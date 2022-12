Non è mai stato così facile fare satira

Non è mai stato così facile fare satira in questo Paese grazie alla proposta di autonomia differenziata. Così comincia il monologo dell’attrice satirica Francesca Fornario, presente ieri in piazza a Roma alla mobilitazione organizzata dalla Rete dei Numeri Pari e da altre realtà del mondo sindacale, associazionistico e politico.

Fornario rovescia e ostenta tutte le debolezze della bozza di legge Calderoli, dall’impoverimento dei salari, alla cristallizzazione delle disuguaglianze territoriali e sociali, all’innalzamento dei finanziamenti militari:

«Io sono a favore di questa autonomia differenziata», spiega ironica l’attrice. «Autonomia che toglie ai poveri per dare ai ricchi, che conferma i tagli alla sanità mentre si aumentano le spese militari di 13 miliardi all’anno. Di questo passo i chirurghi a partita iva dovranno aprire la pancia con le granate, suturare con il filo spinato».

