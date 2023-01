Più di 50 sindaci del Sud a Mattarella: “No autonomia, superiamo i divari”

Dopo le parole del Presidente Sergio Mattarella, il 31 dicembre scorso, i sindaci del Sud scrivono al Capo dello Stato una lettera che raccoglie oltre una cinquantina firme: “Egregio Presidente, La ringraziamo per aver fatto riferimento, nel Suo discorso di fine anno, alla Costituzione e alle ingiustizie determinate dalle differenze tra i diversi territori del nostro Paese. Le chiediamo di suggerire alle forze politiche del nostro Paese di prevedere, come primo punto della loro agenda politica, misure che possano ridurre queste distanze”.

Così la missiva di auguri di Buon Anno e di ringraziamento che i sindaci della “Rete Recovery Sud” hanno inviato al Presidente della Repubblica all’indomani del discorso di Capodanno nel quale il Capo dello Stato si è espresso con parole chiare: “Le differenze legate a fattori sociali, economici, organizzativi, sanitari tra i diversi territori del nostro Paese – tra Nord e Meridione, per le isole minori, per le zone interne – creano ingiustizie, feriscono il diritto all’uguaglianza”.

Uno dei passaggi più apprezzati dai primi cittadini meridionali: in 34 hanno già deciso di inviare una mail al Quirinale per far sentire la loro gratitudine e precisare come le diseguaglianze siano evidenti “su indicatori come la mortalità infantile, la diversa aspettativa di vita (minore di 3,7 per un bambino di Caltanissetta rispetto a un coetaneo di Firenze), il ricorso a cure mediche fuori regione, il tasso di disoccupazione, l’emigrazione intellettuale, la dotazione infrastrutturale, l’occupazione femminile, la qualità del sistema scolastico e universitario”. Di qui la richiesta politica di sollecitare i partiti a intervenire su queste disparità, “anziché insistere su un progetto di Autonomia Differenziata che potrà soltanto acuirle”.

I sindaci chiedono di essere ricevuti in quanto rappresentanti di una rete che “per la prima volta nella storia d’Italia sta riunendo amministratori del Mezzogiorno decisi a promuovere un’azione congiunta per il superamento degli storici divari, affermando il valore della coesione nazionale e proponendo soluzioni a partire da un confronto fondato su un’analisi più puntuale dei bisogni dei nostri territori“.

Ecco l’elenco dei Comuni che hanno già aderito all’iniziativa:

Acquaviva delle Fonti

San Paolo Albanese

Crispiano

Laterza

Verbicaro

Valledolmo

Matera

Bisceglie

Alessandria della Rocca

Irsina

San Severo

Lucera

Isola di Capo Rizzuto

Cassano Murge

Casali del Manco

Santo Stefano Quisquina

Corato

Santeramo in Colle

Salcito

Acquappesa

Firmo

Pozzallo

Tursi

Terlizzi

Buccheri

Noicattaro

Campodipietra

Agrigento

Santa Domenica Talao

Naro

Ribera

Gravina in Puglia

Polizzi Generosa

Trepuzzi

Foto: Facebook | Recovery Sud

