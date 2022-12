Perché le istituzioni internazionali non intervengono a fianco delle donne?

Oltre duecento personalità del mondo della cultura e della docenza universitaria in Italia hanno sottoscritto il seguente appello, a fianco delle donne afghane e iraniane e contro il complice silenzio degli organi istituzionali internazionali.

La notizia diffusa dai telegiornali nazionali che da oggi in Afghanistan le donne non potranno più andare all’università è l’ennesima scandalosa violazione dei diritti fondamentali ai danni delle donne. Si aggiunge alla vergognosa e sanguinaria repressione che il regime dittatoriale iraniano sta attuando colpendo ancora una volta principalmente le donne, torturate e uccise senza alcuna pietà. Condanniamo duramente e senza appello quanto sta accadendo sia in Afghanistan sia in Iran, ma anche il silenzio quasi totale delle Organizzazioni internazionali e sovranazionali e delle Istituzioni tutte che non intervengono in alcuna maniera affinché si ponga fine a questo scempio.

Sottoscrivono, in ordine alfabetico:

Abbondante Fulvia, Università Federico II di Napoli

Alvisi Chiara, Università di Bologna

Amari Giuseppe, Fondazione Giacomo Matteotti

Andreoli Enrico, Università di Verona

Apostoli Adriana, Università di Brescia

Azzariti Gaetano, Università La Sapienza di Roma

Azzena Luisa, Università di Pisa

Baraggia Antonia, Università di Milano

Barba Angelo, Università di Siena

Barenghi Andrea, Università del Molise

Baroncelli Stefania, Università di Bolzano

Barranco Avilés, Maria Carmen, Universidad Carlos III de Madrid

Basile Rosa, Università di Messina

Bassu Carla, Università di Sassari

Battaglia Luisella, Università di Genova

Bernardini Maria Giulia, Università di Ferrara

Bertolino Cristina, Università di Torino

Bifulco Raffaele, Università Luiss Guido Carli

Bindi Elena, Università di Siena

Biondi Francesca, Università di Milano

Bologna Chiara, Università di Bologna

Bonetti Paolo, Università Milano Bicocca

Bonfiglio Salvatore, Università Roma Tre

Bonini Monica, Università Milano Bicocca

Borrello Maria, Università di Torino

Bottari Carlo, Università di Bologna

Bruno Fernanda, Università La Sapienza di Roma

Bucalo Maria Esmeralda, Università di Palermo

Busatta Lucia, Università di Trento

Butturini Daniele, Università di Verona

Buzzacchi Camilla, Università Milano Bicocca

Calamo Specchia Marina, Università di Bari

Capecchi Saveria, Università di Bologna

Caravale Giulia, Università La Sapienza di Roma

Cardone Andrea, Università di Firenze

Carducci Michele, Università del Salento

Caridà Rossana, Università Magna Graecia di Catanzaro

Carlotto Ilaria, Università di Verona

Casadei Thomas, Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia

Casamassima Vincenzo, Università del Sannio di Benevento

Casella Rino, Università di Pisa

Casonato Carlo, Università di Trento

Cassella Fabrizio, Università di Torino

Cassetti Luisa, Università di Perugia

Catelani Elisabetta, Università di Pisa

Cavasino Elisa, Università di Palermo

Ceccherini Eleonora, Università di Genova

Cerruti Tanja, Università di Torino

Chiarella Paola, Università Magna Graecia di Catanzaro

Ciammariconi Anna, Università di Teramo

Ciancio Adriana, Università di Catania

Ciolli Ines, Università La Sapienza di Roma

Citrigno Anna Maria, Università di Messina

Citroni Gabriella, Università Milano Bicocca

Clericetti Carlo, Giornalista

Colella Luigi, Università della Campania Luigi Vanvitelli

Corsi Cecilia, Università di Firenze

Cosenza Giovanna, Università di Bologna

Cossiri Angela, Università di Macerata

D’Aloia Antonio, Università di Parma

D’Amico Marilisa, Università di Milano

De Donno Barbara, Università Luiss Guido Carli

De Fiores Claudio, Università della Campania Luigi Vanvitelli

De Franciscis Maria Elisabetta, Università Federico II di Napoli

De Grazia Luciana, Università di Palermo

De Minico Giovanna, Università Federico II di Napoli

De Petris Andrea, Università degli Studi Internazionali di Roma

Della Morte Michele, Università del Molise

Derosier Jean-Philippe, Université de Lille

D’Ignazio Guerino, Università della Calabria

Donato Giuseppe, Università di Messina

D’Orazio Emilio, Università di Milano

Drigo Caterina, Università di Bologna

Duranti Francesco, Università di Perugia

Esposito Elena, Università di Bologna

Fabiano Laura, Università di Bari

Fabrizzi Federica, Università La Sapienza di Roma

Faralli Carla, Università di Bologna

Fede Fabio, Università di Camerino

Federico Veronica, Università di Firenze

Ferioli Elena, Università di Bologna

Ferrara Marta, Università di Teramo

Ferrarese Maria Rosaria, Università di Cagliari

Ferrari Zumbini Angela, Università Federico II di Napoli

Ferraro Luigi, Università della Campania Luigi Vanvitelli

Fiore Rosario, Università di Palermo

Frontoni Elisabetta, Università Roma Tre

