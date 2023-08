MicroMega+, 4 agosto 2023

Su MicroMega+ di questa settimana parliamo di:

Est-Ovest, non conta la collocazione geografica ma i valori politici; come le disuguaglianze territoriali italiane influenzano le politiche energetiche; il diritto d’asilo sta scomparendo; l’abbattimento delle statue negli Usa e la “dermocrazia” del colore della pelle; i 100 anni dalla nascita di Shimon Peres; la dieta alcalina e altri fantocci.



POLITICA INTERNAZIONALE – Est-Ovest, non è questione di geografia ma di politica di Oxana Timofeeva

In questo nuovo clima da Guerra Fredda è tornato di moda parlare di conflitto tra Est e Ovest. Ma geograficamente sono due concetti che lasciano il tempo che trovano e basta divertirsi con un mappamondo per realizzarlo. Non si tratta nemmeno del teatro di uno scontro morale, come vuole una visione del mondo di destra. Si tratta di un discorso di valori e politica, che sono incarnati da persone concrete e nulla hanno a che vedere con i confini geografici.

DISUGUAGLIANZE – Le politiche sull’energia e le disuguaglianze territoriali di Francesco Martinico e Fausto Carmelo Nigrelli

Qualsiasi proposta politica sull’efficienza energetica deve partire, a maggior ragione sulla base di quanto stiamo vedendo accadere in Sicilia nell’estate del 2023 – dalla necessità di intervento sulle diseguaglianze territoriali. Perché la spaccatura del Paese tra aree ricche e aree povere, tra comunità che godono dei diritti e quelle che ne sono private è l’elemento che, più di ogni altro, mina dalle fondamenta la credibilità, se non la sopravvivenza, della Repubblica come è stata costruita a partire dalla Resistenza.

IMMIGRAZIONE – Il diritto d’asilo non esiste più? di Ilaria Bilancetti e Virginia Signorini

Il reiterarsi negli anni di politiche di controllo e negazione dei diritti ci impone di continuare a domandarci se il diritto d’asilo stia morendo tra le maglie della sua banalizzazione.

CANCEL CULTURE E DEMOCRAZIA – L’abbattimento delle statue e il regime del colore della pelle di Fabrizio Amadori

L’abbattimento delle statue è un tema “sentinella” di una profonda e complicatissima questione culturale da affrontare, che prima o poi dovrà essere analizzata davvero, partendo dalla storia economica e sociale per risalire a quella culturale e psicologica degli Usa. Dopodiché bisognerà passare dall’inevitabile constatazione che proprio per fattori psicologici prima ancora che sociali, gli Usa sono stati a lungo, e sono in parte tuttora, non una democrazia bensì una “dermocrazia”: una nazione cioè fondata sul potere della pelle, non del popolo.

L’ANNIVERSARIO – Shimon Peres, 100 anni fa nasceva uno degli uomini simbolo della storia d’Israele di Christian Elia

Il 2 agosto del 1923 nasceva Shimon Peres. Ripercorrerne la biografia e la carriera politica significa portare alla luce diverse contraddizioni che fanno parte del Paese di cui ha segnato la storia.

SALUTE – Dieta alcalina, acqua alcalina: panacee o bufale commerciali? di Silvano Fuso

Su rotocalchi, social e TV imperversano in questo periodo suggerimenti dietetici che promettono risultati miracolosi, sia dal punto di vista estetico, sia da quello salutistico. Per esempio la dieta alcalina. Si tratta di un ambito in cui il rischio di imbattersi in informazioni approssimative o addirittura palesemente false è elevatissimo. Ed è quindi necessario analizzare tutto quanto si legge e si ascolta con la massima attenzione e senso critico.

Ti è piaciuto questo articolo?

Per continuare a offrirti contenuti di qualità MicroMega ha bisogno del tuo sostegno: DONA ORA.