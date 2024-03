MicroMega+ dell’8 marzo: Speciale Giornata internazionale della donna

Su MicroMega+ dell’8 marzo, lo speciale per la Giornata internazionale della donna

Dedichiamo alla lotta delle donne contro l’oppressione patriarcale questo numero speciale di MM+ dell’8 marzo. Sei contributi di sei autrici, dedicati al percorso di liberazione delle donne visto da prospettive diverse: giornalistiche, analitiche, storiche e letterarie. “Liberiamoci del patriarcato” è il tema del prossimo numero della nostra rivista cartacea, in tutte le librerie dal 21 marzo e prenotabile fin da ora. Una questione immensa del nostro tempo che interessa donne e uomini, sulla quale si gioca una parte importante del futuro globale.

GIÙ LA MASCHERA – Ehi, Patriarcato, non mi sfuggi di Marilù Oliva

Ehi, Patriarcato. Sei consolidato, vecchissimo, tanto plateale quanto surrettizio. Sei in quel bastardo che l’ha violentata e poi rapita, voleva risolvere tutto con un matrimonio riparatore. Ma lei ha detto no, col cazzo che ti sposo, e da allora le cose un po’ sono cambiate. Vedi? Non sei invincibile.



RIVOLUZIONE – “Le nostre notti scure albeggiano”: oltre un anno di proteste in Iran di Angela Di Berardino

A più di un anno dalla morte di Mahsa Amini le proteste in Iran non si sono spente; la rivolta per le donne per la vita e per la libertà continua, ed è evidente anche dai risultati elettorali.



LAICITÀ – Giù le mani dai capelli delle donne (e dal resto) di Monica Lanfranco

Nel loro libro Anatomia dell’oppressione Inna Shevchenko e Pauline Hillier, attiviste del movimento femminista Femen, si scagliano con veemenza contro l’oppressione del corpo femminile operata attraverso i secoli dalle grandi religioni monoteiste. Un libro scomodo, che non ha paura di attaccare frontalmente le grandi confessioni e che è stato difficile portare in Italia. Ma che proprio per questo si rivela un testo essenziale per sradicare l’oppressione del patriarcato.

La laicità, principio universale di Iris Iran Farkhondeh

Non è possibile difendere la parità di diritti sostenendo il relativismo culturale a scapito dell’universalità del diritto. La laicità è un principio fondamentale e universale, un valore da propugnare per difendere i diritti di milioni di donne nel mondo, oppresse e spesso anche uccise dal radicalismo religioso, soprattutto quello islamico. Non contrastare quest’ultimo per non incorrere in presunte accuse di “islamofobia” significa abbandonare queste donne a loro stesse, precludendogli un futuro di libertà e autodeterminazione.



STORIA – La strega è la donna che ha osato conoscenza e libertà di Teresa Simeone

La marginalità fisica, sociale e psicologica ha segnato la condizione delle cosiddette streghe, spesso abitatrici di luoghi selvatici, lontani dalle comunità, immerse nella natura di cui conoscevano i segreti e le energie, esperte nella manipolazione di erbe e prodotti della terra. Punite perché libere, sole, spesso perché anziane, ma soprattutto perché forti delle loro conoscenze, considerate “malefiche” in quanto indipendenti dai precetti e dalle proprietà.



LETTERATURA – Lottare scrivendo. Conversazione sul patriarcato con Caterina Serra di Elettra De Salvo

Un dialogo a tutto campo con la scrittrice veneta su patriarcato, femminismo e sulla scrittura delle donne come forma di lotta: dall’immaginario alla lingua, dall’evoluzione delle forme alla necessità di nominare l’oppressione trovando le parole giuste.