Frosini Justin, Università Milano Bocconi

Galante Gabriella, Università di Teramo

Gambino Silvio, Università della Calabria

Gherardi Raffaella, Università di Bologna

Giuffrè Felice, Università di Catania

Grasso Giorgio, Università dell’Insubria

Greco Tommaso, Università di Pisa

Grisolia Maria Cristina, Università di Firenze

Groppi Tania, Università di Siena

Grosso Enrico, Università di Torino

Guerra Elda, Università di Bologna

Lalli Pina, Università di Bologna

Lamarque Elisabetta, Università degli Studi di Milano-Bicocca

Laneve Giuseppe, Università di Macerata

Laschi Giuliana, Università di Bologna

Lecis Cocco Ortu Anna Maria, Università di Bordeaux

Lehner Eva, Università di Siena

Liberali Benedetta, Università di Milano

Ligustro Aldo, Università di Foggia

Loprieno Donatella, Università della Calabria

Lorello Laura, Università di Palermo

Luppi Elena, Università di Bologna

Macrì Gianfranco, Università di Salerno

Mancuso Francesco, Università di Salerno

Marcenò Valeria, Università di Torino

Marchetti Gloria, Università di Milano

Margiotta Costanza, Università di Padova

Marsocci Paola, Università La Sapienza di Roma

Martinelli Claudio, Università Milano Bicocca

Massa Pinto Ilenia, Università di Torino

Mastromarino Anna, Università di Torino

Mazza Mauro, Università di Bergamo

Mazzina Paola, Università Parthenope di Napoli

Mengozzi Pieralberto, Università di Bologna

Montanari Laura, Università di Udine

Morelli Alessandro, Università di Messina

Moschella Giovanni, Università di Messina

Musumeci Angela, Università di Teramo

Nacci Maria Grazia, Università di Bari

Negri Carla, Università di Palermo

Nico Anna Maria, Università di Bari

Nicolini Matteo, Università di Verona

Nicotra Ida, Università di Catania

Novi Criseide, Università di Foggia

Orlandi Maria Angela, Università di Genova

Orlando Alberto, Università del Salento

Orrù Elena, Università di Bologna

Orrù Romano, Università di Teramo

Osti Alessandra, Università di Milano

Palermo Francesco, Università di Verona

Palici di Suni Elisabetta, Università di Torino

Papa Anna, Università Parthenope di Napoli

Parisi Stefania, Università Federico II di Napoli

Passaglia Paolo, Università di Pisa

Patroni Griffi Andrea, Università della Campania Luigi Vanvitelli

Pavani Giorgia, Università di Bologna

Pedrazza Gorlero Maurizio, Università di Verona

Peli Angelo, Università di Bologna

Pellegrini Stefania, Università di Bologna

Pellizzone Irene, Università di Milano

Pepe Vincenzo, Università della Campania Luigi Vanvitelli

Petteruti Carmine, Università della Campania Luigi Vanvitelli

Pfersmann Otto, EHESS di Parigi

Picchi Marta, Università di Firenze

Piciacchia Paola, Università La Sapienza di Roma

Piergigli Valeria, Università di Siena

Pisicchio Pino, Università degli Studi Internazionali di Roma

Pitino Arianna, Università di Genova

Poggeschi Giovanni, Università del Salento

Poggi Anna Maria, Università di Torino

Porciello Andrea, Università Magna Graecia di Catanzaro

Pozzolo Susanna, Università di Brescia

Puzzo Fernando, Università della Calabria

Ragone Sabrina, Università di Bologna

Razzano Giovanna, Università La Sapienza di Roma

Regasto Saverio, Università di Brescia

Rescigno Francesca, Università di Bologna

Rodomonte Maria Grazia, Università La Sapienza di Roma

Romeo Graziella, Università Milano Bocconi

Ronchetti Laura, Università del Molise

Rosini Monica, Università di Bolzano

Rossi Marzia, Università Guglielmo Marconi di Roma

Ruotolo Marco, Università Roma Tre

Salmoni Fiammetta, Università Guglielmo Marconi di Roma

Sassi Silvia, Università di Firenze

Scaffardi Lucia, Università di Parma

Scagliarini Alessandra, Università di Bologna

Scaravilli Antonella Maria, Università di Enna Kore

Sciannella Lucia, Università di Teramo

Sciortino Antonella, Università di Palermo

Serio Maurizio, Università Guglielmo Marconi di Roma

Sorrenti Giusi, Università di Messina

Spadaro Antonino, Università Mediterranea di Reggio Calabria

Spataro Ornella, Università di Palermo

Stradella Elettra, Università di Pisa

Strazzari Davide, Università di Trento

Tattara Giuseppe, Università di Venezia

Testa Luigi, Università dell’Insubria

Tiberi Mario, Fondazione Roma Sapienza di Roma

Tieghi Giovanna, Università di Padova

Toscano Emanuele, Università Guglielmo Marconi di Roma

Tripodina Chiara, Università del Piemonte Orientale

Valenti Veronica, Università di Parma

Vedaschi Arianna, Università Milano Bocconi

Ventura Sofia, Università di Bologna

Vezzadini Susanna, Università di Bologna

Villano Paolo, Università di Bologna

Vimercati Benedetta, Università di Milano

Violini Lorenza, Università di Milano

Viviani Schlein Maria Paola, Università dell’Insubria

Zannotti Francesca, Università di Bologna

Zezza Gennaro, Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale

CREDITI FOTO: RAWA, Revolutionary Association of the Women of Afghanistan

