonati, la trascrizione del dialogo fra Gad Lerner e Moni Ovadia sui tanti nodi aperti del conflitto in Medio Oriente, svoltosi in diretta streaming sabato 11 novembre in conversazione con la condirettrice di MicroMega Cinzia Sciuto.

DIARIO FOTOGRAFICO – L’Ucraina ha bisogno di armi ma soprattutto di aiuti e solidarietà di Anna Husarska

Le carovane di aiuti materiali all’esercito sono uno dei tanti modi di aiutare la causa della resistenza ucraina che persone provenienti da ogni parte d’Europa hanno trovato. Attraverso collette e donazioni acquistano automobili che riempiono di cose di prima necessità sanitaria e militare, e viaggiano fino al fronte per lasciare in regalo l’automobile con il suo contenuto. La giornalista franco-polacca Anna Husarska, per molti anni staff writer del New Yorker, racconta qui il suo viaggio solidale attraverso un diario per immagini, con un epilogo in esclusiva per i lettori italiani.

INTERNAZIONALISMO – Alessandro e Lorenzo Orsetti, un’eredità di ideali passata di figlio in padre di Silvia Cegalin

Nel 2019 suo figlio Lorenzo Orsetti, militante internazionalista per il confederalismo democratico e parte delle milizie curde dell’YPG impegnate nella lotta all’Isis, è caduto in battaglia ucciso proprio da un terrorista del sedicente Stato islamico. Da allora Alessandro Orsetti ha raccolto l’eredità del figlio e viaggia lungo l’Italia incontrando le persone per parlare degli ideali e delle battaglie di Lorenzo, che sono diventate anche le sue. Le racconta in questa intervista.

AMBIENTE E POLITICA – Agenda 2030, la guerra alla fame non è mai cominciata di Roberto Lessio e Marco Omizzolo

La scadenza per il raggiungimento degli obiettivi di Sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030 dell’ONU si avvicina a gran velocità, eppure ovunque nel mondo si procede a passo di gambero: invece di migliorare, la situazione peggiora. Specialmente quella della nutrizione, con la fame aumentata nella stragrande maggioranza dei Paesi ONU, non per ragioni di produzione bensì di distribuzione. Vale a dire: non è la Terra che ci affama, siamo noi stessi che non garantiamo che il cibo possa arrivare nelle tavole di tutti.

IL RICORDO – Il Sessantotto tedesco. Intervista a Hans Magnus Enzensberger di Marco d’Eramo

Il 24 novembre 2022 moriva lo scrittore e militante Hans Magnus Enzensberger. Per ricordarlo e omaggiarlo a un anno di distanza dalla sua scomparsa, ripubblichiamo un’intervista contenuta nel numero speciale del 1978 della rivista Mondo Operaio, dal titolo “L’immaginazione senza potere. Miti e realtà del ‘68”. Il numero, curato dal giornalista Marco d’Eramo, fu pubblicato a un decennio di distanza dall’erompere del movimento.

LETTERATURA – Italo Calvino, Queneau e gli oulipien di Raffaele Aragona

La partecipazione di Italo Calvino all’Oulipo, l’“Officina di letteratura potenziale” fondata in Francia da Raymond Queneau e altri, rappresenta una fase della sua attività letteraria spesso trascurata, persino disprezzata, soprattutto dalla critica italiana che in molte occasioni ha accusato lo scrittore di “disimpegno”. Il confronto con i modelli logici e matematici dell’Oulipo, però, rappresentò per l’autore un’esperienza artistica attraverso la quale cercava di mettere ordine alla varietà dei suoi temi.

