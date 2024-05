Perché Meloni non si dichiara antifascista?

“Perché Meloni non ce la fa a dichiararsi antifascista?”, è la domanda che da due anni risuona puntuale a ogni anniversario del 25 aprile. La risposta, più volte già data, secondo cui “non si dichiara antifascista perché non lo è”, mi sembra giusta, ma troppo semplice. Giusta, perché tutta la sua formazione e militanza politica e ideologica, prima in Alleanza Nazionale, poi per poco in FI, e infine in FdI, di cui è fondatrice e dal 2014 presidente, affonda le sue radici nel Msi di Giorgio Almirante, il gerarca fascista repubblichino “fucilatore di partigiani”. Il cui motto, rispetto al famigerato ventennio, era: “Non rinnegare e non restaurare”. Ovvero: essere fascisti adeguandosi ai tempi nuovi.

L’almirantina sorella Giorgia, infatti, non rinnega e non restaura. Nella notte del 26 settembre 2022 dedicava la sua vittoria elettorale “all’orgoglio e al riscatto di chi non c’è più”. Tra gli scomparsi che “meritavano di vivere questa nottata” c’era ovviamente il nuovo Lui, Giorgio Almirante, più volte definito “grande statista” da Giorgia. Che, forse vestendo i panni di Lui, dichiarò allora alla stampa: “Chiamatemi il presidente, non la presidente del Consiglio”. Quasi volesse dire inconsciamente: “chiamatemi Giorgio”, che qui reincarno. Forse mossa dal segreto intento, che qualcuno ancora le attribuisce, di “rifondazione missina”. Non a caso Giorgio detto Giorgia ha tutt’altro che spento la fiamma tricolore missina che campeggia ardente sul logo di FdI.

Ora, la risposta alla domanda se Meloni sia fascista, o para-cripto-neo-post-fascista, o addirittura afascista, cioè né fascista né antifascista, il che è davvero insostenibile, è a mio parere plausibile solo se si va ai contenuti. Quali sono state, per così dire, le “tre fonti e tre parti integranti” del fascismo storico? La guerra, l’antisocialismo e anticomunismo, e la personalizzazione del Potere, tre filoni che si intrecciano fin dall’inizio.

I prodromi del fascismo sono, come noto, nell’interventismo in guerra di Mussolini e nei suoi “fasci d’azione rivoluzionaria»”del 1914, poi diventati nel dopoguerra “fasci di combattimento” e quindi violenza squadrista soprattutto contro dirigenti, militanti e sedi socialiste, comuniste e sindacali, la cui principale icona è oggi Giacomo Matteotti, di cui quest’anno ricorre il centenario del suo barbaro assassinio per mano di sgherri fascisti al servizio dell’Uomo di Predappio. Che poco dopo, con le “leggi fascistissime”, imporrà il suo dominio personale e totalitario sull’Italia, reprimendo e bandendo dissenso, opposizioni e sindacato, cancellando il parlamento e asservendo la magistratura, militarizzando la cultura e la società civile, costruendo uno pseudo-impero d’Etiopia con la guerra, le stragi e il gas nervino, mutuando da Hitler le leggi razziste antisemite. Per poi affondare definitivamente nel fango nazifascista della Repubblica di Salò, abbattuta dalla forze di Liberazione antifasciste in collaborazione con gli Alleati.

Giorgia, costretta dalla sua funzione, può sì celebrare il 25 aprile la Liberazione, e ammettere l’ovvietà della “fine del fascismo”, ma non può riconoscere nelle formazioni partigiane la causa o concausa di quella “fine”, perché rinnegherebbe l’Almirante di Salò, di cui i suoi Fratelli, Sorelle, Cognati e Nipotini d’Italia che Ella fieramente dirige sono e si sentono gli eredi. Flamma docet! Soprattutto, la strada intrapresa da Meloni riprende i tre filoni del fascismo storico. Una ripresa graduale, adattata ai tempi nuovi.

Ecco quindi il suo ultra-atlantismo bellicista che si rivolge a ogni dove, la risoluta politica di riarmo, l’appoggio incondizionato alla criminale guerra di rappresaglia di Netanyahu contro il popolo palestinese, la riforma reazionaria della giustizia, i manganelli contro il dissenso e l’opposizione studentesca, il crescente clima di intimidazione degli intellettuali critici, il nuovo razzismo anti-immigrati, la personalizzazione già in atto del Potere e il progetto anticostituzionale del premierato, che svuoterebbe di senso Parlamento e Presidenza della Repubblica, e farebbe di Giorgia (o di Giorgio redivivo?), la nuova Duc(h)essa (o Duce al maschile?) dell’Italia del XXI secolo.

Mai profezia sarebbe più tetra.

