Scopri MicroMega+: un regalo estivo a tutti i lettori

Undici contributi dai primi sedici numeri della newsletter in abbonamento di MicroMega.

MicroMega+ è il nostro nuovo prodotto editoriale: una newsletter in abbonamento con sei contenuti esclusivi a settimana a soli 4 euro al mese.

Lanciata il 25 aprile scorso, conta già un ricco archivio di più di 100 contributi e più di 70 autori.

Per darne un assaggio a tutti i lettori del sito di MicroMega abbiamo selezionato 11 contenuti tra articoli, saggi, interviste, podcast e video.

Un piccolo regalo estivo, per farvi scoprire MM+.

Scopri MicroMega+

–

Tutti gli autori di MicroMega+

–

Tutti i numeri di MicroMega+

–

Abbonati a MicroMega+

2 agosto – Daniele Vicari: “Santa Maria Capua Vetere come la Diaz” (VIDEO) | di Valerio Nicolosi

3 agosto – Operetta morale sui vaccini | di Telmo Pievani

4 agosto – Turismo, patrimonio, lavoro: un circolo che da vizioso deve diventare virtuoso | di Mariasole Garacci

5 agosto – Blasfemia? Un reato inconsistente da abolire al più presto | di Giovanni Gaetani

6 agosto – Barbujani: Quando avevamo la pelle scura | di Simona Silvestri

9 agosto – Il problema ambientale è un problema di democrazia | di Luca Mercalli

10 agosto – Auspici per un futuro migliore. Tre lezioni morali dalla pandemia | di Axel Honneth

11 agosto – Una vita a impatto zero / Prima puntata (PODCAST) | di Giada Pari

12 agosto – Lo sguardo lungo di Dolly: dalla clonazione alla medicina rigenerativa. Intervista a Carlo Alberto Redi | di Andra Meneganzin

13 agosto – Ferraris: “Non siamo schiavi della tecnologia, ma suoi padroni” | di Cinzia Sciuto

16 agosto – Prendersi cura: il lavoro indispensabile | di Chiara Saraceno

Per sostenere MicroMega e abbonarsi alla rivista e a "MicroMega+": www.micromegaedizioni.net