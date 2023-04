MicroMega+, il numero del 7 aprile 2023

Il comitato politico di Guido Crosetto prosegue, non inaugura, una tendenza militarista nelle istituzioni

di Futura d’Aprile

La promozione della Difesa e la volontà di cambiare la percezione che i cittadini hanno dell’ambiente militare non è una prerogativa di Guido Crosetto né in generale della destra. I diversi partiti che si sono succeduti al governo negli ultimi anni si sono fatti ugualmente promotori di questo progetto, così come dell’aumento della spesa in Difesa e di un maggiore protagonismo dell’Italia nel mondo secondo una logica militare a prescindere dal proprio posizionamento politico. Di nuovo, però, c’è che il comitato mette insieme personalità che per ragioni diverse sono in conflitto d’interessi.

– Lo Stato gendarme del Capitale: il lascito teorico di Margaret Thatcher

di Marco Veronese Passarella

A dieci anni di distanza dalla sua scomparsa, il nome di Margaret Thatcher viene immediatamente associato alle privatizzazioni, alle chiusure delle miniere di carbone con relativa lotta ai sindacati e alla guerra delle Falkland. Ma il suo lascito più profondo e duraturo è di natura teorica e consiste nella rappresentazione di una società in cui c’è spazio solo per gli individui e lo Stato è relegato a gendarme del capitale.

IL LIBRO – Camille Paglia: una femminista contro il femminismo

di Federica D’Alessio

È in libreria per LUISS University Press una nuova traduzione di “Sexual Personae”, il libro culto della filosofa, storica dell’arte e femminista Camille Paglia, personalità spesso contestata anche per le e critiche senza sconti che ha mosso al movimento delle donne, nel quale tuttavia ha sempre continuato a riconoscersi.

– Ken Loach, Noam Chomsky e la necessità di una nuova resistenza

di Noam Chomsky e Ken Loach

Il 29 marzo 2023, al cinema Troisi di Roma, il regista scozzese Ken Loach e il filosofo linguista e attivista politico statunitense Noam Chomsky hanno offerto al pubblico un ricco dialogo in collegamento video, su invito della fondazione Piccolo America. Spaziando dall’attualità sociale fino alla storia dei movimenti novecenteschi, hanno rinverdito la necessità di dare vita a una nuova Resistenza, che sappia sottrarsi alla propaganda mediatica e assuma su di sé la necessità del ritorno alla politica e alla lotta.

– “El pueblo unido jamás será vencido”: una storia lunga cinquant’anni

di Federico Bonadonna

La celebre canzone, scritta da Sergio Ortega insieme al gruppo Quilapayún e portata al successo internazionale dagli Inti-Illimani, compie cinquant’anni. Raccontare la genesi di El pueblo unido jamás será vencido significa ripercorrere gli eventi di quel fatale 1973 in Cile, un anno segnato dal golpe del generale Pinochet spalleggiato dalla CIA a danno di Salvador Allende e del suo governo di unità popolare.

– 100 anni della Warner Bros.: un viaggio nella storia del cinema

di Flavio De Bernardinis

Un viaggio a ritroso nella memoria, fra cronistoria e oggettiva e ricordi personali, alla scoperta della Warner Bros., che quest’anno compie cento anni. Ripercorrere la loro vicenda significa raccontare non solo un secolo di vita della major ma quelli dell’intera industria di Hollywood.

