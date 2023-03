MicroMega+, il numero speciale dedicato alla Giornata internazionale della donna

In occasione dell’8 marzo, Giornata internazionale della donna, un numero speciale con sei articoli di approfondimento su condizioni sociali e materiali delle donne, sulle loro lotte e sulla loro storia che è la storia di tutti, ma troppo spesso dimenticata.

E con la storia incominciamo. Mario Morroni, docente di Scienze politiche all’Università di Pisa ed esperto di teatro, ha realizzato una Intervista impossibile a Harriet Taylor Mill e John Stuart Mill su donne, economia e libertà: fra piéce teatrale e trattato economico-politico, questo testo drammaturgico, in scena al momento sui palchi italiani, fa luce sulle idee di uno dei primi pensatori della modernità che seppe schierarsi a fianco delle donne, John Stuart Mill, e sul ruolo pressoché centrale che ebbe per lui – e per noi, anche se non lo sappiamo – sua moglie Harriett Taylor Mill.

Che la Storia abbia trascurato, intenzionalmente o per distrazione, tante donne, è d’altro canto una verità incontrovertibile, scrive Teresa Simeone ricordando che la resistenza fu anche femminile e che le stesse donne partigiane non ottennero il riconoscimento meritato. E questo non perché gli uomini siano più forti, ma perché hanno avuto il monopolio della cultura e del potere, entrambi indispensabili per redigere i documenti su cui si costruiscono l’una e l’altro.

Sulle differenze fra uomini e donne, d’altro canto, esiste una sterminata letteratura. Che le differenze siano innanzitutto di potere, le femministe lo hanno sempre sostenuto. Quanto e in che modo contino quelle biologiche, è materia di non pochi contrasti. Da sempre poi, scrive Camilla De Fazio, la scienza si chiede se queste differenze non passino anche per il cervello. Le nuove tecnologie consentono un avanzamento negli studi ma l’argomento è tuttora aperto, e le ricerche sono contrastanti fra loro.

La Giornata internazionale della donna è nata come giornata di lotta, e di lotte ai quattro angoli del mondo le donne in quest’ultimo secolo ne hanno condotte tante. Claudia Fanti ci porta con lei in America Latina dove Ni una menos e i movimenti femministi non si fermano. Dal 2015 a oggi il movimento delle donne è esploso nelle piazze fino a cambiare la politica. Ma le conquiste da realizzare sono ancora tantissime. Lo dimostrano, fra le altre cose, gli ostacoli al diritto d’aborto che persistono in tutto il Continente.

Anche le donne in Europa e negli Stati Uniti continuano ad avere necessità di lottare. Anna Pompili fa il punto sul diritto d’aborto che non se la passa bene in Occidente. La sentenza Dobbs del giugno 2022 ha infatti riaperto i giochi negli USA, e anche in Europa – e in Italia – la situazione per le donne è più controversa e minacciosa di quanto possa sembrare.

Chiudiamo con una riflessione su nuove forme di lotta politica esplose negli ultimi anni attraverso i social network, chiedendoci se è davvero così che le possiamo chiamare. Quello delle femministe su Instagram e del femminismo su Instagram. è ormai diventato un genere o segmento di comunicazione parte del canone dei social media. Può il movimento delle donne – si chiedono Cecilia Pellizzari e Federica Rossi, studenti di giornalismo alla scuola Lelio Basso di Roma – trovare uno spazio di lotta politica tra quei formati e algoritmi, dove le regole del gioco sono scritte secondo le logiche del sistema patriarcale? O piuttosto alle nuove tecnologie corrispondono ancora vecchi e truffaldini paradigmi?

È tutto. Buona lettura e buona Giornata internazionale della donna a tutte noi.

Il prossimo numero di MicroMega+ sarà sulla tua casella di posta il 17 marzo. A presto!