Pace e guerra: parole e musica di Rudi Assuntino

Pubblichiamo "Pace e guerra", l'ultima canzone di Rudi Assuntino dedicata al conflitto in Ucraina.

Ottant’anni compiuti, Rudi Assuntino, cantautore, regista teatrale e televisivo, etnomusicologo, è stata una delle voci più note del Sessantotto, e anzi già dei movimenti contro la guerra in Vietnam che l’hanno preceduto. La sua canzone, ricordata non con il titolo ma con il verso cruciale del ritornello (“Buttiamo a mare le basi americane…”) è stata l’unica ad avere la stessa popolarità di “Contessa” di Paolo Pietrangeli.

Pubblichiamo “Pace e guerra”, la sua ultima canzone dedicata al conflitto in Ucraina.

PACE E GUERRA

SE CHI TI MANDA A SPARARE

È IL PADRONE E LA SUA GUERRA

DEVI PRENDERE IL FUCILE

E BUTTARLO GIÙ PER TERRA

MA SE INVECE TI HANNO INVASO

MASSACRATO E DERUBATO

NON OPPORRE RESISTENZA

PERCHÈ È PUTIN E NON LA NATO

Rit.

CONTRO IL BOIA TERRORISTA

GENOCIDA E CRIMINALE

“NON SI MANDINO LE ARMI!”

GLI POTREBBERO FAR MALE

SE TI DICON CHE LA PACE

È UN PRINCIPIO ASSOLUTO

IO TI DICO CON CERTEZZA

CARO AMICO TI HAN FOTTUTO

FINO A CHE L’IMPERIALISMO

GIALLO ROSSO OPPUR STELLATO

PORTERÀ VIOLENZA E MORTE

DOVRAI SEMPRE ESSERE ARMATO

Rit. …..

SE MI CHIEDI SE LA PACE

CI SARÀ MAI SULLA TERRA

SARÀ PENSO PIÙ VICINA

VINTA OGNI GIUSTA GUERRA

COME FU PER GLI ITALIANI

GRAZIE AI NOSTRI PARTIGIANI

CONTRO I BOIA DEL PASSATO

DEL PRESENTE E DI DOMANI

Rit.

CONTRO IL BOIA TERRORISTA

GENOCIDA E CRIMINALE

CHE SI MANDINO LE ARMI

GLI FARANNO MOLTO MALE

aprile 2022

MicroMega non è più in edicola: la puoi acquistare nelle librerie e su SHOP.MICROMEGA.NET, anche in versione digitale, con la possibilità di scegliere tra vantaggiosi pacchetti di abbonamento.