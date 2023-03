“Parole in guerra”: incontro con gli autori – guarda la diretta

Un anno e oltre di guerra, un Paese travolto dall’invasione su larga scala, un regime che bombarda mentre vieta ai cittadini l’uso della parola “guerra”. Storie di resistenza all’invasione e di resistenza al totalitarismo, dilemmi che crescono mentre le identità si ridefiniscono, e un mondo occidentale – il nostro – che sembra incapace di reagire a quanto avviene oltre le solite vecchie risposte schematiche e ideologiche. Inadeguate innanzitutto perché non tengono quasi mai conto del punto di vista dei protagonisti sul campo.

“Parole in guerra”, il volume di MicroMega 2/2023, prova a uscire dal rumore di fondo dell’informazione e si mette in ascolto.

Parleremo della guerra e dei contenuti del nuovo numero, da oggi nelle librerie e sul nostro shop, insieme a Sabato Angieri, Francesco Brusa, Alexandra Petrova. Modera Cinzia Sciuto.

ACQUISTA IL NUMERO

Ti è piaciuto questo articolo?

Per continuare a offrirti contenuti di qualità MicroMega ha bisogno del tuo sostegno: DONA ORA.