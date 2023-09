MicroMega+ del 22 settembre: ‘Ndrangheta in Germania, fuga da Israele, algoritmi e discriminazione sessuale.

Su MicroMega+ del 22 settembre parliamo di:

‘Ndrangheta in Germania; fuga da Israele; la discriminazione sessuale che parte dagli algoritmi; sinistra e privatizzazioni; l’origine biologica del linguaggio umano; Anna Magnani a mezzo secolo dalla scomparsa.



MAFIE – ‘Ndrangheta in Germania, come si è evoluta la situazione dalla strage di Duisburg di Cristina Giordano

A Düsseldorf, in Germania, è in corso un maxi-processo contro la ‘ndrangheta. Nulla a che vedere con le dimensioni di quello di Palermo ma ugualmente storico se applicato al contesto tedesco. Già all’inizio di quest’anno, a Costanza, è stata emessa da un tribunale la prima sentenza di condanna che faceva esplicito riferimento alla ‘ndrangheta. Dalla strage di Duisburg che scioccò i tedeschi nel 2007 ad arrivare a oggi, emerge come l’organizzazione criminale che conosciamo con un nome calabrese abbia un profilo sempre più esplicitamente multinazionale.

ESODO – Israele, la riforma della giustizia spinge i giovani all’emigrazione di Stefano Lorusso

Nonostante sia uno Stato incentrato sull’immigrazione, ora Israele si trova ad affrontare il problema dell’emigrazione. Intimoriti dalla riforma della giustizia di Netanyahu e da un Paese che scivola sempre più a destra, inasprendo inoltre la sua componente religiosa, molti giovani cercano di emigrare negli Stati Uniti e in Europa. E a farli desistere dai loro propositi non riesce nemmeno l’antisemitismo in ascesa nei Paesi occidentali.

TECNOLOGIA E DISCRIMINAZIONI – Il maschilismo dei dati di Ilaria Donatio

La gran parte delle decisioni negli ambiti più disparati oggi viene presa a partire dai dati. Purtroppo, nella stragrande maggioranza dei casi tali dati riguardano solo ed esclusivamente gli uomini.

ECONOMIA – La crisi della sinistra e il problema della proprietà di Giuseppe Imperatore

Appiattendosi su posizioni monetariste, la sinistra ha abbandonato il tema del lavoro e ha rinunciato anche ad affrontare in modo adeguato il tema della proprietà. Per allontanarsi dal nazionalismo comunista sovietico, ha osteggiato ogni forma di demanializzazione e nazionalizzazione dei beni e delle produzioni di pubblica proprietà, favorendo privatizzazioni e svendite degli asset economici prioritari, a tutto danno del Paese e a favore di grandi potenze multinazionali. Ma la gestione condivisa dei beni collettivi non può essere trasferita alla sfera privata.

SCIENZA – Le radici biologiche del linguaggio umano di Bruna Tadolini

Studiare da un punto di vista evolutivo il linguaggio umano è un’operazione estremamente complessa poiché, a differenza di altri tratti biologici, dipende da strumenti nervosi e anatomici che non fossilizzano e non lasciano tracce. Ma lo studio del canto degli uccelli ci fornisce un prezioso strumento comparativo.

L’ANNIVERSARIO – La maschera e il volto, Anna Magnani a 50 anni dalla morte di Flavio De Bernardinis

Un ricordo al di là delle apparenze di Anna Magnani, che con la scena della morte della popolana in “Roma città aperta” dà inizio al cinema moderno. Quel braccio alzato che vuole fermare il tempo rappresenta davvero il tocco in più. Ne ripercorriamo la carriera e l’arte, con un focus particolare sui suoi celebri primi piani, al contempo maschere del teatro classico e volti di una donna fra tutte.

Ti è piaciuto questo articolo?

Per continuare a offrirti contenuti di qualità MicroMega ha bisogno del tuo sostegno: DONA ORA.