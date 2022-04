MicroMega+ la presentazione del numero del 22 aprile 2022

Dopo i numeri monografici di MicroMega+ su letteratura e cinema, proponiamo ai nostri lettori un numero speciale della newsletter tutto dedicato alla filosofia con sei preziosi testi di grandi filosofi – Albert Camus, Theodor W. Adorno, Hannah Arendt, Jean-Jacques Rousseau, David Hume e Ludwig Wittgenstein – che MicroMega ha pubblicato nel corso degli anni rendendoli per la prima volta disponibili al pubblico italiano.

“Giustizia e verità” di Albert Camus. Questi testi di Camus, che affrontano temi diversi e sono riconducibili a differenti fasi dello sviluppo del suo pensiero, sono uniti da un filo rosso: la proposta di una filosofia autentica e radicale, mai neutrale, sempre appoggiata sulla ricerca della veridicità del linguaggio e sul rifiuto della menzogna. (da MicroMega 6-13)

“Diario del ‘grande viaggio’” di Theodor W. Adorno. Nei giorni del rientro in Europa Adorno tenne un diario di bordo, in cui sfilano per l’ultima volta persone e luoghi degli anni americani, per ritrovare infine la Francia orgogliosa del dopoguerra e la Germania devastata dalle bombe. Un testo straordinario che svela l’uomo ‘oltre’ il professore della Scuola di Francoforte. (da MicroMega 6/06)

“Diario filosofico. Frammenti (1950-1964)” di Hannah Arendt. In questi frammenti Arendt riflette, con impietosità e nettezza, su totalitarismo e ‘male radicale’, Marx e America, fine della tradizione e libertà nel presente, verità e politica, evidenziando debiti e distanze nei confronti di Heidegger. (da MicroMega 5/03)

“Lettera sulla virtù, l’individuo e la società” di Jean-Jacques Rousseau. Uno scritto di primaria importanza per la comprensione dei nessi tra religione, morale e politica nel percorso filosofico di Jean-Jacques Rousseau. (da MicroMega 4-99)

“Utilità e provvidenza” di David Hume. L’espressione, con vent’anni di anticipo su Smith, del concetto di ‘mano invisibile’ nella regolazione dei mercati e l’inconciliabilità di Provvidenza e utilità quali fondamenti della moralità in due testi del grande filosofo inglese. (da MicroMega 4-99)

“Frammenti di diario” di Ludwig Wittgenstein. L’angoscia morale della propria ‘pochezza’, le domande su Dio e la morte, il bisogno di introdurre elementi quotidiani all’interno della riflessione teoretica, l’amore per Marguerite e per Francis: il ritratto di una delle menti più brillanti del Novecento attraverso le pagine del suo diario. (da MicroMega 1-98)

Buona lettura!

